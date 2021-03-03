Еще один провал: Россия осталась только седьмой в эстафете

Вот такой получилась эта гонка. 11 дополнительных патронов подвели сборную России. Только седьмое место. Седьмое, потому что финишировавшая выше российской сборной команда Украины дисквалифицирована за передачу эстафеты вне коридора. Ну а лучшие сегодня шведки, белоруски и француженки, которые взяли бронзу с кругом. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.