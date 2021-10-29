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Спорт

Российский боец Петр Ян победил американца в жесткой рубке и завоевал пояс UFC. LIVE

UFC 267. Петр Ян — Кори Сэндхаген. ОНЛАЙН

В основном карде турнира UFC 267 сразились четыре российских бойца. Петр Ян решением судей одолел американца Кори Сэндхагена в со-главном поединке вечера и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде благодаря подсказкам Хабиба Нурмагомедова, Александр Волков единогласным решением судей одолел поляка Мартина Тыбуру, а Магомед Анкалаев оказался сильнее швейцарца Волкана Оздемира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:16

«Никогда не сдавайтесь! У меня был совершенно фантастический путь. В 42 года можно стать чемпионом UFC!» — сказал Тейшейра.

00:15

Тейшейра — новый чемпион UFC в полутяжелом весе! Это сенсация! Поздравляем!

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00:13

Тейшейра расположился сверху на Блаховиче и взял его на удушающий. Поляк почти сразу постучал: «Сдаюсь!» Досрочная победа 42-летнего бразильца, невероятно!

00:12

Блахович в слепой ярости кинулся атаковать, чтобы реабилитироваться за пропущенный удар, но потерял концентрацию и позволил Тейшейре перевести в себя в партер! Это может стать роковой ошибкой!

00:11

Ох, как мощно попал Тейшейра левым боковым! Блахович пошатнулся, но устоял. Арена возбужденно кричит, требуя размена ударами.

00:10

Тейшейра пошел вперед с тяжелыми ударами, чтобы прижать Блаховича к сетке и попробовать провести тейкдаун. Но поляк успел вовремя уйти с линии атаки.

00:09

Второй раунд начался!

00:07

Блахович крепко зажал обе руки Тейшейры и не дает ему особо атаковать. Тем не менее бразильцу иногда удается высвободить одну руку и нанести пару ударов по голове соперника. Тейшейра точно забирает первый раунд.

00:06

Блахович старается убирать голову с линии атаки, чтобы минимизировать ущерб от периодических атак Тейшейры. Пока активности не очень много от обоих бойцов.

00:05

Блахович не особо пытается подняться и лишь отпихивает от себя голову Тейшейры и блокирует руки соперника, чтобы не пропустить много ударов.

00:04

Тейшейра сверху, но Блахович закрыл гард. Бразилец пытается как-нибудь извернуться, чтобы получить возможность наносить удары по Блаховичу. Но пока тот успешно вяжет руки Тейшейре. Ни одного плотного попадания от Гловера пока не было.

00:04

Блахович тут же пару раз пробил мощным лоукиком по ноге Тейшейры, кинулся вперед, поднял соперника и свалил его в партер!

00:03

Бой начался!

00:00

Статистика соперников:

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23:57

42-летний Тейшейра на арене. Легенда!

23:55

У нас остался последний бой вечера: Ян Блахович — Гловер Тейшейра. На кону — титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

23:50

Петр Ян становится обладателем обладателем временного пояса чемпиона UFC в легком весе. Следующим его поединком должен стать бой против Алджамейна Стерлинга, в котором россиянин почти наверняка завоюет постоянный чемпионский пояс.

23:48

«Петр Ян действительно был лучше меня. Это просто зверь в клетке. Я не думал, что смогу победить по очкам, когда ожидал решения судей», — признал Кори Сэндхаген после боя. Достойно.

23:47

«Всем здравствуйте! Спасибо за вашу поддержку, — сказал Петр Ян. — Кори — достойный воин. Знал, что у нас будет драка, но понимал, что в какой-то момент смогу переломить ход этого поединка. Знал, что Кори будет много двигаться: он высокий и быстрый. Но у меня был план — постоянно давить на него, с ударами или без. И это удалось.

Очень приятно, что сегодня меня поддерживала моя семья — жена и сын. Второй раз в Абу-Даби я становлюсь чемпионом UFC — это уже как родной дом для меня.

Все знают здесь, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Стерлинг просто бегает сейчас от меня. Я готов сражаться с любым оппонентом — хоть с Диллашоу, хоть с клоуном Стерлингом».

