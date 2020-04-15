«Это безумие»: Нгуен — о карантине в Канаде и дружбе с Медведевой

— В Канаде уже долгое время длится карантин. Как ты?

— Я в порядке, в порядке! Но, знаешь, немного заскучал. С этой ситуацией не так-то просто справиться. Мы уже второй месяц на карантине, и это действительно тяжело — все время сидеть дома, когда впереди ничего не ждет.

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Я ничем особенным не занимаюсь. Немного работаю над своей физической формой, пытаюсь ее сохранить, но в основном расслабляюсь, активно общаюсь с друзьями, прохожу много видеоигр, помогаю по дому, я ведь живу в Торонто с семьей...

— Твои родители должны ходить на работу?

— Нет, они делают это из дома, что очень здорово.

Папа и мама работают в больнице, но они не доктора — занимаются программированием, так что могут вести свою деятельность дистанционно. И они очень много трудятся сейчас, вносят вклад в борьбу с коронавирусом.

Надеюсь, что скоро все это закончится.

— На твой взгляд, как долго будет длиться режим самоизоляции в Канаде?

— Последняя новость, которую я слышал относительно своего катка, — это то, что он может открыться 31 мая. То есть у нас еще как минимум полтора месяца перерыва. Однако вполне возможно, что каток не откроют в этот день, а карантин продлят. Все сейчас немного сбиты с толку, — мы не знаем, что произойдет.

— Насколько строги правила карантина в Канаде?

— (Смеется). Ну, мы, конечно, не полностью закрыты в квартире: если тебе нужно пойти в магазин за реально необходимыми вещами, то ты можешь это сделать, если не будешь вступать в близкий контакт ни с кем. Но, например, нигде нельзя собираться в компанию больше пяти человек.

— Российский боксер Артур Бетербиев, который давно живет в Канаде, рассказал, что пытался выехать из Монреаля, но полицейские остановили его и выписали штраф размером $1 тысячу, потому что покидать свой город нельзя.

— Штраф в $1 тысячу — это реальное безумие. Но полицейские стараются выполнить свою работу, чтобы все жители сохранили здоровье. Кстати, прочитал недавно, что в Торонто одну семью оштрафовали на $8 тысяч за то, что они вместе покинули дом.

Сейчас многие люди возмущаются, пытаясь разобраться, как правильно поступать в таких ситуациях, кто-то считает, что полицейские якобы могут штрафовать кого угодно, критикуют нашего премьер-министра Джастина Трюдо.

— Настроение общества в Канаде сейчас не очень?

— Лично я немного расстроен тем, как люди себя ведут. Есть те, кто строго соблюдает все правила самоизоляции, но есть и другие, кто ведет свою жизнь так, будто ничего не случилось. И это меня разочаровывает. Я беспокоюсь за этих людей, потому что они могут заболеть или заразить других.

Я понимаю, что мы все уже устали от своих компьютеров, но зато это отличная возможность провести время с близкими. Что касается меня, то мне в целом комфортно находиться дома.

— В России некоторые люди были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, потому что компании приостановили работу. А как развивается экономическая ситуация в Канаде?

— Если ты потерял работу или был занят частично, а теперь лишился этого заработка, то можешь написать заявление и получать помощь от государства в размере $2 тысяч в месяц.

К примеру, я работал тренером по фигурному катанию, был самозанятым, а теперь не получаю никаких денег. И в этой ситуации $2 тысячи, конечно, очень помогают. Однако я могу не сильно тревожиться по поводу заработка, так как у меня продолжают работать родители. Но другим людям приходится нелегко.

— Ты уже работаешь наставником?

— Да, хотя я не тренирую очень много — зависит от того, как я себя чувствую после собственных занятий.

В прошлом году я тренировал очень много, но в конце сезона решил сократить количество занятий, чтобы не перегружаться. Из-за этого я перестал зарабатывать так много денег, как раньше, но зато прибавилось мотивации участвовать в соревнованиях и получать призовые.

Однако мне определенно нравится тренировать, делиться с ребятами собственным опытом... Среди них есть подростки 13-14 лет, есть и четырехлетние дети, в которых я вижу большой потенциал. Это очень необычное чувство — находиться по другую сторону тренировочного процесса и помогать ребятам раскрыться. Учу их скольжению, прыжкам и презентации программ, также провожу много уроков вне льда.

— А как ты сам тренируешься на карантине?

— В основном это силовые тренировки, чтобы поддержать физические кондиции. Также я немного прыгаю, чтобы тело не забыло ощущения прыжка и вращений. Думаю, самое важное — это сохранить некоторую форму.

