Все соревнования
Чемпионат России приостановлен: перенесут ли Евро-2020. LIVE

Заседание УЕФА по вопросу о переносе ЛЧ, ЛЕ и Евро-2020. ОНЛАЙН

,
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит заседание по вопросу о переносе Лиги чемпионов, Лиги Европы, Евро-2020 и всех национальных первенств из-за пандемии коронавируса COVID-19. Тем временем в СМИ появилась информация о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
14:30

Президент футбольной федерации Польши и член исполнительного комитета УЕФА Збигнев Бонек считает, что ключевые решения могут быть не приняты на сегодняшнем заседании. «Мы можем только предложить гипотезы, с которыми можно будет работать. Неизвестно, что произойдет, если мы все будем готовы в мае, неизвестно, как повлияет множество других факторов», — цитирует функционера La Gazzetta dello Sport.

14:20

Неутешительные новости из стана берлинской «Герты». Один из футболистов немецкой команды, имя которого не называется, сдал положительный тест на коронавирус. Клуб помещен на двухнедельный карантин.

14:10

По информации AS, Турция выступила с предложение к УЕФА самостоятельно провести Евро-2020. Турецкая федерация футбола якобы рассчитывает на хорошие отношения президента Реджепа Эрдогана с Александером Чефериным и упирается в низкое (относительно) количество заболевших — 47. Впрочем, это развитие событий считается маловероятным.

14:00

Из последней сводки по инфицированным из мира спорта: инфицирован главный тренер футбольного «Фламенго» Жорже Жесус, а в «Валенсии» положительный тест на коронавирус сдали 35% игроков и сотрудников, больны в том числе Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя.

13:50

А вот и первый звоночек к переносу Евро. Reuters пишет, что УЕФА начинает отмену броней отелей на время запланированного чемпионата Европы летом этого года. Уже отменена бронь в Копенгагене.

13:40

Ну, и пока ждем начала заседания, небольшой рекап по коронавирусной пандемии. По последним данным, количество зараженных по всему миру возросло до 180 тыс., более 7 тыс. человек скончались, почти 80 тыс. — вылечились. В России, согласно статистике, эпидемиологическая обстановка остается одной из самых благоприятных: 93 случая заражения (больше всего — в Москве). Все соревнования на территории нашей страны отменены как минимум до 10 апреля.

13:30

По последним данным, которые сообщает The Athletic, УЕФА оценивает возможные потери от переноса чемпионата Европы в более чем €300 млн. Эту компенсацию организация якобы потребует как раз от клубов и лиг. Более детально об этом читайте в нашем материале:

13:20

Кроме того, сегодня также обсудят вопросы отмены (или доигровки) приостановленных национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Клуб и лиги, к слову, выступают за перенос Евро на год в том числе и потому, что потенциальная отмена запланированных туров рискует обернуться юридическими проблемами. Что касается Лиги чемпионов и Лиги Европы, то здесь УЕФА рассматривает возможность проведения оставшихся игр в формате «Финала четырех». Подробнее:

13:15

Возвращаемся к сегодняшнему саммиту УЕФА. Заседание пройдет в удаленном режиме посредством видеоконференции. В нем примут участие 55 представителей ассоциаций-членов организации, а также члены Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Большинство авторитетных источников сообщают, что решение о переносе Евро-2020 неминуемо.

13:10

Официальное подтверждение по чемпионату России, как ожидается, должно последовать в ближайшее время. Будем держать вас в курсе событий.

13:05

Тем временем поступают важные новости из Российской премьер-лиги (РПЛ). По информации «Чемпионат.com», на сегодняшнем собрании было принято решение приостановить чемпионат как минимум до 10 апреля. Это же касается Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

13:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru» и любители большого футбола. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит заседание по вопросу о переносе Лиги чемпионов, Лиги Европы, Евро-2020 и всех национальных первенств из-за пандемии коронавируса COVID-19. Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.