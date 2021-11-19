Американец Тони Джонсон защитил титул чемпиона ACA в тяжелом весе

22:03

Попал с правой руки бразилец, и на несколько секунд выпал будто бы Леван. Но следом ошибся он в попытке поработать локтем, поскользнулся, что позволило его сопернику чуть прийти в себя и начать огрызаться одиночными ударами. Много Батиста работал левой рукой, а грузин много передвигался, не давая сопернику как следует прицелиться. Классические комбинации у него не проходили. Попытка зайти в борьбу у бразильца не получилась. Очень жестко вели схватку соперники, покраснения уже на лице у Макашвили. Ничего не извлек из перспективной атаки Леван, а подсечка в самом конце тоже ничего не дала.