23:43

Петр Ян побеждает единогласным решением судей! Он победил по раундам 4-1! Видимо, только первый раунд он проиграл Кори.

23:42

Большинство значимых попаданий, которые попадут в хайлайты боя, принадлежали Петру Яну. Надеемся, что именно он победит решением судей.

23:42

Ян и Сэндхаген обрушили друг на друга какое-то нереальное количество ударов — 150 у американца и около 120 у россиянина. Браво!

23:41

Ох, как эффектно Ян попал в соперника ногой с разворота! Кори попытался ответить ударом колена в прыжке, но не попал. И звучит финальный гонг! Это было сумасшедший и очень красивый бой. Спасибо большое обоим бойцам!

23:40

Петр Ян снова попал с разворота! Но на этот раз получилось не так сильно, так что Кори удержался на ногах.

23:39

Ян мощно попал хайкиком, Сэндхаген пошатнулся, но сыграл на публику и показал жестом — мол, попал, ну и что? Петр рассвирепел и снова пошел вперед.

23:39

Петр Ян попытался побороться, но завалить соперника на настил не удалось. Тогда россиянин просто пробил ему в голову и отпустил — убегать дальше.

23:38

Сэндхаген продолжает убегать, выбрасывая удары с дальней дистанции. Очень осторожен американец.

23:37

Ян зарядил ногой по корпусу американцу, тот ухватился, пытаясь провести тейкдаун, но Петр вовремя высвободился.

23:36

Бойцы осторожничают. Ян занял место в центре октагона и наступает на Кори, тот отступает, легко подпрыгивая на ногах, и отстреливается джебами.

23:36

Пятый раунд начался!

23:35

Четвертый раунд завершился с явным преимуществом Яна. У Кори по носу стекает кровь. Тренер убеждает его финишировать россиянина досрочно: «Этот тот момент, которого мы ждали! Вперед!»

23:34

Петр здорово защитился от тейкдауна и сам оказался за спиной Кори. Извлечь из этого какую-то большую пользу не удалось, все-таки американец борется лучше, но зато защита получилась хорошей.

23:33

Ян выдал череду ударов — и все пришлись в голову.

23:32

Американцу удалось перевести Яна в партер, но только на секунду — тот сразу поднялся и понесся вперед атаковать. После нескольких ударов россиянина Кори еле держится на ногах и отступает к сетке, буквально спасаясь от Петра.

23:31

Сэндхаген пытается удерживать Яна на дистанции благодаря большому размаху рук и своему мощному джебу. Но Петр идет вперед, как танк, и продолжает попадать по голове соперника.

23:31

Пошел обмен ударами не на шутку. Арена скандирует «Россия! Россия!» — и Ян очень мощно попал левым боковым дважды подряд! Кори пошатывается и отступает назад, но не падает.

23:30

Четвертый раунд начался!

23:27

Кори показал высокий класс в борьбе, сумел вывернуться из захвата Яна и не дал себя добить. Однако в концовке россиянин успел попасть по голове соперника мощным ударом. Третий раунд точно забрал Петр!

23:26

Ох, как здорово Ян вложился в удар с разворота и свалил Кори на настил! Россиянин накидывается сверху и пытается добить! Но Сэндхаген упирается ногами ему в корпус и удерживает на расстоянии!

23:25

Третий раунд начался! Кори продолжает носиться по всей клетке и подбираться к Петру под разными углами, нанося удары на любой вкус.

23:20

Пока совершенно непонятно, кто доминирует. Оба здорово атакуют мощными наскоками, исполняя серии ударов. Так и закончился второй раунд.

23:19

Ох, Кори очень жестко попал ногой по голове Яну. Но оба бойца демонстрируют удивительную крепкость, и никто не падает.

23:17

Кори сразу пошел дерзко в атаке и несколько раз зарядил хайкиком по корпусу Яна. Того это не смутило, и он сам ответил таким же ударом.

23:16

Второй раунд начался!

23:14

Петр Ян жестко зарядил лоукиком и чуть не сбил с ног Сэндхагена, но тот удержался.

23:11

Идет жесткая заруба, очень много обменов ударами. Петр Ян занял место в центре октагона и задает темп поединка. Кори пытается иногда захватить его руками и провести тейкдаун, но ничего не выходит.

