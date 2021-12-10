Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Гонка преследования. ОНЛАЙН

Вот такой интересной и драматичной, близкой для России, но все же безмедальной получилась эта гонка. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Кентен Фийон-Майе — первый, Эмельен Жаклен — второй, Симон Дестье выигрывает спринт у Себастьяна Самуэльссона на финише и становится третьим! ПОЛНОСТЬЮ ФРАНЦУЗСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ!
Тарьей Бё, Самуэльссон и Дестье уже съели Ляйтнера и разыграют бронзу. Но там рядом еще куча народу.
Латыпов — 16-й (+1:19,6), Логинов — 18-й (+1:22,7), Халили — 20-й (+1:25,2), Поварницын — 34-й (+2:35,2).
Все преследователи мажут, кроме Жаклена! Он вторым убегает с +38,2. У Логинова аж два круга, у Латыпова — один. Эх. Медаль была рядом.
Четвертый рубеж: Фийон-Майе работает чисто, а Кюн мажет первыми тремя патронами и закрывает в итоге только две мишени.
Шесть секунд осталось у Кюна от перевеса над Фийон-Майе, а Самуэльссон и Логинов достали Дестье и Жаклена. Латыпов уже девятый.
У Томшина и третий рубеж без промахов! Он уже 21-й (+1:13,4). Халили тоже удачно сработал — 24-й (+1:17,0), Поварницын пробежал круг, он — 35-й (+2:01,2).
Фийон-Майе работает чисто! А Логинов последним выстрелом на круг убежал. Но мажет и большинство остальных преследователей. Третьим уходит Дестье в итоге! Француз в полуминуте за лидером. Фийон-Майе 12 проигрывает.
Примерно пять секунд пятерка преследователей отыграла у Кюна на этом отрезке. А немец сейчас будет стрелять в третий раз.
Халили с одним промахом — 27-й (+1:14,2), Томшин с чистой стрельбой — 31-й (+1:21,4), Поварницын без промахов — 35-й (+1:38,4).
Самуэльссон с чистой стрельбой и Фийон-Майе, после круга на первом отработавший без промахов второй рубеж, также в числе ближайших преследователей резвого немца.
Логинов тащит группу преследователей на себе. 19-20 секунд они уступают Кюну, который лидирует в одиночестве. Француз Жаклен сейчас третий. Латыпов три секунды отыграл и успокоился пока.
Халили, Томшин и Поварницын работают чисто! Халили — 22-й (+58,8), Томшин — 34-й (+1:22,6), Поварницын — 46-й (+1:41,0).
Фийон-Майе убегает на круг, а Тарьей Бё и Логинов закрывают все мишени и убегают вторым и третьим в 18-ти секундах позади лидера.
Логинов бежит в одни ноги с Кюном, Латыпов отыграл еще три. А Понсилуома уже почти догнал лидера. Сейчас будут стрелять.
Понсилуома на отметке 1,2 км сократил отставание от К.на до 9,5 секунд. У Логинова уже +19,7, Латыпов отстает на 37,2 секунды. Но лучше всех работает Самуэльссон. Швед отыграл уже 13 секунд у лидера!
Старт-лист 1. Йоханнес Кюн (Германия) 2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 14,0 3. Антон Смольский (Беларусь) – 21,0 4. Александр Логинов (Россия) – 22,0 5. Тарьей Бё (Норвегия) – 23,0 6. Эмильен Жаклен (Франция) – 24,0 7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,0 8. Филипп Наврат (Германия) – 40,0 9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 40,0 10. Эдуард Латыпов (Россия) – 41,0... 14. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45,0... 16. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 52,0... 20. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 56,0... 25. Карим Халили (Россия) – 1.04,0... 29. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1.14,0... 47. Василий Томшин (Россия) – 1.39,0... 54. Александр Поварницын (Россия) – 1.44,0