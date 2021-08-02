За кого болеть на Играх, день 11-й: гимнасты и Евлоев бьются за золото, Шубенков начинает

Спортивная гимнастика
Последний день соревнований в спортивной гимнастике обещает быть особенно жарким. Интерес российских болельщиков наверняка только подогрела ситуация в опорном прыжке, где Денис Аблязин остался лишь с серебром, хотя получил тот же балл, что кореец Сун Джэ Хван.
Наша сборная завоевала в этом виде в Токио два престижных золота в командном многоборье, чего не было у мужчин два с половиной десятилетия, а у женщин почти три десятка лет. Но вот в индивидуальных видах, вопреки обыкновению, россияне здесь по-прежнему без побед.
Первым исправить это попробует на параллельных брусьях опытнейший Давид Белявский. Его соревнование начнется в 11.00 по московскому времени. Конкуренция будет очень высокой, а особое внимание стоит обратить на действующего чемпиона мира в этом виде британца Джо Фрэйзера.
В 11.50 на помост для турнира на самом коварном снаряде — бревне — выйдут женщины. Россию представит Владислава Уразова, которая упала тут в командном многоборье, но вообще вполне может биться за победу.
Американки Симоны Байлз, снявшейся в итоге со всех видов, не будет и тут, а честь звездно-полосатого флага будет отстаивать Суниса Ли. Кроме нее, очень сильны канадка Элизабет Блэк, бразильянка Флавия Сараива и, конечно, обе китаянки.
Ну а завершит все мужской турнир на перекладине, который начнется в 12.39. Тут пока в Токио нет равных 19-летнему Даики Хасимото, который вытащил на этом снаряде свою сборную к серебру в командном турнире и вырвал золото в личном многоборье.
Помешать ему отпраздновать триумф по силам в первую очередь действующему вице-чемпиону мира из Хорватии Тину Србичу и, конечно же, Никите Нагорному, для которого это последний шанс скрасить выступления в личных соревнованиях.
Синхронное плавание
В соревнованиях синхронисток второй день у дуэтов. На этот раз они покажут техническую программу.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко ожидаемо лидируют после произвольной. В этот раз они выступят восьмыми из 22-х команд, а сами соревнования начнутся в 13.30 мск.
Легкая атлетика
В легкой атлетике Дарья Клишина могла бы 3 августа побороться за медаль, но получила травму задней поверхности бедра в квалификации и даже не смогла отобраться в финал, хотя в любом случае в нем не выступила бы.
Зато в 13.26 по московскому времени на беговую дорожку для участия в квалификационном забеге на своей коронной дистанции 110 м с барьерами выйдет другой российский претендент на медали, чемпион мира Сергей Шубенков.
Из девяти участников забега четверо пробьются в четвертьфинал напрямую, но при этом еще четыре атлета среди неудачников всех пяти квалификационных забегов попадут туда по времени.
От Шубенкова, конечно же, ждут уверенного прохода в следующий раунд, хотя компания у него в забеге очень серьезная. Тут и первый номер мирового рейтинга, обладатель лучшего результата сезона в мире американец Грант Холлоуэй, и опаснейший ямаец Хансл Парчмент.
Сам Сергей вступает в соревнования под номером три в мировом рейтинге, хотя все это не будет иметь решающего значения. Тот же Парчмент только 28-й, но в нынешнем сезоне в своей лучшей попытке пробежал на 0,03 с быстрее лучшего результата россиянина, а в лучшем карьерном результате уступает ему всего 0,02 с.
Бокс
Очередной насыщенный день ждет болельщиков в боксе. Там все ближе развязка во всех категориях.
В одиннадцатый день Игр на ринг выйдут три российских боксера. Габил Магомедов в четвертьфинале в категории до 63 кг сразится с американцем Кейшоном Дэвисом, а два других наших спортсмена проведут полуфиналы.
В 6.18 Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) сойдется с новозеландцем Дэвидом Нйикой, а в 12.03 Альберт Батыргазиев (до 57 кг) встретится с кубинцем Лазаро Альваресом.
Гребля на байдарках и каноэ
Серьезное российское представительство будет на гребном канале. Уже в 3.37 по Москве Светлана Черниговская сразится во втором полуфинале на дистанции 200 м на байдарке-одиночке. Для выхода в финал нужно войти в топ-4 при восьми участниках. У нашей спортсменки тут есть все шансы.
В 4.08 в байдарке-одиночке у мужчин, только на дистанции 1000 м Максим Спесивцев будет во втором полуфинальном заезде решать ту же задачу.
В 4.30 в женских байдарках-двойках в своем полуфинале постараются попасть в четверку россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова.
Ну а затем во всех этих видах, а также в мужских каноэ-двойках, где полуфиналы обойдутся без российских спортсменов, состоятся финалы. В 5.37 у женских байдарок-одиночек, в 6.20 у мжужских байдарок-одиночек, в 6.46 у мужских байдарок-двоек.
Велоспорт
Еще один интересный день ждет в велотреке. Там у женщин и мужчин состоятся соревнования в командном преследовании, где россияне, правда, не выступят.
Зато в мужском командном спринте Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский постараются взять медаль.
Квалификация восьми сборных пройдет в 9.58 мск, и по ее итогам они разобьются на четвертьфинальные пары. Эта стадия примет старт в 10.50. Ну а в 11.41 и в 11.44 состоятся заезды за бронзу и золото соответственно.
Здесь надо учитывать, что в данном виде нет полуфиналов. Четыре команды-победительницы четвертьфинальной стадии распределяются по большому и малому финалу согласно показанному времени.
Прыжки в воду
В прыжках в воду Евгений Кузнецов, оставшийся в одиночестве на трехметровом трамплине после вылета Никиты Шлейхера, сразится с соперниками в 4.00 по московскому времени в полуфинале, а если попадет в топ-12 из 18-ти участников, то через пять часов выйдет уже на финальные соревнования.
Скалолазание
Начнутся в одиннадцатый день Олимпийских игр соревнования в скалолазании. Первыми свое мастерство покажут в квалификации мужчины. Поболеть можно будет за явного претендента на медаль Алексея Рубцова.
В 11.00 мск спортсмены поборются в скорости, через час сразятся в боулдеринге, а в 15.10 выступят в соревнованиях на трудность.
Волейбол
В игровых видах с участием российских сборных дело наконец дошло до плей-офф. В 3.00 мск мужчины, выигравшие подгруппу В, в волейбольном четвертьфинале выйдут подтвердить свой класс против занявшей четвертое место в группе А Канады.
Водное поло
Ну а в 13.50 женщинам предстоит сложнейший поединок в ватерпольном четвертьфинале против австралийской национальной команды.
Наши попали в плей-офф с третьего места группы В, только по разнице мячей оказавшись ниже венгерок, а австралийки стали вторыми в группе А, где сразу три сборных одержали по три победе и потерпели по поражению.
Борьба
В греко-римской борьбе в категории до 67 кг стартует Артем Сурков, которому в 1/8 финала предстоит встреча с американцем Алехандро Санчо.
У женщин в вольной борьбе в категории до 62 кг Любовь Овчарова на той же стадии сразится с японкой Юкако Каваи.
Сурков и Овчарова, в случае успешных выступлений смогут в этот день добраться до финала. Ну а сделавшему это накануне Мусе Евлоеву в греко-римской борьбе в весе до 97 кг предстоит поединок за золото с армянином Артуром Алексаняном. Он состоится в вечерней сессии, после 13.30 по Москве.