23:10

Бой начался!

23:10

Статистика соперников:

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23:03

Петр Ян выходит на арену!

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22:55

В следующем поединке сразятся за временный пояс чемпиона UFC в легком весе россиянин Петр Ян и Кори Сэндхаген.

22:55

Общее фото с Хабибом:

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22:53

Махачев отпраздновал свою победу вместе с блогером Хасбиком.

22:48

«Я победил бойца, который занимает шестой номер в рейтинге! Как только я перевожу соперника в партер, то моя победа становится неизбежной. Теперь настало время для титульного боя. У меня серия из девяти побед! Дайте мне этот бой! Легкий дивизион заснул, но я готов забрать этот пояс!» — сказал Махачев после своей победы.

22:46

Хукер не смог сдержаться и сдался громким криком — слишком больно было его руке. Досрочная победа Махачева кимурой! Причем он полностью выполнил все инструкции Хабиба. Как же удобно иметь такого тренера под рукой.

22:44

Махачев время от времени колотит Хукера по голове и пытается выйти на болевой на руку. Тем временем Хабиб, который сидит за клеткой прямо напротив бойцов, громко кричит ему подсказки: «Правую ногу на голову!» Махачев выполняет этот совет, и ему удается сделать болевой!

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22:43

Хукер попытался зарядить лоукиком, на что Махачев тут же отреагировал: бросился вперед и свалил потерявшего равновесие новозеландца на настил!

22:43

Первый раунд начался!

22:41

Махачев сейчас идет на серии из восьми побед подряд! Его поддерживает в углу Хабиб Нурмагомедов.

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22:40

В следующем поединке сразятся россиянин Ислам Махачев и новозеландец Дэн Хукер в легком весе.

22:38

Петр Ян и Кори Сэндхаген уже на арене!

22:31

Волков побеждает единогласным решением судей — 30:27, 30:27 29:28!

«Сегодня я, наверное, самый счастливый человек на планете, — сказал Волков. — Всего день назад у меня родился младший сын. Спасибо моей жене за этот подарок. Посвящаю победу жене и моей семье. Я счастлив одолеть Тыбуру, который до этого шел на серии из пяти побед, и вернуться на свой победный путь.

Сегодня я делал в стойке свою обычную работу. А ключ к победе был — не дать Мартину пройти мне в ноги. Я научился защищаться от борьбы во время подготовки к этому бою. Это было самым важным».

22:29

На последней секунде боя Волков зарядил ногой в живот Тыбуре, и прозвучал финальный гонг. Оба соперника присели рядом и мило пообщались.

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22:28

Волков выдал серию из пяти-шести ударов, и все пришлись в цель! Тыбура пошатнулся, но устоял. Публика возбужденно вскричала, требуя досрочного финиша.

22:27

Тыбура неудачно захватил Волкова и позволил россиянину вывернуться и зайти себе за спину. В итоге Волков удержал его руками и нанес несколько ударов коленом сзади.

22:26

Польский боец уже 14 раз попытался перевести Волкова на настил — и все безуспешно.

22:23

Третий раунд начался!

22:22

Оба бойца начали двигаться очень медленно. Кажется, тяжеловесы уже выдохлись. Непонятно, кому отойдет второй раунд. Тыбура выглядел активнее, а Волков будто решил отдохнуть, хотя и не позволял сопернику нанести себе какой-то серьезный урон. Второй раунд закончился.

22:21

Тыбура вцепился в одну ногу Волкова и попытался провести тейкдаун, но тот выдернул ногу обратно и напоследок еще заехал в соперника локтем. Пока у россиянина восемь успешных защит от тейкдаунов Тыбуры из восьми.

22:20

Тыбура смело идет вперед и сокращает дистанцию, но Волков спокойно встречает его своими ударами — благо, размах рук у него намного больше.

22:20

Польский боец прижал Волкова к сетке и дважды хорошо попал по нему апперкотами.

22:19

Второй раунд начался! Тыбура ведет себя более активно и заряжает хай-киком в живот Волкову, но получается не очень акцентированно.

