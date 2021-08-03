Белявский, Уразова и Нагорный идут за золотом. LIVE

Ровно 15 баллов набирает американский спортсмен и занимает предварительное третье место. 11:15 Ровно 15 баллов набирает американский спортсмен и занимает предварительное третье место.

На помосте Самуэль Микулак из США. Сделал свою программу с ошибками (при перелете... 11:13 На помосте Самуэль Микулак из США. Сделал свою программу с ошибками (при перелете задел ногами пол, неудачно соскочил), но все равно остался очень рад и доволен выступлением. Обнимается с тренером, улыбается, аплодирует трибунам.

16,233 балла набрал атлет — перебить этот результат будет крайне трудно. 11:10 16,233 балла набрал атлет — перебить этот результат будет крайне трудно.

Китаец Жу Чжунган — лидер квалификации, набравший более 16 баллов. Все сделал практически... 11:08 Китаец Жу Чжунган — лидер квалификации, набравший более 16 баллов. Все сделал практически идеально, сразу виден более высокий класс, чем у турка. Перелеты, стойки, двойное сальто с поворотом — блеск,

Первым к снаряду вышел турецкий гимнаст Ферхат Арикан. Видимых ошибок спортсмен не допустил... 11:05 Первым к снаряду вышел турецкий гимнаст Ферхат Арикан. Видимых ошибок спортсмен не допустил, соскок сделал чисто. За свое выступление он получил 15,633 балла. Неплохое начало!

Перед вами список участников финала в параллельных брусьях на Олимпиаде в Токио. 11:00 Перед вами список участников финала в параллельных брусьях на Олимпиаде в Токио. close 100%

10 минут до начала соревнований. Спортсмены уже успели размяться и готовятся к выходу... 10:50 10 минут до начала соревнований. Спортсмены уже успели размяться и готовятся к выходу на помост.

От России в первом виде программы выступит Давид Белявский. Далее начнутся соревнования... 10:40 От России в первом виде программы выступит Давид Белявский. Далее начнутся соревнования на бревне у женщин, здесь нашу команду представит Владислава Уразова. Последним участником от российской сборной будет Никита Нагорный, который покажет свое мастерство на перекладине.

На первый снаряд спортсмены выйдут в 11.00 мск. Это будут брусья. 10:35 На первый снаряд спортсмены выйдут в 11.00 мск. Это будут брусья.