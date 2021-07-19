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Навстречу «Монако» Головина: «Спартак» узнает соперника в Лиге чемпионов. LIVE

Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. ОНЛАЙН

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Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов

Reuters
Московский «Спартак» может встретиться в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с французским «Монако» Александра Головина, португальской «Бенфикой», шотландским «Селтиком» или датским «Мидтъюлландом». Также казанский «Рубин» и «Сочи» узнают своего соперника в квалификации нового еврокубка — Лиги конференций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:45

В жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов примут 20 команд: семь команд, которые начинают отбор именно с этой стадии, и еще 13, которые пробились туда из более ранних раундов.

Будут две жеребьевки: одна — для 12-ти представителей Пути чемпионов, вторая — для восьми команд Пути представителей лиг.

«Спартак» как вице-чемпион России был определен в Путь представителей лиг, где в третьем раунде сыграют восемь команд.

Первые матчи третьего квалификационного раунда пройдут 20-21 июля, ответные — 27-28 июля.

12:35

Мероприятие начнется в 13.00 мск.

12:30

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Своего соперника узнает московский «Спартак». Также в этот день состоится жеребьевка Лиги Европы и Лиги конференций, где решится судьба казанского «Рубина» и «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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