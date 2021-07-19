Навстречу «Монако» Головина: «Спартак» узнает соперника в Лиге чемпионов. LIVE

12:45

В жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов примут 20 команд: семь команд, которые начинают отбор именно с этой стадии, и еще 13, которые пробились туда из более ранних раундов.

Будут две жеребьевки: одна — для 12-ти представителей Пути чемпионов, вторая — для восьми команд Пути представителей лиг.

«Спартак» как вице-чемпион России был определен в Путь представителей лиг, где в третьем раунде сыграют восемь команд.

Первые матчи третьего квалификационного раунда пройдут 20-21 июля, ответные — 27-28 июля.