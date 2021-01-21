Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце

«Можно в актив занести гонку, справиться со стрельбой на такой высоте для меня важно. Выбило падение, потому что сбило дыхание, вошел в подъем с одной палкой, но в любом случае я доволен», — а вот и первые слова Александра Логинова после победы в индивидуальной гонке.