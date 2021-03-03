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Еще один провал: Россия осталась только седьмой в эстафете

Россия заняла седьмое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

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В чешском Нове-Место проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты.
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Трансляция
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19:15

Вот такой получилась эта гонка. 11 дополнительных патронов подвели сборную России. Только седьмое место. Седьмое, потому что финишировавшая выше российской сборной команда Украины дисквалифицирована за передачу эстафеты вне коридора. Ну а лучшие сегодня шведки, белоруски и француженки, которые взяли бронзу с кругом. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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19:10

Бронза достается француженкам. Ну а Миронова финиширует только на восьмой позиции.

19:09

Да, все! Сборная Швеции выиграла эстафету, Белоруссия заняла второе место.

19:08

Как ни старалась Кручинкина удержать лидерство, Эльвира Оберг ее уверенно обошла.

19:06

Положение после заключительного рубежа.

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19:05

Там все вообще мажут, и был шанс на медаль у Мироновой, но она сама закрылась из семи.

19:04

Восьмой рубеж: у Швеции четыре первые попадания, но дальше промах. Впрочем, мажут и преследовательницы. Оберг и Каррара промахиваются и по второму разу, а вот Кручинкина закрывается первым доппатроном! Оберг тут же попадает, а вот Италия только с тремя доппатронами.

19:02

На седьмую строчку опустилась Миронова, но ходом отыгрывает. Уже всего 54 секунды отставание. Шведка не подпускает к себе Белоруссию и Италию.

19:00

Положение после семи рубежей.

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18:59

Миронова промахнулась первым же выстрелом, потом был еще промах. Симон и Ульсбю-Ройселанд тоже с промахами, причем француженка даже с тремя. Ну а Миронова, как и норвежка, закрылась двумя допами.

18:58

Седьмой рубеж: Оберг стреляет быстро и точно и остается лидером, а вот у Кручинкиной есть промах. Закрывается Каррара из Италии, но и белоруска закрывает доппатроном.

18:57

Миронова так же бежит в темпе Эльвиры Оберг, даже отыграла секундочку.

18:55

Миронова держит темп, но нужны ошибки соперниц на рубеже и своя чистая стрельба.

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18:53

Передача эстафеты на последний этап. Светлана Миронова получила возможность стартовать в относительно перспективной позиции с седьмого места. Еще и в компании норвежки и француженки.

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18:50

Американка Иган и Сола из Белоруссии приближаются к Перссон и Витоцци! Куклина подотстала. Уже +31,4. Но держит пятое место. Правда, ее снова настигает Шевалье.

18:49

Положение после шести огневых рубежей. Напротив Украины звездочка из-за вопросов по передаче эстафеты.

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18:48

Куклина опять стреляет чисто и поднимается уже на пятую позицию!

18:47

Шестой рубеж: Лиен, у которой обычно много проблем на стойке, подтверждает свою репутацию. Мажет третий и пятый выстрелы, закрывает первый доппатрон, мажет второй и убегает на круг! А тем временем гонку уже возглавили шведка Перссон и итальянка Витоцци!

18:45

Шесть секунд еще ходом проиграла Куклина сейчас норвежке. Еще и пропустила вперед Шевалье, которая несется исправляться.

18:43

Ох, как все поменялось! И уже не без шансов на медаль для российской сборной!

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18:42

Сола избегает штрафного круга, а вот Шевалье и Меркушина зайдут на круг! Куклина попадает все пять!

18:41

Пятый рубеж: У Лиен промах, но мажут все. В итоге норвежка с одним доппатроном убегает первой. У Франции, Белоруссии и Украины уже по три промаха!

18:39

Норвежка Лиен держит отрыв от француженки Шевалье и украинки Меркушиной, а вот Сола из Белоруссии бежит заметно быстрее и уже выбралась на третью строчку. Куклина в темпе лидера и на девятом месте уже.

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18:38

Не хватило Казакевич сил на последний круг. Все-таки десятой передала эстафету Ларисе Куклиной. +1:09 — это много, конечно.

