«Мы все смертные»: бой Хабиба увезут из США

Перед пандемией китайского коронавируса капитулируют последние спортивные организации, до конца пытавшиеся сохранить свои соревнования в сложившейся чрезвычайной ситуации: президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально объявил о переносе трех ближайших турниров на неопределенный срок, а также о переходе промоушена на удаленную работу — на время закрываются штаб-квартира, все офисы и институт UFC.

«Изначально рекомендовалось не более 50 человек в помещении, и мы пошли на эти условия, закрыв трибуны для фанатов, а также позаботились о том, чтобы было как можно меньше людей, отвечающих за продакшн. В итоге удалось устроить кард 15 марта в Бразилии — Fight Night 170.

Но каждый день вводятся новые ограничения на поездки и крупные публичные мероприятия, которые делают невозможным соблюдение существующего графика. Мы идем на все, что говорят нам делать правительство и медики. Поэтому у нас нет иного выбора, кроме как отложить три следующих ивента», — приводит слова Уайта ESPN.

Перенос коснулся турниров UFC Fight Night 171 (Лондон, 21 марта) с запланированным боем экс-чемпиона Тайрона Вудли, UFC on ESPN с главным поединком Фрэнсис Нганну vs. Жаирзиньо Розенструйк (Коламбус, 28 марта) и UFC Fight Night 142 с противостоянием Алистар Оверим vs. Уолт Харрис (Портленд, 11 апреля). Уайт пообещал, что все мероприятия состоятся, как только для этого появится возможность.

Четвертым в графике стоит долгожданный номерной ивент UFC 249, который должен возглавить титульный поединок чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. На сегодняшний день, как заявил глава промоушена, организация бросила все силы на то, чтобы этот турнир в итоге состоялся в соответствии с расписанием — то есть 18 апреля. Поскольку в Нью-Йорке и Лас-Вегасе это сделать невозможно из-за запрета местных властей, вероятнее всего, поединок пройдет за пределами США.

«Бой Хабиба и Фергюсона по-прежнему в календаре, он состоится. Чего бы это ни стоило. Без зрителей. Возможно, за пределами США, но поединок будет. Мы будем держать вас в курсе», — сообщил Уайт.

Тем временем коронавирус продолжает активно распространяться по миру, несмотря на принятые большинством стран чрезвычайные меры, что усложняет поиски UFC нового места для ближайшего турнира. В Штатах зафиксировано почти 4,5 тыс. случаев инфицирования, а по всему миру отметка заражений перевалила за 180 тыс. Наиболее благоприятной обстановка остается на территориях России и африканских стран — по крайней мере, согласно официально статистике. К слову, в прошлом году Хабиб говорил о том, что хотел бы подраться в Африке...

Так или иначе, у промоушена остается не так много возможностей для проведения турнира. США объявили общенациональный режим чрезвычайной ситуации, а практически вся Европа находится в изоляции из-за закрытия границ. С теоретической точки зрения в России ивент мог бы состояться только в том случае, если бы добро на это дало Министерство спорта, однако не далее как 16 марта оно отменило все международные спортивные мероприятия до особого распоряжения.

«Бой нужно проводить в России, я уже написал сообщение Уайту об этом. Хватит уже мучать Хабиба. Дайте ему набить морду этому Фергюсону. Четыре раза уже переносили. Единственная федерация, которая в состоянии провести, — это Федерация бокса России. Екатеринбург, Москва, Казань готовы принять этот бой. И туда полетят и помчатся фанаты, которые есть здесь. Здесь фанатов больше, чем в Америке», — предложил промоутер Владимир Хрюнов в беседе с «РЕН ТВ».

Но с 18 марта российское правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Распоряжение продлится как минимум до 1 мая, что делает невозможным проведение турнира.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в свою очередь сообщил, что наиболее вероятным резервом выглядят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где выявлено 98 случаев инфицирования. Напомним, что именно в Абу-Даби в сентябре прошлого года россиянин успешно защитил титул во второй раз, победив Дастина Порье.

«Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И, я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Абу-Даби вполне может быть, но тут как Дана Уайт договорится. Утверждать не могу, но больше шансов там», — цитирует Нурмагомедова-старшего «РБК-Спорт».

Другое дело, что с 17 марта ОАЭ прекращают выдачу любых виз, за исключением дипломатических. Однако это временная мера без конкретных сроков, которая, как предполагается, должна действовать до тех пор, пока страны с большим количеством зараженных не наладят систему контроля заболевания.

Если с возможной площадкой для поединка все более или менее понятно в отсутствие других альтернатив, то не исключено, что в ближайшее время бойцы могут столкнуться с другими проблемами. Правительство округа Санта-Клара (штат Калифорния) из-за коронавируса запретило массовые собрания численностью более ста человек, что ставит под угрозу работу зала AKA (American Kickboxing Academy) в Сан-Хосе, где Хабиб проходит тренировочный лагерь. Отец Нурмагомедова подчеркнул, что в этом случае его сын будет проводить подготовку на свежем воздухе.

«Хабиб чувствует себя отлично, все идет по плану. Коронавируса он не боится, мы все смертные. Пустые трибуны? Я думаю, что зрители — это хорошо, а без них — еще лучше», — заметил Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, что вспышку нового штамма коронавируса впервые зафиксировали в декабре прошлого года в китайском Ухане, провинция Хубэй. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, при этом почти 80 тысяч пациентов выздоровели. Общее число заболевших превысило 180 тысяч. В связи с чрезвычайной ситуацией большинство стран вводят особый режим, отменяя спортивные и любые другие массовые мероприятия.