UFC 267. Петр Ян — Кори Сэндхаген. ОНЛАЙН

23:47

«Всем здравствуйте! Спасибо за вашу поддержку, — сказал Петр Ян. — Кори — достойный воин. Знал, что у нас будет драка, но понимал, что в какой-то момент смогу переломить ход этого поединка. Знал, что Кори будет много двигаться: он высокий и быстрый. Но у меня был план — постоянно давить на него, с ударами или без. И это удалось.

Очень приятно, что сегодня меня поддерживала моя семья — жена и сын. Второй раз в Абу-Даби я становлюсь чемпионом UFC — это уже как родной дом для меня.

Все знают здесь, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Стерлинг просто бегает сейчас от меня. Я готов сражаться с любым оппонентом — хоть с Диллашоу, хоть с клоуном Стерлингом».