За кого болеть на Играх, день 11-й: гимнасты и Евлоев бьются за золото, Шубенков начинает

Последние медальные надежды спортивных гимнастов, золотая схватка Мусы Евлоева в греко-римской борьбе, мужской командный спринт в велотреке, квалификация Сергея Шубенкова и четвертьфиналы волейболистов и ватерполисток.

Спортивная гимнастика

Последний день соревнований в спортивной гимнастике обещает быть особенно жарким. Интерес российских болельщиков наверняка только подогрела ситуация в опорном прыжке, где Денис Аблязин остался лишь с серебром, хотя получил тот же балл, что кореец Сун Джэ Хван.

Наша сборная завоевала в этом виде в Токио два престижных золота в командном многоборье, чего не было у мужчин два с половиной десятилетия, а у женщин почти три десятка лет. Но вот в индивидуальных видах, вопреки обыкновению, россияне здесь по-прежнему без побед.

Первым исправить это попробует на параллельных брусьях опытнейший Давид Белявский. Его соревнование начнется в 11.00 по московскому времени. Конкуренция будет очень высокой, а особое внимание стоит обратить на действующего чемпиона мира в этом виде британца Джо Фрэйзера.

В 11.50 на помост для турнира на самом коварном снаряде — бревне — выйдут женщины. Россию представит Владислава Уразова, которая упала тут в командном многоборье, но вообще вполне может биться за победу.

Американки Симоны Байлз, снявшейся в итоге со всех видов, не будет и тут, а честь звездно-полосатого флага будет отстаивать Суниса Ли. Кроме нее, очень сильны канадка Элизабет Блэк, бразильянка Флавия Сараива и, конечно, обе китаянки.

Ну а завершит все мужской турнир на перекладине, который начнется в 12.39. Тут пока в Токио нет равных 19-летнему Даики Хасимото, который вытащил на этом снаряде свою сборную к серебру в командном турнире и вырвал золото в личном многоборье.

Помешать ему отпраздновать триумф по силам в первую очередь действующему вице-чемпиону мира из Хорватии Тину Србичу и, конечно же, Никите Нагорному, для которого это последний шанс скрасить выступления в личных соревнованиях.

Синхронное плавание

В соревнованиях синхронисток второй день у дуэтов. На этот раз они покажут техническую программу.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко ожидаемо лидируют после произвольной. В этот раз они выступят восьмыми из 22-х команд, а сами соревнования начнутся в 13.30 мск.

Легкая атлетика

В легкой атлетике Дарья Клишина могла бы 3 августа побороться за медаль, но получила травму задней поверхности бедра в квалификации и даже не смогла отобраться в финал, хотя в любом случае в нем не выступила бы.

Зато в 13.26 по московскому времени на беговую дорожку для участия в квалификационном забеге на своей коронной дистанции 110 м с барьерами выйдет другой российский претендент на медали, чемпион мира Сергей Шубенков.

Из девяти участников забега четверо пробьются в четвертьфинал напрямую, но при этом еще четыре атлета среди неудачников всех пяти квалификационных забегов попадут туда по времени.

От Шубенкова, конечно же, ждут уверенного прохода в следующий раунд, хотя компания у него в забеге очень серьезная. Тут и первый номер мирового рейтинга, обладатель лучшего результата сезона в мире американец Грант Холлоуэй, и опаснейший ямаец Хансл Парчмент.

Сам Сергей вступает в соревнования под номером три в мировом рейтинге, хотя все это не будет иметь решающего значения. Тот же Парчмент только 28-й, но в нынешнем сезоне в своей лучшей попытке пробежал на 0,03 с быстрее лучшего результата россиянина, а в лучшем карьерном результате уступает ему всего 0,02 с.

Бокс

Очередной насыщенный день ждет болельщиков в боксе. Там все ближе развязка во всех категориях.