Я беспокоюсь, что придется учить все заново, когда впервые выйду на лед после перерыва. Абсолютно точно это займет много времени — вернуть мое боевое физическое и моральное состояние, чтобы снова чувствовать себя на льду комфортно.

Однако все фигуристы окажутся в одной лодке. И спокойствия мне добавляет то, что нас никто не заставит торопиться, а федерация поможет восстановиться.

— В настоящее время все спортсмены основательно ушли в соцсети, проводят онлайн-тренировки, прямые эфиры, но ты в этом плане не очень активен.

— Да, многие фигуристы сейчас ведут свои блоги, записывают, что происходит в их жизни, но я не очень хочу заниматься подобным. Сейчас я больше сместил фокус внутрь себя, читаю много книг. К тому же я очень ленивый парень, а участие в челленджах требует некоторых усилий (смеется).

— Какие книги читаешь?

— Сейчас читаю «Hyper Focus» Криса Бэйли — это что-то вроде психологии, там объясняется, как использовать способности своего мозга более эффективно, стать мультизадачным, избегать множества отвлечений. Сейчас я воспринимаю больше информации, потому что не занят постоянными тренировками, и стараюсь развивать свою концентрацию.

Если же я решу вести блог, то должен быть уверен, что это будет качественно. Но такого классного интересного материала у меня пока нет.

Хотя, возможно, мы запишем совместное видео с другим канадским фигуристом Киганом Мессингом, чтобы развлечь наших друзей. Может, поотвечаем на чьи-то вопросы, немного поделимся со всеми нашей дружбой. Будет весело.

— У Мессинга вроде бы есть собственный лед во дворе?

— Да, он соорудил этот каток своими руками! Еще пару лет назад он показывал мне, как делает его. Очень круто иметь лед на своем заднем дворе, но это, чего всегда можно ожидать от Кигана.

Он очень трудолюбивый парень и прямо сейчас конструирует самостоятельно машину или что-то вроде этого. В общем, Киган молодец, и теперь явно не будет сильно страдать от потери времени на льду. Думаю, он единственный фигурист, который может заниматься сейчас на катке (смеется).

— Чемпионат мир — 2020 должен был пройти в Монреале. Как ты воспринял известие об его отмене?

— Всей сборной Канады было тяжело это принять. Мы до сих пор не до конца отошли, ведь не так уж часто выпадает возможность выступить на чемпионате мира в своей стране.

Конечно, есть этап Гран-при Skate Canada, и это очень здорово, но мировое первенство находится на другом уровне. Мы были в предвкушении выступлений, хотели зажечь перед родной публикой. Я знаю, что каждый в сборной Канады очень усердно готовился к этому чемпионату.

— Все еще продолжаются разговоры о возможном проведении турнира с октября по декабрь 2020 года.

— Не думаю, что это произойдет. В этом случае все запутается, съедет расписание следующего сезона, — в общем это повлияет на многое.

Я лично просто отменил бы чемпионат мира окончательно и сконцентрировался только на сезоне-2020/21. Надо учитывать то, что процесс возвращения всех фигуристов в хорошую форму будет очень долгим и тяжелым.

Лучше уделить время этому, чем пытаться провести ЧМ в октябре или ноябре… Я не вижу в этом смысла. Мы с тренерами пока что ничего не делали для новых программ, только обсудили некоторые музыкальные идеи. Когда уже станет известно хотя бы, когда начнется сезон, мы начнем строить серьезные планы.

— А что ты хотел бы успеть за это межсезонье?

— Вернуть четверной тулуп в мои программы — это точно. Однако есть еще много другого, над чем нужно работать, — например, развивать навыки скольжения, и в целом я хотел бы улучшить свою презентацию программ.

Думаю, что возвращение на лед после такого долгого перерыва будет прекрасным шансом начать все с чистого листа, создать новые привычки. Мое тело, возможно, уже забыло, как кататься, а теперь у меня будет возможность создать заново стиль моего катания, улучшить его.

— Это действительно интересная идея.

— Да-а-а.

— Слушай, а почему ты недавно решил выложить старое видео, где вы танцуете с Юдзуру Ханю в «Крикет клабе»? У него какая-то особенная история?

— Если быть честным, то многие мои фанаты узнали обо мне, потому что раньше я занимался в «Крикет клабе» (известный каток в Торонто, где сейчас под руководством Брайана Орсера тренируются Ханю и Евгения Медведева. — «Газета.Ru»). Я был близок с Юдзуру и Хави Фернандесом, люди это помнят. Но из-за этого становится немного сложно создать имидж для меня самого.

