Еще один провал: Россия осталась только седьмой в эстафете

Вот такой получилась эта гонка. 11 дополнительных патронов подвели сборную России. Только седьмое место. Седьмое, потому что финишировавшая выше российской сборной команда Украины дисквалифицирована за передачу эстафеты вне коридора. Ну а лучшие сегодня шведки, белоруски и француженки, которые взяли бронзу с кругом. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Бронза достается француженкам. Ну а Миронова финиширует только на восьмой позиции.
Да, все! Сборная Швеции выиграла эстафету, Белоруссия заняла второе место.
Как ни старалась Кручинкина удержать лидерство, Эльвира Оберг ее уверенно обошла.
Положение после заключительного рубежа.
Там все вообще мажут, и был шанс на медаль у Мироновой, но она сама закрылась из семи.
Восьмой рубеж: у Швеции четыре первые попадания, но дальше промах. Впрочем, мажут и преследовательницы. Оберг и Каррара промахиваются и по второму разу, а вот Кручинкина закрывается первым доппатроном! Оберг тут же попадает, а вот Италия только с тремя доппатронами.
На седьмую строчку опустилась Миронова, но ходом отыгрывает. Уже всего 54 секунды отставание. Шведка не подпускает к себе Белоруссию и Италию.
Положение после семи рубежей.
Миронова промахнулась первым же выстрелом, потом был еще промах. Симон и Ульсбю-Ройселанд тоже с промахами, причем француженка даже с тремя. Ну а Миронова, как и норвежка, закрылась двумя допами.
Седьмой рубеж: Оберг стреляет быстро и точно и остается лидером, а вот у Кручинкиной есть промах. Закрывается Каррара из Италии, но и белоруска закрывает доппатроном.
Миронова так же бежит в темпе Эльвиры Оберг, даже отыграла секундочку.
Миронова держит темп, но нужны ошибки соперниц на рубеже и своя чистая стрельба.
Передача эстафеты на последний этап. Светлана Миронова получила возможность стартовать в относительно перспективной позиции с седьмого места. Еще и в компании норвежки и француженки.
Американка Иган и Сола из Белоруссии приближаются к Перссон и Витоцци! Куклина подотстала. Уже +31,4. Но держит пятое место. Правда, ее снова настигает Шевалье.
Положение после шести огневых рубежей. Напротив Украины звездочка из-за вопросов по передаче эстафеты.
Куклина опять стреляет чисто и поднимается уже на пятую позицию!
Шестой рубеж: Лиен, у которой обычно много проблем на стойке, подтверждает свою репутацию. Мажет третий и пятый выстрелы, закрывает первый доппатрон, мажет второй и убегает на круг! А тем временем гонку уже возглавили шведка Перссон и итальянка Витоцци!
Шесть секунд еще ходом проиграла Куклина сейчас норвежке. Еще и пропустила вперед Шевалье, которая несется исправляться.
Ох, как все поменялось! И уже не без шансов на медаль для российской сборной!
Сола избегает штрафного круга, а вот Шевалье и Меркушина зайдут на круг! Куклина попадает все пять!
Пятый рубеж: У Лиен промах, но мажут все. В итоге норвежка с одним доппатроном убегает первой. У Франции, Белоруссии и Украины уже по три промаха!
Норвежка Лиен держит отрыв от француженки Шевалье и украинки Меркушиной, а вот Сола из Белоруссии бежит заметно быстрее и уже выбралась на третью строчку. Куклина в темпе лидера и на девятом месте уже.
Не хватило Казакевич сил на последний круг. Все-таки десятой передала эстафету Ларисе Куклиной. +1:09 — это много, конечно.
Экхофф передала эстафету с отрывом в 11,1 с от француженок!
Казакевич еще на 6 секунд отстала ходом, но при этом поднялась уже на девятое место.
Уже почти минуту проигрывает сборная России, а вот у имеющей первый номер за свои женские эстафетные успехи Германии дела еще хуже...
У Казакевич один промах первыми четырьмя выстрелами, но и два доппатрона не легли в мишень. Хорошо хоть, что последним избежала штрафного круга.
Четвертый рубеж: Экхофф работает на рубеже из пяти и сохраняет лидерство. Тут же закрывается и Брайза. Алимбекова из Белоруссии и Джима из Украины следом с одним промахом каждая.
Отстает Казакевич от лидерского хода. Уже +28,2. Француженка, белоруска и австрийка бегут за Экхофф. Швейцария уже только пятая.
Один доппатрон у Казакевич и девятое место в 22,5 секундах от лидера.
Третий рубеж: Экхофф попала первые три, а затем последовал промах, как и у Франции. Тем временем закрылась швейцарка Гаспарин. Правда, норвежка все равно ушла первой.
Казакевич пока сохраняет восьмую позицию, на 20 секунд отставая от возглавляющей гонку норвежки Экхофф.
Ирина Казакевич принимает эстафету на восьмой позиции в 18 секундах позади лидера.
Тандревольд передаст эстафету первой, Кайшева уже восьмая и на пару-тройку секунд сократила отставание!
Кадуриш из Швейцарии продолжает лидировать, но Тандревольд уже всего в 4,3 с от нее. Кайшева по-прежнему отстает на 21 секунду, но поднялась на девятую позицию.
У Ульяны Кайшевой два промаха, но хотя бы закрыла двумя доппатронами. А вот хозяйки этапа из Чехии опять напромахивались. Еще три доппатрона для Жисловой!
Второй рубеж: швейцарка сразу мажет, но потом закрывает четыре подряд и с первым доппатроном уходит с рубежа первой. С доппатроном закрывается и чуть хуже стрелявшая американка. В итоге США пропустили вперед еще Австрию и Украину.
Кайшева сначала отстала на 17 секунд, но затем вкатилась в работу и сократило отставание от лидирующей американки Данкли до 13,4 секунд.
У Италии и Чехии два и три доппатрона соответственно и много потерянного времени. Теперь им нужно догонять лидирующую группу.
Первый рубеж: быстрее всех и чисто отстрелялась американка. Дальше уже стали закрываться и лидеры, хотя впереди Германии ушла со стрельбы швейцарка. У Кайшевой один промах, но стремительная перезарядка и попадание доппатроном. 10-е место и +12,8.
Не хочет Кайшева отпускать лидеров и подтянулась к норвежке. Скоро стрельба.
На первую отсечку лидером прибежала Тандревольд. Кайшева пока восьмая.
Пока сборная Франции возглавляет пелотон, но все бегут плотной группы. Рядом Норвегия.
Поехали! Старт дан!
А вот что о состоянии трассы сказал тренер сборной России Алексей Волков:
«Каша такая, что скрывает ботинки и лыжи. Стартуем в самое пекло, но третий и четвертый этап будут добегать без солнца, пожестче трасса станет. Не знаю, будут ли организаторы использовать селитру, но хотелось бы».
А вот заявки главных конкурентов.
Германия (№1): Марен Хаммершмидт, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Франциска Пройс. Швеция (№2): Муна Брурссон, Ханна Оберг, Линн Перссон, Эльвира Карин Оберг. Франция (№3): Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюлия Симон. Норвегия (№4): Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанд. Беларусь (№6): Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина. Украина (№7): Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.с
Состав сборной России на сегодняшнюю гонку.
Россия (№5): Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Светлана Миронова.
Старт запланирован на 18.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.