В одиннадцатый день Игр на ринг выйдут три российских боксера. Габил Магомедов в четвертьфинале в категории до 63 кг сразится с американцем Кейшоном Дэвисом, а два других наших спортсмена проведут полуфиналы.

В 6.18 Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) сойдется с новозеландцем Дэвидом Нйикой, а в 12.03 Альберт Батыргазиев (до 57 кг) встретится с кубинцем Лазаро Альваресом.

Гребля на байдарках и каноэ

Серьезное российское представительство будет на гребном канале. Уже в 3.37 по Москве Светлана Черниговская сразится во втором полуфинале на дистанции 200 м на байдарке-одиночке. Для выхода в финал нужно войти в топ-4 при восьми участниках. У нашей спортсменки тут есть все шансы.

В 4.08 в байдарке-одиночке у мужчин, только на дистанции 1000 м Максим Спесивцев будет во втором полуфинальном заезде решать ту же задачу.

В 4.30 в женских байдарках-двойках в своем полуфинале постараются попасть в четверку россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова.

Ну а затем во всех этих видах, а также в мужских каноэ-двойках, где полуфиналы обойдутся без российских спортсменов, состоятся финалы. В 5.37 у женских байдарок-одиночек, в 6.20 у мжужских байдарок-одиночек, в 6.46 у мужских байдарок-двоек.

Велоспорт

Еще один интересный день ждет в велотреке. Там у женщин и мужчин состоятся соревнования в командном преследовании, где россияне, правда, не выступят.

Зато в мужском командном спринте Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский постараются взять медаль.

Квалификация восьми сборных пройдет в 9.58 мск, и по ее итогам они разобьются на четвертьфинальные пары. Эта стадия примет старт в 10.50. Ну а в 11.41 и в 11.44 состоятся заезды за бронзу и золото соответственно.

Здесь надо учитывать, что в данном виде нет полуфиналов. Четыре команды-победительницы четвертьфинальной стадии распределяются по большому и малому финалу согласно показанному времени.

Прыжки в воду

В прыжках в воду Евгений Кузнецов, оставшийся в одиночестве на трехметровом трамплине после вылета Никиты Шлейхера, сразится с соперниками в 4.00 по московскому времени в полуфинале, а если попадет в топ-12 из 18-ти участников, то через пять часов выйдет уже на финальные соревнования.

Скалолазание

Начнутся в одиннадцатый день Олимпийских игр соревнования в скалолазании. Первыми свое мастерство покажут в квалификации мужчины. Поболеть можно будет за явного претендента на медаль Алексея Рубцова.

В 11.00 мск спортсмены поборются в скорости, через час сразятся в боулдеринге, а в 15.10 выступят в соревнованиях на трудность.

Волейбол

В игровых видах с участием российских сборных дело наконец дошло до плей-офф. В 3.00 мск мужчины, выигравшие подгруппу В, в волейбольном четвертьфинале выйдут подтвердить свой класс против занявшей четвертое место в группе А Канады.

Водное поло

Ну а в 13.50 женщинам предстоит сложнейший поединок в ватерпольном четвертьфинале против австралийской национальной команды.

Наши попали в плей-офф с третьего места группы В, только по разнице мячей оказавшись ниже венгерок, а австралийки стали вторыми в группе А, где сразу три сборных одержали по три победе и потерпели по поражению.

Борьба

В греко-римской борьбе в категории до 67 кг стартует Артем Сурков, которому в 1/8 финала предстоит встреча с американцем Алехандро Санчо.

У женщин в вольной борьбе в категории до 62 кг Любовь Овчарова на той же стадии сразится с японкой Юкако Каваи.

Сурков и Овчарова, в случае успешных выступлений смогут в этот день добраться до финала. Ну а сделавшему это накануне Мусе Евлоеву в греко-римской борьбе в весе до 97 кг предстоит поединок за золото с армянином Артуром Алексаняном. Он состоится в вечерней сессии, после 13.30 по Москве.