Это даже забавно — раньше люди часто спрашивали меня именно о Юзу, что немного расстраивало, потому что я хотел, чтобы публика знала меня за то, кто я есть в фигурном катании.

Но я понимаю ситуацию: раньше я сам много выкладывал фото с Юдзуру и Хави, мы были как крикетские братья — этот образ знал весь мир. Теперь я много работаю над тем, чтобы улучшить себя, показать людям, что я сам развиваюсь как фигурист.

А это видео я решил выложить просто потому, что оно веселое. Это отличное напоминание об уроках хип-хопа в «Крикете», и я хотел немного развлечь людей. Я в целом люблю шутить в соцсетях. Хотя некоторые не понимают моего чувства юмора и немного обижаются (смеется). Но такова жизнь — я не могу понравиться каждому.

— Ты как-то пошутил в Twitter, что «ездить на соревнования без тренера становится трендом», когда Ханю начал выступать в финале Гран-при без Брайана Орсера, а другой японский фигурист Шома Уно тоже долгое время соревновался без тренера.

— Да, я словил немного хейта за это! Думал, что шутка смешная, и не пытался никого задеть, но некоторые сумасшедшие фанаты Юзу отреагировали по-своему (смеется). Писали «Здесь не над чем шутить, это неприемлемо!».

Спортсмены не так уж редко ездят на соревнования без тренера, в этом нет ничего особенного. А Юзу уже взрослый парень, и к тому же наставник приехал к нему на произвольную программу. Я вообще не понял, за что люди так злятся на меня.

Но ничего не поделаешь — как я уже говорил, ты не можешь понравиться всем.

we miss you @javierfernandez !! thanks for sharing the ice with me today :) pic.twitter.com/GKCAIKpebr — Nam Nguyen (@namnamnoodle) February 2, 2020

— Если говорить о крикетской дружбе, то в последний год ты также начал хорошо общаться с российской фигуристкой из этого клуба — Евгенией Медведевой…

— Сейчас я расскажу тебе о самом худшем опыте, который только был со мной в соцсетях за все время. На всякий случай уточню: мы с Евгенией просто друзья. Очень хорошие друзья — здесь нечего добавить.

И ее болельщики просто невероятны: я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это очень приятные люди, которые оказывают огромную поддержку, — в том числе и другим фигуристам.

Однако меня беспокоит то, что некоторые фанаты Евгении (на самом деле я не думаю, что это настоящие ее фанаты, наверное, просто сумасшедшие люди) писали мне в социальных сетях. Это абсолютно неприемлемые вещи.

Один человек начал оскорблять меня в Instagram, называть ублюдком, говорил, чтобы я не смел делать что-то с Евгенией, задавал недопустимые, слишком личные вопросы…

Я был очень расстроен. Конечно, я не ответил ему, но сделал скриншот, запостил в Stories и даже тегнул его, чтобы люди увидели все это. Мы с друзьями посмеялись над ситуацией, но тогда я чувствовал себя плохо. Я совсем не такой человек и был очень зол.

Сейчас наступил карантин, Евгения улетела в Японию, и некоторые люди думают, что я там рядом с ней! Называют меня отвратительным и пишут расистские оскорбления в том числе. Но, как видишь, я нахожусь в своем доме в Торонто.

Я стараюсь не беспокоить Евгению всей этой ерундой и сам игнорировать это, насколько могу. Но какие-то люди даже проводят расследования — это просто смешно.

Например, они нашли видео Евгении на фоне перил, которые выглядят, как те, что есть в моем доме, и сделали вывод, что она находится у меня. Но это фото сделано не в моем доме. Такие расследования даже пугают. Но, думаю, что это делают не фанаты Евгении, а просто парочка странных людей.

— Не обращай на это внимания, российские фанаты тебя любят.

— Фух, а я уже думал, что они теперь не очень ко мне относятся из-за всей этой ситуации… Мне пару дней назад даже приснился сон, что я приехал на этап Гран-при в Москву, и все в России ненавидели меня из-за тех небылиц, что рассказывали некоторые люди (смеется).

Но это лишь сон. Я очень люблю выступать в России, в ноябре 2019 года я встретил лично много местных фанатов, и они просто великолепны! Одни из самых милых людей, что я видел на всех соревнованиях в мире. Даже во время произвольной программы, где я допустил ошибку, они поддерживали меня очень хорошо. Я очень благодарен волшебным болельщикам из России.