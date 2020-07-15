UFC Fight Island 1: новое шоу на «Бойцовском острове». LIVE

Ривера уже который раз вспоминает Яна после того, как россиянин стал чемпионом. Говорит, что дал ему самый конкурентный бой из всех других соперников, провел один из лучших поединков в карьере. Спорить трудно, но было это год назад. Теперь Джимми в интервью Джону Анику сказал, что вновь намерен выйти в клетку через 4-6 недель.
Бывший соперник Петра Яна и некогда подающий надежды пуэрториканец Джимми Ривера (23-4), одержавший лишь одну победу в последних четырех поединках, прямо сейчас одно из них закрыл благодаря судейскому решению в свою пользу в бою с Коди Стэманну (19-3-1), которого мы видели в клетке чуть больше месяца назад. Поединок прошел в полулегком весе, Ривера дважды перебил соперника и в целом был бодрее.
Алджаймейн Стерлинг респектует Таиле Сантос. Сильный поединок.
Рейтинговая Молли Маккэн (10-3) по прозвищу Фрикаделька выходила фаворитом против проигравшей в дебюте Таилы Сантос (16-1), но не менее опытная бразильянка неожиданно заваляла опасную соперницу в партере и провела несколько хороших тейкдаунов — судьи единогласно отдали ей победу.
Удалось Лаззезу впечатлить Дану Уайта в дебюте! Президент подошел к тунисцу после боя и лично поприветствовал. Это действительно говорит о том, что победа получилась очень и очень крутой.
Открывали главный кард полусредневесы Абдул Разак Альхассан (10-2) и Мунир Лаззез (10-1). Альхассан все свои победы в карьере одерживал нокаутом и проигрывал ранее только Омари Ахмедову, но при этом дрался в последний раз два года назад, а к сегодняшнему поединку не сделал вес. С первых минут схватки с Лаззезом он также полез за быстрым нокаутом, но Снайпер выжил, а во втором и третьем раундах продемонстрировал известные проблемы соперника с выносливостью — победа единогласным решением в дебюте в UFC. Он вызвал на бой Майка Перри после победы...
В комментариях Хамзата Чимаева называют «вторым Хабибом». Действительно яркое выступление получилось у него.
Леон Мерфи (9-0-1), которого мы помним по ничьей с Зубайрой Тухуговым, сегодня встретился со своим вторым соперником в UFC. Рикардо Рамос (14-3) весь первый раунд смотрелся уверенно в стойке, но с переводом в партер не справился: непобежденный британец его фишировал.
Неоднозначно завершился бой двух дебютантов-полутяжеловесов Модестаса Букаускаса (11-2) и Андреаса Михалидиса (12-4). Уже готов был второй уходить на перерыв после первого раунда, но попался на серию из семи ударов от литовца. Несколько из них были откровенно запрещенными и пришлись в затылок. После гонга судьи зафиксировали победу Букаускаса, не дав Михалидису восстановиться. Нонсенс.
Пять из шести поединков предварительного карда завершились досрочно. Расскажем немного о результатах: Джейк Шор (13-0) поприветствовал шедшего на пяти победах подряд дебютанта UFC Аарона Филлипса (12-4) тем, что «задушил» его.
Также сегодня впервые в UFC дрался швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев (7-0). Во втором раунде он засабмишил опытного Джона Филлипса (22-10). Вы только посмотрите на эту статистику: 140 ударов против 3, 2 тейкдауна против 0. Полный декласс — поздравляем Чимаева.
Чрезвычайно ярким получились выступления прелимов на турнире! Россиянка грузинского происхождения Лиана Джоджуа (8-3) по прозвищу Волчица сегодня проводила свой второй поединок в UFC после поражения в дебюте. Меньше трех минут в итоге потребовалось Лиане, чтобы поймать на армбар Румынскую принцессу Диану Белбицу (13-6) и одержать свою первую победу в промоушене.
Основной кард турнира выглядит следующим образом: Кэлвин Каттар – Дэн Иге (полулегкий вес); Райан Бенуа – Тим Эллиотт (наилегчайший вес); Джимми Ривера – Коди Стэман (полулегкий вес); Молли Маккэнн – Таила Сантос (женский наилегчайший вес); Абдул Разак Альхассан – Мунир Лаззес (полусредний вес).
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. Вашему внимаю текстовая онлайн-трансляция очередного турнира на «Бойцовском острове» в Абу-Даби UFC Fight Island 1.