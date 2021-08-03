Ровно 15 баллов набирает американский спортсмен и занимает предварительное третье место.
Белявский, Уразова и Нагорный идут за золотом. LIVE
Токио-2020. Спортивная гимнастика. Отдельные снаряды. ОНЛАЙН
На помосте Самуэль Микулак из США. Сделал свою программу с ошибками (при перелете задел ногами пол, неудачно соскочил), но все равно остался очень рад и доволен выступлением. Обнимается с тренером, улыбается, аплодирует трибунам.
16,233 балла набрал атлет — перебить этот результат будет крайне трудно.
Китаец Жу Чжунган — лидер квалификации, набравший более 16 баллов. Все сделал практически идеально, сразу виден более высокий класс, чем у турка. Перелеты, стойки, двойное сальто с поворотом — блеск,
Первым к снаряду вышел турецкий гимнаст Ферхат Арикан. Видимых ошибок спортсмен не допустил, соскок сделал чисто. За свое выступление он получил 15,633 балла. Неплохое начало!
Перед вами список участников финала в параллельных брусьях на Олимпиаде в Токио.
10 минут до начала соревнований. Спортсмены уже успели размяться и готовятся к выходу на помост.
От России в первом виде программы выступит Давид Белявский. Далее начнутся соревнования на бревне у женщин, здесь нашу команду представит Владислава Уразова. Последним участником от российской сборной будет Никита Нагорный, который покажет свое мастерство на перекладине.
На первый снаряд спортсмены выйдут в 11.00 мск. Это будут брусья.
В последний день соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио мужчины соревнуются на брусьях и перекладине, а женщины — на бревне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.