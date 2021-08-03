Шансы Нагорного и Евлоева, старт Шубенкова: главные события 11-го дня Игр. LIVE

Синхронистка Ромашина высказалась о выключенной музыке во время выступления в Токио...

04:30

Синхронистка Ромашина высказалась о выключенной музыке во время выступления в Токио. «Мы выступали под 13-м номером, поэтому ничего удивительного. Нам один раз свистнули — мы не услышали, второй — тоже. Только с третьего раза услышали, когда нам сказали: «Светлана!» Тогда мы поняли, что уже можно шевелиться и нужно что-то делать, как-то двигаться дальше. Сейчас это, конечно, уже забавно вспоминать, но интересное начало Олимпийских игр».