22:17

Волков наконец выкрутился и занял более удачное положение, зарядив Тыбуре локтем по голове. Удивительно, как хорошо россиянину удалось провести время в партере, учитывая, что он базовый ударник и в борьбе чувствует себя не очень уверенно. Первый раунд явно остался за Волковым.

22:16

Польский боец попытался пройти в ноги Волкову, но в итоге именно россиянин оказался сверху. В данный момент Александр лениво наносит удары ему по корпусу и даже припугивает попыткой удушения.

22:15

Тыбура все-таки прижал Волкова к сетке в надежде свалить его на настил и показать свои навыки борца (у поляка есть черный пояс по бразильскому джиу-джитсу), но неудачно.

22:14

Тыбура дважды попытался совершить тейкдаун, но пока у него так и не вышло.

22:14

Волков выдал серию ударов и достал Тыбуру за счет огромного размаха своих рук.

22:13

Волков хорошо подловил Тыбуру на встречном движении и зарядил ему левым боковым.

22:14

Соперники сразу кинулись друг к другу и обменялись ударами! Оба неплохо попали. Отличное начало. Волков даже улыбается.

22:13

Поединок Волкова и Тыбуры начался!

22:11

Статистика соперников:

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22:09

Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Волков активно подпевает рок-композиции при выходе на арену. Вся спина у него теперь зататуирована и смотрится довольно грозно.

22:07

Восьмой номер рейтинга в тяжелом весе поляк Тыбура выходит на арену с нечитаемым выражением на лице под композицию Red Hot Chili Peppers.

22:00

В следующем поединке встретятся Александр Волков (Россия) и Марчин Тыбура (Польша) в тяжелом весе.

21:55

Чимаев в шутку зацепил Джинглианга ногой на объявлении победителя. Тот не стал обижаться и улыбнулся.

«Я король здесь. Я убью любого, кто встанет на моем пути. Мой соперник сегодня «уснул». Дайте мне любого, я всех уничтожу!» — кричит Чимаев в микрофон.

21:54

Чимаев с ногами забрался на ограждение и торжествующе вскинул руки. Толпа радостно взревела. Однако выпрыгивать за пределы клетки швед чеченского происхождения предусмотрительно не стал.

21:52

Чимаев схватил Джинглианга за шею и начал проводить удушающий! Китаец очень долго терпел, но в конце концов отключился! Досрочная победа шведа чеченского происхождения! Причем Чимаев не пропустил ни одного удара — с самого начала он завалил оппонента на настил и полностью контролировал поединок.

21:50

Китаец пытается защищаться, но Чимаев крепко держит его сзади и методично осыпает ударами его голову и корпус.

21:50

Чимаев на первой же секунде нырнул под руку Джинглиангу, поднял его в воздух, успел что-то дерзко крикнуть в зал и уложил соперника на партер!

21:49

Бой между Чимаевым и Джинглиангом начался!

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21:45

Джинглианг выходит на арену с очень мрачным выражением лица — полная противоположность Чимаеву. Китаец любит размениваться мощными ударами, у него очень крепкая челюсть. Но при этом и бороться он умеет — у Джинглианга черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

21:42

Перед поединком Чимаев пообещал «размазать» Джинглианга и доказать, что он является «лучшим бойцом в мире», а также заявил, что его ждет «легкий бой». Чеченец вышел на арену, весело подпрыгивая, отбивая «пять» всем зрителям и радостно покрикивая. Внешне он кажется полностью расслабленным и приветливо улыбается.

21:40

В следующем поединке сразятся Хамзат Чимаев (чеченец, который переехал в Швецию и теперь выступает за эту страну) и китаец Ли Джинглианг. Этот бой пройдет в полусреднем весе.

21:35

Анкалаев побеждает Оздемира единогласным решением судей! 30:27, 30:27, 29:28 — все в его пользу.

«Ожидал, что бой будет намного зрелищней, но что-то пошло не так. Тем не менее победа есть победа. Я уже давно прошу соперника из топ-5, но никак не получается с ними встретиться. Я уже начал гонку за поясом, так что готов драться с любым из топ-5!» — сказал Анкалаев после боя.

Это его седьмая победа подряд. Поздравляем!

