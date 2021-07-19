Навстречу «Монако» Головина: «Спартак» узнает соперника в Лиге чемпионов. LIVE
Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. ОНЛАЙН
Жеребьевка Лиги чемпионовReuters
В жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов примут 20 команд: семь команд, которые начинают отбор именно с этой стадии, и еще 13, которые пробились туда из более ранних раундов.
Будут две жеребьевки: одна — для 12-ти представителей Пути чемпионов, вторая — для восьми команд Пути представителей лиг.
«Спартак» как вице-чемпион России был определен в Путь представителей лиг, где в третьем раунде сыграют восемь команд.
Первые матчи третьего квалификационного раунда пройдут 20-21 июля, ответные — 27-28 июля.
Сегодня узнаем соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 19, 2021
@SLBenfica
@AS_Monaco
/ Победитель пары @CelticFC – @fcmidtjylland
Начало жеребьёвки – в 13:00 мск. Прямая трансляция будет на сайте UEFA pic.twitter.com/4w6kSiGKdV
Мероприятие начнется в 13.00 мск.
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Своего соперника узнает московский «Спартак». Также в этот день состоится жеребьевка Лиги Европы и Лиги конференций, где решится судьба казанского «Рубина» и «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.