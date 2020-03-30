«Использовал как боксерскую грушу»: Клебо обиделся на Большунова

Сезон лыжных гонок уже как полмесяца завершен, российский лыжник Александр Большунов довольствуется своей досрочной победой в общем зачете Кубка мира и все еще ждет от Международной федерации лыжного спорта (FIS) заслуженный трофей, но напряжение вокруг его соперничества с норвежцем Йоханнесом Клебо не спадает. Взаимоотношения двух лучших на сегодняшних день лыжников уже давно стали отдельным сценарием ко всем соревнованиям: именно между Большуновым и Клебо в последние годы разворачивается главная борьба за титулы, хотя обоим спортсменам всего лишь по 23 года.

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В прошлом сезоне норвежец вырвал победу у россиянина, опередив того в общем зачете Кубка на 100 очков. В этом же Большунов не оставил оппоненту никаких шансов, став чемпионом досрочно с отрывом в почти 500 баллов. Причем норвежская сборная фактически сама отдала титул россиянину, отказавшись ехать на последние два этапа в Миннеаполис и Кэнмор. Впоследствии североамериканские соревнования и вовсе были отменены из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. На решение норвежцев прекратить борьбу за Кубок Большунов обиделся, о чем неоднократно говорил в многочисленных интервью. Теперь же ситуация оказалась зеркальной: Норвегия затаила обиду на Большунова.

Владельцы аккаунта болельщиков российских лыжных гонок в Instagram разместили шуточное смонтированное видео, на котором изображено, как Александр Большунов бьет Йоханнеса Клебо, чья голова была «приделана» на боксерскую грушу.

«Коротко о прошедшем сезоне», — такая подпись сопровождает публикацию.

На данный пост никто не обратил внимание, если бы не всем уже известное норвежское издание Dagbladet, знаменитое своим особым отношением к российскому спорту и биатлону с лыжами в частности. Журналисты каким-то образом наткнулись на видео и в своей заметке даже указали на то, что ролик был сделан и опубликован не болельщиками, а руководством Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Позднее, правда, авторы поправили свой текст.

Естественно, первым делом публикация была отправлена самому Клебо, так как именно его «бьют» по лицу. Норвежский вундеркинд шутку не оценил.

«Вижу, что кто-то смонтировал в инстаграме видео, где Большунов использует меня как боксерскую грушу. Кто-то, вероятно, попытался изобразить, как меня били в этом году. Посмотрим, кто будет изображен на месте боксерской груши в следующем году»,

— заявил Клебо.

Эйрик Мюр Носсум, тренер дистанционной норвежской сборной, тоже юмором не проникся и оценил навыки редактирования видео на 1 из 10. Надо отметить и тот факт, что далеко не все российские болельщики положительно восприняли данную публикацию. В комментариях к посту некоторые подписчики выразили мнение, что таким образом лишь искусственно накаляется конфликт между Большуновым и Клебо, хотя оба лыжника друг друга уважают.

«Думаю, Большунов и Клебо будут не в восторге от такого глупого видеоролика. Саша воспитан по-другому, он уважает соперников. Не скажу, что админ — взрослый человек. Каждый спортсмен уважает своего соперника, особенно в этом случая. При этом Йоханнеса не было практически весь сезон, что помешало ему бороться», — так пишут интернет-пользователи.

Однако в данной истории стоит вспомнить похожий случай, который произошел еще совсем недавно. Почти год назад, уже после чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде, где Клебо выиграл три золотые медали, а Большунов довольствовался четырьмя серебряными наградами, норвежская сборная приняла участие в в комедийном телешоу Cross Country Smackdown, которое наделало немало шуму. Лыжники были разделены на две команды. Суть конкурса заключалась в том, чтобы определить, спортсмены какой из них сильнее бьют по боксерской груше. Если первый раунд был обычным, то уже во втором ведущий шоу предложил участникам выбрать портрет других лыжников, чтобы поместить его на грушу. Среди предложенных вариантов оказались представители разных стран.

От России же там был Большунов и Сергей Устюгов. Совпадение ли, но Клебо выбрал именно первого.

После этого Большунов в одном из интервью заявил, что иногда у него возникает желание ударить своего норвежского соперника.

«Иногда хочется ударить Клебо, но не получается его догнать», — в шутку говорил российский лыжник.