21:33

В финале Анкалаев накинулся на соперника, протащил его к сетке и вдавил в нее. Так он и закончил поединок, удерживая Оздемира в беспомощном положении. Нет сомнений, что россиянин забрал все три раунда этого поединка! Магомед торжествующе поднял руки вверх, уже празднуя победу.

21:32

Анкалаев заметил, что Оздемир ныряет ему под левую руку, готовя удар, и сам встретил его своим апперкотом. Швейцарец едва успел увернуться, чтобы не оказаться в глубоком нокауте.

21:31

Ух ты, Оздемир даже попытался сделать тейкдаун, хотя является базовым ударником. Анкалаев легко пресек эти поползновения и продолжил гонять Волкана по углам.

21:30

Бойцы обменялись мощными встречными ударами. Оздемир немного воодушевился своим попаданием и пошел вперед чуть смелее, но изменить общую картину боя это пока не помогает.

21:28

Третий раунд начался! В перерыве тренеры советовали Оздемиру еще больше отбивать переднюю ногу Анкалаева и с самого начала оказывать на него давление. Но пока ничего не получается. Россиянин выглядит увереннее.

21:27

Второй раунд снова прошел под контролем Анкалаева. В концовке он все-таки отпустил Оздемира из захвата, но перед этим хорошенько еще дал локтем в голову. Кажется, принести победу Волкану теперь может только нокаут.

21:26

Магомед схватил Оздемира за ногу, когда тот снова решил ударить лоукиком, и утащил на партер. Волкан быстро поднялся, но оказался зажат у сетки. Теперь Анкалаев прижимает его к стенке и мстительно отбивает ноги своими коленями сзади.

21:25

Анкалаев явно лидирует по точным попаданиям и не форсирует события.

21:24

Волкан слишком рискованно пошел в атаку и напоролся на встречный удар — теперь у него открылась сечка под левым глазом. Хлещет кровь.

21:23

Швейцарец выкидывает много лоу-киков, пытаясь отбить все ноги Анкалаеву. Пока это не приносит каких-то ощутимых результатов.

21:22

Оздемир опасно сблизился с Анкалаевым и попытался осыпать его ударами, но в итоге сам отхватил мощным удар коленом в живот. Россиянин намного превосходит соперника в скорости и умело уходит от атак.

21:22

Второй раунд начался.

21:20

Первый раунд прошел под полным контролем Анкалаева. Все мощные попадания остались за ним. В самой концовке Магомед здорово увернулся от одного удара Оздемира, а потом попал серией из трех своих ударов.

21:20

Магомед мощно попал справа, и Оздемир зашатался, но снова устоял! Очень крепкая челюсть у швейцарца.

21:19

Анкалаев отправил Оздемира в нокдаун мощным ударом левой прямо! Швейцарец сумел быстро подняться и убежать от соперника, избежав добивания и увернувшись от мощного удара ногой вслед. Толпа кричит, требуя расправы над Оздемиром.

21:17

Магомед крепко зажал соперника и начал работать в клинче, нанося удар за ударом. Оздемиру это было не выгодно, и он с усилием вырвался из железных объятий россиянина, напоследок пропустив еще один удар.

21:15

Начался бой Анкалаева и Оздемира в полутяжелом весе!

21:10

Основной кард:

Ян Блахович — Гловер Тейшейра (бой за титул в полутяжелом весе)

Петр Ян (россиянин) — Кори Сэндхаген (бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе)

Ислам Махачев (россиянин) — Дэн Хукер

Александр Волков (россиянин) — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев (чеченец со шведским паспортом) — Ли Цзянлянь

Магомед Анкалаев (россиянин) — Волкан Оздемир

21:00

Здравствуйте, дорогие уважаемые любители смешанных единоборств! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 267, в рамках которого в октагоне сразятся сразу три российских бойца.

22:24

Тыбура опять начал очень активно, Волков продолжает отступать. Даже странно, что россиянин не спешит захватывать преимущество. Впрочем, он отвечает редко, но метко — только что попал отличным правым боковым. Польский боец машет руками больше, но попадает реже.

21:51

Джинглианг пытается вылезти из-под Чимаева, но выбраться не может и пропускает один удар в голову за другим. Почти никакой защиты не осталось у китайца!

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