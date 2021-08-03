Синхронистка Ромашина высказалась о выключенной музыке во время выступления в Токио. «Мы выступали под 13-м номером, поэтому ничего удивительного. Нам один раз свистнули — мы не услышали, второй — тоже. Только с третьего раза услышали, когда нам сказали: «Светлана!» Тогда мы поняли, что уже можно шевелиться и нужно что-то делать, как-то двигаться дальше. Сейчас это, конечно, уже забавно вспоминать, но интересное начало Олимпийских игр».
Шансы Нагорного и Евлоева, старт Шубенкова: главные события 11-го дня Игр. LIVE
Волейболисты и ватерполистки стартуют в плей-офф Олимпиады
Российский бегун Сергей ШубенковРИА Новости
Максим Спесивцев не смог выйти в финал олимпийского турнира. Спортсмен преодолел дистанцию за 3:27.372, показав 7-й результат.
Россиянка Светлана Черниговская не смогла выйти в финал в заплыве на байдарке на 200 м.
Российские волейболистки обыгрывают Канаду после первого сета (21:25, идет вторая партия).
3 августа российские спортсмены поборются за медали в следующих видах:
Гребля на байдарках и каноэ
200 м, байдарка, женщины 3.30 – полуфинал, 5.37 – финал Российская участница: Светлана Черниговская.
1000 м, каноэ-двойка, мужчины 3.44 – полуфинал, 5.53 – финал
1000 м, байдарка, мужчины 4.00 – полуфинал, 6.20 – финал Российский участник: Максим Спесивцев.
500 м, байдарка-двойка, женщины 4.23 – полуфинал, 6.46 – финал Российские участники: Кира Степанова – Варвара Баранова.
Бокс
52-57 кг, мужчины 5.30 – первый полуфинал, 12.03 – второй полуфинал Российский участник: Альберт Батыргазиев. Будут разыгрываться только бронзовые медали.
81-91 кг, мужчины 6.18 – первый полуфинал, 12.50 – второй полуфинал Российский участник: Муслим Гаджимагомедов. Будут разыгрываться только бронзовые медали.
Прыжки в воду
Трамплин 3 м, мужчины 9.00 Российский участник: Евгений Кузнецов.
Спортивная гимнастика
Брусья, мужчины 11.00 Российский участник: Давид Белявский.
Бревно, женщины 11.50 Российская участница: Владислава Уразова.
Перекладина, мужчины 12.39 Российский участник: Никита Нагорный.
Велотрек
Командное преследование, женщины 11.19 – заезд за бронзу, 11.26 – финал
Командный спринт, мужчины 11.41 – заезд за бронзу, 11.44 – финал Российские участники: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский.
Спортивная борьба До 77 кг, греко-римская борьба 13.30
До 97 кг, греко-римская борьба 13.30 Российский участник: Муса Евлоев.
До 68 кг, женская борьба 14.55
Тяжелая атлетика
До 109 кг, мужчины 13.50 Российский участник: Тимур Наниев.
Слева направо: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье)Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В этом материале «Газеты.Ru» можно подробнее ознакомиться с тем, за кого болеть в 11-й соревновательный день.
На Олимпийских играх в Токио проходит одиннадцатый соревновательный день. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех главных событий и рассказывает обо всем происходящем с россиянами.