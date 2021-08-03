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Спорт

Шансы Нагорного и Евлоева, старт Шубенкова: главные события 11-го дня Игр. LIVE

Волейболисты и ватерполистки стартуют в плей-офф Олимпиады

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Российский бегун Сергей Шубенков

Российский бегун Сергей Шубенков

РИА Новости
На Олимпийских играх в 11-й соревновательный день тремя комплектами наград завершается программа спортивной гимнастики, Муса Евлоев выйдет на финальную схватку в греко-римской борьбе, российские боксеры проведут два полуфинала, Сергей Шубенков стартует в легкой атлетике, а волейболисты и ватерполистки начнут плей-офф с четвертьфинальных сражений. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех главных событий.
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04:30

Синхронистка Ромашина высказалась о выключенной музыке во время выступления в Токио. «Мы выступали под 13-м номером, поэтому ничего удивительного. Нам один раз свистнули — мы не услышали, второй — тоже. Только с третьего раза услышали, когда нам сказали: «Светлана!» Тогда мы поняли, что уже можно шевелиться и нужно что-то делать, как-то двигаться дальше. Сейчас это, конечно, уже забавно вспоминать, но интересное начало Олимпийских игр».

04:10

Максим Спесивцев не смог выйти в финал олимпийского турнира. Спортсмен преодолел дистанцию за 3:27.372, показав 7-й результат.

03:55

Россиянка Светлана Черниговская не смогла выйти в финал в заплыве на байдарке на 200 м.

03:40

Российские волейболистки обыгрывают Канаду после первого сета (21:25, идет вторая партия).

03:25

3 августа российские спортсмены поборются за медали в следующих видах:

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, женщины 3.30 – полуфинал, 5.37 – финал Российская участница: Светлана Черниговская.

1000 м, каноэ-двойка, мужчины 3.44 – полуфинал, 5.53 – финал

1000 м, байдарка, мужчины 4.00 – полуфинал, 6.20 – финал Российский участник: Максим Спесивцев.

500 м, байдарка-двойка, женщины 4.23 – полуфинал, 6.46 – финал Российские участники: Кира Степанова – Варвара Баранова.

Бокс

52-57 кг, мужчины 5.30 – первый полуфинал, 12.03 – второй полуфинал Российский участник: Альберт Батыргазиев. Будут разыгрываться только бронзовые медали.

81-91 кг, мужчины 6.18 – первый полуфинал, 12.50 – второй полуфинал Российский участник: Муслим Гаджимагомедов. Будут разыгрываться только бронзовые медали.

Прыжки в воду

Трамплин 3 м, мужчины 9.00 Российский участник: Евгений Кузнецов.

Спортивная гимнастика

Брусья, мужчины 11.00 Российский участник: Давид Белявский.

Бревно, женщины 11.50 Российская участница: Владислава Уразова.

Перекладина, мужчины 12.39 Российский участник: Никита Нагорный.

Велотрек

Командное преследование, женщины 11.19 – заезд за бронзу, 11.26 – финал

Командный спринт, мужчины 11.41 – заезд за бронзу, 11.44 – финал Российские участники: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский.

Спортивная борьба До 77 кг, греко-римская борьба 13.30

До 97 кг, греко-римская борьба 13.30 Российский участник: Муса Евлоев.

До 68 кг, женская борьба 14.55

Тяжелая атлетика

До 109 кг, мужчины 13.50 Российский участник: Тимур Наниев.

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Слева направо: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье)

Слева направо: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье)

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
03:10

В этом материале «Газеты.Ru» можно подробнее ознакомиться с тем, за кого болеть в 11-й соревновательный день.

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03 августа 00:01
03.00

На Олимпийских играх в Токио проходит одиннадцатый соревновательный день. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех главных событий и рассказывает обо всем происходящем с россиянами.

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