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Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце

Александр Логинов завоевал золото в индивидуальной гонке на 7-м этапе Кубка мира

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Matthias Schrader/AP
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце мужчины соревновались в индивидуальной гонке на дистанции 20 км. Победителем стал российский биатлонист Александр Логинов, который не допустил ни единого промаха на рубежах. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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17:15

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию победной для России гонки. До скорых встреч!

17:10

Ну и чуть-чуть про расширенный подиум: четвертым стал итальянец Лукас Хофер, пятый — украинец Антон Дудченко, шестой — швед Мартин Понсилуома.

17:05

Кирилл Стрельцов оказался 65-м с пятью промахами, а вот дебютант Илья Гаврилов допустил также пять промахов. Его отставание от лидера составило порядка десяти минут. Он стал 91-м.

17:00

А вот дальше у наших ребят пошли проблемы: Латыпов — четыре промаха, 50-й Бабиков — три промаха, 51-й.

16:55

Теперь перед тренерским штабом стоит вопрос, кого из спортсменов ставить на эстафету. Второй лучший результат у россиян показал Евгений Гараничев. С двумя промахами он стал 14-м.

16:53

Логинов принес сборной России по биатлону первую медаль в личных гонках Кубка мира с февраля 2020 года. Для самого Александра это третья победа в карьере.

16:45

Так, давайте потихоньку подводить итоги индивидуальной гонки. Тройка лидеров выглядит так: первое место завоевал Александр Логинов, на втором оказался норвежец Стурла Холм Легрейд, замкнул тройку лидеров француз Кентен Фийон Майе.

16:44

Представитель Украины Антон Дудченко имел реальный шанс на пьедестал, совсем немного сил ему не хватило на финише, пятый он сейчас!

16:41

Очень сложная гонка для Бабикова. Три промаха, 43-й результат. Грустно для Антона, видимо, не смог он оправится после коронавируса.

16:39

Ну и не забываем, что на дистанции у России еще есть биатлонисты. Вот Гаврилов, к примеру, чисто закрыл свой рубеж.

16:35

Кристиансен пришел шестым. Падает, еле дышит, и опять же — если не промахи, мог бы бороться даже за золото.

16:33

Финиширует Гараничев с двумя промахами, и показывает пока что десятый результат. Лучшая гонка в нынешнем сезоне у Евгения.

16:30

«Можно в актив занести гонку, справиться со стрельбой на такой высоте для меня важно. Выбило падение, потому что сбило дыхание, вошел в подъем с одной палкой, но в любом случае я доволен», — а вот и первые слова Александра Логинова после победы в индивидуальной гонке.

16:28

Майе влетает на пьедестал, третий он сейчас. На втором месте Легрейд. А Логинов то первый! Приятно, согласитесь, повторять это снова и снова.

16:25

Дале с дополнительными патронами все равно с одним промахом, Кристиансен тоже допускает промах. И это важно для первого места Логинова.

16:23

Гаврилов мажет на рубеже, отставание около шести минут... Хофер с двумя промахами оказался вторым! Но отставание от Логинова все равно около минуты.

16:22

Пайффер с двумя промахами пока что финиширует пятым. А ведь мог он претендовать на медали тоже.

16:20

Бабиков зарыл третий рубеж чисто!

16:19

Кстати, Йоханнес Бё промахнулся в гонке четырежды и пришел четвертым.

16:18

Майе мажет на четвертом рубеже! А ведь это был основной претендент на золотую медаль. Неужели первое место сегодня за Россией?..

16:17

Логинов приходит к финишу! Первый он пока что!

16:16

Лессер мажет трижды на четвертом рубеже.

16:15

Дале мажет дважды, Кристиансен промахивается единожды!

16:33

Пайффер дважды мажет, Гараничев мажет. Но важнее сейчас результат немца, конечно, потому что он — один из претендентов.

16:11

Мчится Логинов к пьедесталу, но есть еще спортсмены (в том числе и Майе), которые намерены атаковать позиции российского биатлониста.

16:09

Бабиков мажет дважды, увы.

16:07

Да, да, да! Логинов — чистая стрельба на рубеже! На радостях он оступается, ломает палку, но уходит с одной. А Йоханнес Бё мажет дважды!

16:06

Дебютант Гаврилов мажет дважды. А вот Латыпов... Трижды мажет. Увы, не лучшая стрельба у Эдуарда.

16:04

Симон Эдер имел реальные шансы на борьбу за медали, но допустил промах на решающем рубеже. Дале тоже допускает один промах. Тарьей Бё на третьем рубеже мажет дважды.

16:03

Пайфер третий огневой рубеж закрывает тоже по нулям, будет атаковать он Логинова. Гараничев стреляет чисто на своем рубеже!

15:59

Бабиков чисто закрывает все мишени на первом рубеже!

15:58

У Йоханнеса Бё проблема на «лежке» — промах один. А вот Майе стреляет очень быстро и четко.

