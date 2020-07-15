UFC Fight Island 1: новое шоу на «Бойцовском острове». LIVE

Открывали главный кард полусредневесы Абдул Разак Альхассан (10-2) и Мунир Лаззез (10-1). Альхассан все свои победы в карьере одерживал нокаутом и проигрывал ранее только Омари Ахмедову, но при этом дрался в последний раз два года назад, а к сегодняшнему поединку не сделал вес. С первых минут схватки с Лаззезом он также полез за быстрым нокаутом, но Снайпер выжил, а во втором и третьем раундах продемонстрировал известные проблемы соперника с выносливостью — победа единогласным решением в дебюте в UFC. Он вызвал на бой Майка Перри после победы...