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18:37

Экхофф передала эстафету с отрывом в 11,1 с от француженок!

18:36

Казакевич еще на 6 секунд отстала ходом, но при этом поднялась уже на девятое место.

18:33

Уже почти минуту проигрывает сборная России, а вот у имеющей первый номер за свои женские эстафетные успехи Германии дела еще хуже...

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18:32

У Казакевич один промах первыми четырьмя выстрелами, но и два доппатрона не легли в мишень. Хорошо хоть, что последним избежала штрафного круга.

18:31

Четвертый рубеж: Экхофф работает на рубеже из пяти и сохраняет лидерство. Тут же закрывается и Брайза. Алимбекова из Белоруссии и Джима из Украины следом с одним промахом каждая.

18:29

Отстает Казакевич от лидерского хода. Уже +28,2. Француженка, белоруска и австрийка бегут за Экхофф. Швейцария уже только пятая.

18:27

Один доппатрон у Казакевич и девятое место в 22,5 секундах от лидера.

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18:25

Третий рубеж: Экхофф попала первые три, а затем последовал промах, как и у Франции. Тем временем закрылась швейцарка Гаспарин. Правда, норвежка все равно ушла первой.

18:22

Казакевич пока сохраняет восьмую позицию, на 20 секунд отставая от возглавляющей гонку норвежки Экхофф.

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18:21

Ирина Казакевич принимает эстафету на восьмой позиции в 18 секундах позади лидера.

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18:20

Тандревольд передаст эстафету первой, Кайшева уже восьмая и на пару-тройку секунд сократила отставание!

18:18

Кадуриш из Швейцарии продолжает лидировать, но Тандревольд уже всего в 4,3 с от нее. Кайшева по-прежнему отстает на 21 секунду, но поднялась на девятую позицию.

18:17

У Ульяны Кайшевой два промаха, но хотя бы закрыла двумя доппатронами. А вот хозяйки этапа из Чехии опять напромахивались. Еще три доппатрона для Жисловой!

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18:16

Второй рубеж: швейцарка сразу мажет, но потом закрывает четыре подряд и с первым доппатроном уходит с рубежа первой. С доппатроном закрывается и чуть хуже стрелявшая американка. В итоге США пропустили вперед еще Австрию и Украину.

18:14

Кайшева сначала отстала на 17 секунд, но затем вкатилась в работу и сократило отставание от лидирующей американки Данкли до 13,4 секунд.

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18:11

У Италии и Чехии два и три доппатрона соответственно и много потерянного времени. Теперь им нужно догонять лидирующую группу.

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18:10

Первый рубеж: быстрее всех и чисто отстрелялась американка. Дальше уже стали закрываться и лидеры, хотя впереди Германии ушла со стрельбы швейцарка. У Кайшевой один промах, но стремительная перезарядка и попадание доппатроном. 10-е место и +12,8.

18:09

Не хочет Кайшева отпускать лидеров и подтянулась к норвежке. Скоро стрельба.

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18:08

На первую отсечку лидером прибежала Тандревольд. Кайшева пока восьмая.

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18:07

Пока сборная Франции возглавляет пелотон, но все бегут плотной группы. Рядом Норвегия.

18:05

Поехали! Старт дан!

18:04

А вот что о состоянии трассы сказал тренер сборной России Алексей Волков:

«Каша такая, что скрывает ботинки и лыжи. Стартуем в самое пекло, но третий и четвертый этап будут добегать без солнца, пожестче трасса станет. Не знаю, будут ли организаторы использовать селитру, но хотелось бы».

18:00

А вот заявки главных конкурентов.

Германия (№1): Марен Хаммершмидт, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Франциска Пройс. Швеция (№2): Муна Брурссон, Ханна Оберг, Линн Перссон, Эльвира Карин Оберг. Франция (№3): Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюлия Симон. Норвегия (№4): Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанд. Беларусь (№6): Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина. Украина (№7): Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.с

17:55

Состав сборной России на сегодняшнюю гонку.

Россия (№5): Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Светлана Миронова.

17:50

Старт запланирован на 18.00 мск.

17:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.

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