15:57

Чисто закрывает Логинов свой третий огневой рубеж, «лежку»! Продолжает он бороться за медали.

15:56

Тарьей Бё намерен атаковать результаты Эдера. Латыпов чисто закрыл свой третий рубеж! Переходит он на четвертое место.

15:55

Ну, и наконец дебютант наш сегодняшний стартовал — Илья Гаврилов.

15:54

Гараничев на первом рубеже без промаха не обошелся. Одну мишень на «лежке» Евгений не закрыл.

15:51

И уже после 8,9 км быстрее всех бежит Йоханнес Бё. 3 секунды он выигрывает у Логинова. И это при том, что Александр на двух рубежах отстрелялся чисто, а норвежец один раз промазал.

15:50

Антон Бабиков вышел на трассу.

15:49

Чисто отстрелялся Бё-младший на втором рубеже. Всего лишь 1,7 секунды он проигрывает Логинову. Феноменальная форма у Йоханнеса.

15:48

Йоханнес Бё просто пулей мчится за Логиновым. Проигрывал норвежец после первого рубежа 40 секунд, а уже перед вторым рубежом — всего 9 с половиной!

15:47

Логинов красавец! Какие-то проблемы с винтовкой у него возникли, но не помешали они Александру на «стойке» закрыть 5 из 5!

15:47

Стрельцов провалился на третьем рубеже. Два промаха во второй «лежке» у Кирилла.

15:46

Эдуард долго выцеливал на «стойке», но зато закрыл все 5 мишеней.

15:45

Латыпов подходит ко второму рубежу.

15:44

На отрезке 6,7 км Логинов опережал Детьё на 10 секунд.

15:44

Евгений Гараничев под 58-м стартовым номером вышел на трассу.

15:43

А Детьё-то два раза промахнулся на втором рубеже.

15:42

Логинов прибавил ходом. Еще на 4 секунды оторвался от Детьё.

15:41

Стрельцов после 8,9 км показывает пятое время из семи.

15:40

Промазал и Бё-младший! Одну мишень не закрыл Йоханнес на первом рубеже.

15:38

А сам-то Александр 5 из 5 на «лежке» закрывает и выходит в лидеры. Быстрее француза Симона Детьё на 4 секунды.

15:38

Логинов же на 5 секунд медленнее Тарьея Бё бежит, но у норвежца зато один промах был на первом рубеже.

15:37

Тем временем сам Стрельцов прошел второй огневой рубеж. Два промаха в «стойке» допустил Кирилл.

15:36

Первым же выстрелом смазал Эдуард. 4 из 5.

15:35

Латыпов бежит почти в одни ноги со Стрельцовым. Впереди первый рубеж.

15:34

Понсилуома, кстати, один промах на первом рубеже допустил. Плюс минута сразу же.

15:31

Логинов на первом отрезке показывает лидерское время. Лишь на 0,5 секунды быстрее него бежит швед Мартин Понсилуома.

15:30

А под 31-м номером стартовал Йоханнес Бё.

15:28

Александр Логинов под 27-м номером вступил в гонку.

15:27

Выходит в промежуточные лидеры Стрельцов. Все 5 мишеней на первом огневом рубеже он закрыл без проблем.

15:26

А пока на трассу вышел второй представитель российской мужской сборной — Эдуард Латыпов. У него 23-й номер.

15:24

С двумя промахами прошел «лежку» немец.

15:23

Отрезок 3,7 км Долль прошел за 7 минут и 45 секунд. Подходит к первому огневому рубеж Бенедикт.

15:23

Долль с самого старта взвинтил серьезный темп, на 19,6 секунды быстрее Стрельцова бежит немец.

15:20

Из первых стартовавших отрезок 0,9 км быстрее всех преодолел Жереми Финелло из Швейцарии. У Стрельцова пока что третье время — 2,1 секунды он уступает Финелло.

15:18

В этом сезоне Стрельцов занял четвертое место в эстафете, а в индивидуальных гонках его лучший результат был показан в спринте — 27-е место.

15:17

Первый из россиян стартовал — Кирилл Стрельцов вступил гонку под четвертым номером.

15:15

Гонка началась! Первым на трассу вышел немец Бенедикт Долль.

15:05

Погода в Антхольце неплохая. Температура -1 градус по Цельсию, ветра практически нет. При этом весьма влажно, присутствует туман на трассе.

15:01

Отметим, конечно же, появление в составе Гаврилова. 22-летний россиянин заменил Матвея Елисеева. Во взрослой карьере Илья провел только две гонки на Кубке IBU, сегодня у него дебют на высоком уровне.

15:00

Состав сборной России: Кирилл Стрельцов (4-й стартовый номер), Эдуард Латыпов (23-й), Александр Логинов (27-й), Евгений Гараничев (58-й), Антон Бабиков (71-й), Илья Гаврилов (82-й).

14:50

Гонка начнется в 15.15 мск.

14:45

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце мужчины бегут индивидуальную гонку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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