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Логинов бьется за медаль: биатлонисты в Австрии бегут пасьют. LIVE

Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Гонка преследования. ОНЛАЙН

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На очередном этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене мужчины бегут гонку преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:55

Вот такой интересной и драматичной, близкой для России, но все же безмедальной получилась эта гонка. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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14:51

Латыпов — 12-й, Логинов — 17-й, Халили — 20-й, Поварницын — 34-й (+2:26,5).

14:50

Василий Томшин финиширует лучшим из наших — десятым. Отличная гонка.

14:49

Кентен Фийон-Майе — первый, Эмельен Жаклен — второй, Симон Дестье выигрывает спринт у Себастьяна Самуэльссона на финише и становится третьим! ПОЛНОСТЬЮ ФРАНЦУЗСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ!

14:48

Томшин, кстати, в десяти секундах от тройки, Латыпов — в 16-ти.

14:47

Тарьей Бё, Самуэльссон и Дестье уже съели Ляйтнера и разыграют бронзу. Но там рядом еще куча народу.

14:46

Положение после четвертого рубежа.

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100%
14:46

А на третьем месте австриец Ляйтнер, который стартовал 32-м и ни разу не промахнулся!

14:45

Латыпов — 16-й (+1:19,6), Логинов — 18-й (+1:22,7), Халили — 20-й (+1:25,2), Поварницын — 34-й (+2:35,2).

14:44

Томшин стреляет на ноль и убегает 11-м после последнего рубежа, лучшим из наших!

14:43

Все преследователи мажут, кроме Жаклена! Он вторым убегает с +38,2. У Логинова аж два круга, у Латыпова — один. Эх. Медаль была рядом.

14:42

Четвертый рубеж: Фийон-Майе работает чисто, а Кюн мажет первыми тремя патронами и закрывает в итоге только две мишени.

14:41

Фийон-Майе на последний рубеж сейчас подойдет вместе с Кюном.

14:40

Шесть секунд осталось у Кюна от перевеса над Фийон-Майе, а Самуэльссон и Логинов достали Дестье и Жаклена. Латыпов уже девятый.

14:39

Положение после трех рубежей.

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100%
14:38

У Томшина и третий рубеж без промахов! Он уже 21-й (+1:13,4). Халили тоже удачно сработал — 24-й (+1:17,0), Поварницын пробежал круг, он — 35-й (+2:01,2).

14:37

Латыпов на этот раз работает чисто и залетает в десятку!

14:36

Фийон-Майе работает чисто! А Логинов последним выстрелом на круг убежал. Но мажет и большинство остальных преследователей. Третьим уходит Дестье в итоге! Француз в полуминуте за лидером. Фийон-Майе 12 проигрывает.

14:35

Третий рубеж: Кюн опять чисто!

14:34

Латыпов вышел на 20-е место. Ровно в минуте за лидером. Ходом хорош Эдуард.

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14:33

Примерно пять секунд пятерка преследователей отыграла у Кюна на этом отрезке. А немец сейчас будет стрелять в третий раз.

14:32

Положение после второй стрельбы.

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100%
14:31

Халили с одним промахом — 27-й (+1:14,2), Томшин с чистой стрельбой — 31-й (+1:21,4), Поварницын без промахов — 35-й (+1:38,4).

14:30

У Латыпова еще штрафной круг. Он — 22-й (+1:04,2).

14:29

Самуэльссон с чистой стрельбой и Фийон-Майе, после круга на первом отработавший без промахов второй рубеж, также в числе ближайших преследователей резвого немца.

14:29

Логинов, Жаклен и Тарьей Бё стреляют точно! Отрывы те же.

14:28

Второй рубеж: Кюн стреляет в одиночестве и закрывает все пять мишеней!

14:27

Логинов тащит группу преследователей на себе. 19-20 секунд они уступают Кюну, который лидирует в одиночестве. Француз Жаклен сейчас третий. Латыпов три секунды отыграл и успокоился пока.

14:25

Положение в гонке после первого рубежа.

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14:24

Халили, Томшин и Поварницын работают чисто! Халили — 22-й (+58,8), Томшин — 34-й (+1:22,6), Поварницын — 46-й (+1:41,0).

14:24

У Латыпова штрафной круг. 16-м убегает на дистанцию.

14:23

Фийон-Майе убегает на круг, а Тарьей Бё и Логинов закрывают все мишени и убегают вторым и третьим в 18-ти секундах позади лидера.

14:22

Первый рубеж: Кюн закрывает пять из пяти, Понсилуома убегает на штрафной круг!

14:21

Логинов бежит в одни ноги с Кюном, Латыпов отыграл еще три. А Понсилуома уже почти догнал лидера. Сейчас будут стрелять.

14:18

Понсилуома на отметке 1,2 км сократил отставание от К.на до 9,5 секунд. У Логинова уже +19,7, Латыпов отстает на 37,2 секунды. Но лучше всех работает Самуэльссон. Швед отыграл уже 13 секунд у лидера!

14:17

Халили, Томшин и Поварницын уже тоже в деле.

14:16

Логинов, а затем и Латыпов ушли на дистанцию.

14:15

Начали!

14:10

Старт-лист 1. Йоханнес Кюн (Германия) 2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 14,0 3. Антон Смольский (Беларусь) – 21,0 4. Александр Логинов (Россия) – 22,0 5. Тарьей Бё (Норвегия) – 23,0 6. Эмильен Жаклен (Франция) – 24,0 7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,0 8. Филипп Наврат (Германия) – 40,0 9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 40,0 10. Эдуард Латыпов (Россия) – 41,0... 14. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45,0... 16. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 52,0... 20. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 56,0... 25. Карим Халили (Россия) – 1.04,0... 29. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1.14,0... 47. Василий Томшин (Россия) – 1.39,0... 54. Александр Поварницын (Россия) – 1.44,0

14:05

Гонка начнется в 14.15 мск.

14:00

На третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене, через несколько минут начнется гонка преследования.

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