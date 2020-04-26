Хоккей в масках: НХЛ готовится возобновить сезон

Национальная хоккейная лига собирается возобновить сезон в июне. Об этом свидетельствуют последние новости из-за океана.

Во-первых, в СМИ прошла информация о том, что тренировочные лагеря должны стартовать уже 1 июня, а значит, 15-го или хотя бы 23-го возобновятся уже матчи.

Если смотреть на ситуацию со стороны, это все выглядит несколько странно, поскольку США остаются на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции. Только за последний день в Штатах зафиксировано 35 476 новых случаев заражений, а всего в стране подтверждено уже 957 660 случаев, 55 024 из которых закончились летальным исходом.

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Однако как продолжать остановленный у кого-то за 11, а у кого-то за 14 матчей до финиша регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в такой обстановке?

Тем не менее не все так страшно, как выглядит на первый взгляд. В тех же США ситуация не везде одинаковая. Страна огромна, и если в Нью-Йорке царит настоящая паника, то во Флориде губернатор уже разрешил проводить спортивные мероприятия без зрителей, так как это «важный для штата бизнес», и WWE (рестлинг) с UFC (смешанные единоборства) этим с воспользовались, анонсировав свои ивенты в регионе.

Для Национальной хоккейной лиги завершить сезон на льду, а не отменить его, не разыграв Кубок Стэнли, принципиально важно. Дело, само собой не только в спорте, хотя эту составляющую нельзя сбрасывать со счетов.

Но в истории лиги уже было два случая, когда Кубок не разыгрывался. Один раз уже по ходу финальной серии все оборвала пандемия «испанки», это было в начале прошлого века — в 1919 году. А уже в нашем столетии, в 2005-м, сезон был полностью отменен из-за локаута.

А вот в финансовом плане переход сразу к сезону-2020/21 повлечет за собой очень серьезные последствия. Пострадают все — и лига, и владельцы клубов, и игроки. Последние, пожалуй, даже сильнее всех, потому что не только потеряют деньги на эскроу в нынешнем сезоне, но и недополучат на новых контрактах из-за упавшего потолка зарплат.

Эскроу — это процент от зарплат, который изначально удерживается у всех игроков, но возвращается им по окончании сезона, если доходы владельцев оказываются на выходе не меньше прибыли всех хоккеистов лиги. Если сезон не доиграть, об этом можно забыть, и к тому же процент, который не вернется хоккеистам, окажется слишком большим. А ведь не все имеют многомиллионные соглашения.

Если не довести до конца начатый чемпионат и не провести плей-офф (который приносит клубам наиболее высокие доходы с каждой игры), автоматически высчитывающийся на основе финансовых показателей лиги потолок зарплат должен рухнуть чуть ли не в два раза. Его, конечно, зафиксируют на какой-то отметке. Вероятно, он останется на текущем уровне, но до пандемии прогнозировался шикарный рост — порядка $7 млн!

В общем, неудивительно, что переговоры о возобновлении хоккейного сезона инициировал профсоюз игроков. Об этом сообщил журналист NY Post Ларри Брукс.

В итоге в масштабных переговорах участвуют по четыре человека от лиги и профсоюза, а также учитывается мнение ряда избранных действующих энхаэловцев, представляющих всех остальных (Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси).

Делегацию лиги возглавляет комиссионер Гэри Беттмэн, а вместе с ним в переговорах участвуют его заместитель Билл Дэйли и вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос. Профсоюз представляют его глава Дональд Фер, а также помощники руководителя Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб.

Эти имена перечислены, чтобы дать представление о серьезности переговоров. По информации NY Post, пока что обсуждаются в основном детали возобновления игр.

Речь идет, например, о рисках игроков, ведь особенно опасно заразиться COVID-19 для болеющих диабетом или перенесших онкологическое заболевание. Среди действующих хоккеистов сильнейшей лиги мира таких четверо: Макс Доми, Люк Канин и Каапо Какко страдают диабетом, Брайан Бойл победил рак.

Проговариваются сейчас и вопросы тестирования всех участников процесса, а также организация карантина в принимающих городах.

Естественно, важным моментом является вопрос, где будут проходить сами матчи. Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн рассказал, что в данный момент лига тестирует 12 арен, из которых в итоге будут выбраны четыре.

Вероятно, команды будут разделены по дивизионам, хотя и не сообщается, что будет с календарем на финише, ведь там были запланированы далеко не только внутридивизионные противостояния.

«В настоящее время НХЛ проводит проверку 12 городов с целью использования четырех из них в качестве централизованных площадок в случае возобновления сезона. Я слышал, что в список вошли Миннесота, Эдмонтон, Торонто, Питтсбург, Коламбус и Даллас, — написал Лебрюн. — «Каролина» и «Баффало» заинтересованы в участии, но не думаю, что они попали в список. Многие клубы проявляют интерес, список может измениться, но, по моей информации, в настоящее время лига находится в процессе тщательного изучения 12 городов».

По последним данным, наилучшие шансы принять остаток чемпионата у Торонто и Коламбуса. Вероятно, матчи будут проходить без зрителей.

1 июня стартуют тренировочные лагеря, а после пары-тройки недель сборов с парой тренировочных игр битва за попадание в плей-офф, сам Кубок и сохранение важной части доходов всех заинтересованных сторон продолжится.