Американец Тони Джонсон защитил титул чемпиона ACA в тяжелом весе

Казалось бы, отлично начла первый раунд Вахаев, но не стоило забывать нам о том, что его соперник — очень серьезен и грозен. И все решил один удар, после которого последовал ряд на добивание.
Все, объявляют победителя! Тони Джонсон сохранил свой титул чемпиона ACA в тяжелом весе!
Сидит на полу клетки россиянин, закрывая лицо. Увы, не получилось у него вернуть то, что когда-то ему принадлежало.
Останавливает арбитр этот бой, и этот бой, который был запланирован на пять раундов, завершился победой Тони Джонсона в первой пятиминутке. Нокаут.
А следом Джонсон нанес сильнейший удар, который пропустил соперник, и все, поплыл Вахаев, после чего пропустил ряд сильных добивающих ударов. Все!
Будто бы расслабленно начинает россиянин, а Джонсон начал с джеба. а потом произошел тычок в глаз американца большим пальцем, но все оказалось в порядке, и бой продолжился. Обоюдные джебы применили соперники, после чего Тони начал поддавливать. Заходят бойцы в борьбу, где было небольшое преимущество у Вахаева, но поднимается Джонсон. Колени использует россиянин, а его соперник пытается работать локтями. За две минуты до конца раунда Тони вышел из борьбы. Мухамат хорошо держал удар, нанес отличный джеб.
Напомним, что на кону стоит титул ACA в тяжелом весе! Им сейчас владеет американский спортсмен.
Смолдарев нанес всего лишь один удар, который выбил из колеи его соперника. а дальше пошло жесткое добивание, которое решило исход боя меньше, чем за минуту.
Со-главное событие вечера! Бой в тяжелом весе между чехом Михалом Мартинеком и эстонцем Денисом Смолдаревом.
Чуть меньше двух минут провели бойцы в октагоне. Объявляют победителя, а его соперника уже и в клетке нет — ему оказывают помощь.
Ну что тут скажешь? Можно только поздравить Исаева. который провел блестящий поединок против итальянского соперника. Неудержим он был сегодня, абсолютно раздавил соперника.
ВТОРОЙ БОЙ ПОДРЯД У НАС ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НОКАУТОМ В ПЕРВОМ РАУНДЕ! Буквально забил россиянин своего соперника, ничего совершенно не дал ему противопоставить себе и уверенно отправил соперника в нокаут. Медицинская бригада появляется на поле.
Как давил соперника Беслан! Нанес несколько ударов, заставил соперника опуститься на ягодицы, а потом россиянин применил удушающий прием. Из последних сил держится Кристиан, заливает все кровью, а россиянин никак не успокаивается, включая в работу локти.
А вот дальше нас ждет бой в полусреднем весе. Боец из Италии Кристиан Бринзан сразится с россиянином Бесланом Исаевым.
Вот это было, конечно, вау! Потрясающий нокаут устроил представитель Болгарии. Раз-два-три, и все, закончен был бой. Успокаивает Дипчиков своего соперника, который выглядит весьма потерянным, все же достаточно сильно прилетело ему в голову.
ДОСРОЧНО В ПЕРВОМ РАУНДЕ ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДУ ДИПЧИКОВ!
Нокаутом он добил своего соперника, несколько раз жестко сработал локтем, ничего ему не смог противопоставить соперник.
Второй бой у нас в среднем весе! Представитель США Крис Ханикатт сразится с болгарином Николой Дипчиковым.
По судейским запискам — 29-28 от всех пяти судей. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал Батиста!
Коленом по корпусу начал Батиста, и совсем мало борьбы в этом поединке было. Много двигался Леван, а бразилец хоть и меньше стал работать джебом, но вел бой первым номером. Больше минуты бойцы провели в захвате, Леван зажал соперника, нанося удар. Спину забрал Макашвили после того, как долго удерживал соперника, нанося удары.
Попал с правой руки бразилец, и на несколько секунд выпал будто бы Леван. Но следом ошибся он в попытке поработать локтем, поскользнулся, что позволило его сопернику чуть прийти в себя и начать огрызаться одиночными ударами. Много Батиста работал левой рукой, а грузин много передвигался, не давая сопернику как следует прицелиться. Классические комбинации у него не проходили. Попытка зайти в борьбу у бразильца не получилась. Очень жестко вели схватку соперники, покраснения уже на лице у Макашвили. Ничего не извлек из перспективной атаки Леван, а подсечка в самом конце тоже ничего не дала.
Очень много финтов в корпус было в начале от Левана, но совершенно невозмутимым был его соперник. Батиста начал атаковать первым — правой прямой. Хороший джеб у бразильца, и все же чуть получше он смотрелся. Поджимал он соперника, выходил из под прессинга Макашвили, но ненадолго. Очень уверенно вел бой в первом раунде бразилец, много раз применял он джеб. Казалось, что у Левана начали появляться проблемы с дыханием.
А вот мы и дошли до самого интересного! Основной кард открывает бой из трех раундов в легком весе — бразилец Хедерсон Батиста против Левана Макашвили из Грузии.
Собственно, решение совершенно неудивительно — Герман Барсегян одерживает победу единогласным решением судей.
Довел до логичного завершения Барсегян этот поединок, сегодня он своему сопернику не оставил никаких шансов, полностью задавив. Однако решение все еще за судьями.
Задерживается у нас начало основного карда. Пока еще свой бой проводят Андрей Калечиц (6-1) и Герман Барсегян (5-2-1). У них впереди решающий раунд.
Но перед главным поединком нас ждут еще четыре не менее интересных боя — Леван Макашвили (18-4-1) – Хедерсон Батиста (16-5), Никола Дипчиков (20-8) – Крис Ханикатт (13-4), Беслан Исаев (39-10) – Кристиан Бринзан (9-5), Денис Смолдарев (16-8) – Михал Мартинек (9-2).
Американец завоевал вакантный титул организации в ноябре 2020 года, нокаутировав в первом раунде поляка Даниэля Омельянчука. Первую защиту провел в апреле, остановив в третьем раунде украинца Дмитрия Побережца.
Вахаев выиграл восемь боев кряду. При этом за последние три года он провел всего два поединка: в феврале 2020 задушил (SBM 3) Евгения Гончарова, а в августе 2021 нокаутировал (КО 1) Рафаэля Пессоа.