Чемпионат России приостановлен: перенесут ли Евро-2020. LIVE

Президент футбольной федерации Польши и член исполнительного комитета УЕФА Збигнев Бонек считает, что ключевые решения могут быть не приняты на сегодняшнем заседании. «Мы можем только предложить гипотезы, с которыми можно будет работать. Неизвестно, что произойдет, если мы все будем готовы в мае, неизвестно, как повлияет множество других факторов», — цитирует функционера La Gazzetta dello Sport.
Неутешительные новости из стана берлинской «Герты». Один из футболистов немецкой команды, имя которого не называется, сдал положительный тест на коронавирус. Клуб помещен на двухнедельный карантин.
По информации AS, Турция выступила с предложение к УЕФА самостоятельно провести Евро-2020. Турецкая федерация футбола якобы рассчитывает на хорошие отношения президента Реджепа Эрдогана с Александером Чефериным и упирается в низкое (относительно) количество заболевших — 47. Впрочем, это развитие событий считается маловероятным.
Из последней сводки по инфицированным из мира спорта: инфицирован главный тренер футбольного «Фламенго» Жорже Жесус, а в «Валенсии» положительный тест на коронавирус сдали 35% игроков и сотрудников, больны в том числе Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя.
А вот и первый звоночек к переносу Евро. Reuters пишет, что УЕФА начинает отмену броней отелей на время запланированного чемпионата Европы летом этого года. Уже отменена бронь в Копенгагене.
Ну, и пока ждем начала заседания, небольшой рекап по коронавирусной пандемии. По последним данным, количество зараженных по всему миру возросло до 180 тыс., более 7 тыс. человек скончались, почти 80 тыс. — вылечились. В России, согласно статистике, эпидемиологическая обстановка остается одной из самых благоприятных: 93 случая заражения (больше всего — в Москве). Все соревнования на территории нашей страны отменены как минимум до 10 апреля.
По последним данным, которые сообщает The Athletic, УЕФА оценивает возможные потери от переноса чемпионата Европы в более чем €300 млн. Эту компенсацию организация якобы потребует как раз от клубов и лиг. Более детально об этом читайте в нашем материале:
Кроме того, сегодня также обсудят вопросы отмены (или доигровки) приостановленных национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Клуб и лиги, к слову, выступают за перенос Евро на год в том числе и потому, что потенциальная отмена запланированных туров рискует обернуться юридическими проблемами. Что касается Лиги чемпионов и Лиги Европы, то здесь УЕФА рассматривает возможность проведения оставшихся игр в формате «Финала четырех». Подробнее:
Возвращаемся к сегодняшнему саммиту УЕФА. Заседание пройдет в удаленном режиме посредством видеоконференции. В нем примут участие 55 представителей ассоциаций-членов организации, а также члены Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Большинство авторитетных источников сообщают, что решение о переносе Евро-2020 неминуемо.
Официальное подтверждение по чемпионату России, как ожидается, должно последовать в ближайшее время. Будем держать вас в курсе событий.
Тем временем поступают важные новости из Российской премьер-лиги (РПЛ). По информации «Чемпионат.com», на сегодняшнем собрании было принято решение приостановить чемпионат как минимум до 10 апреля. Это же касается Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru» и любители большого футбола. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит заседание по вопросу о переносе Лиги чемпионов, Лиги Европы, Евро-2020 и всех национальных первенств из-за пандемии коронавируса COVID-19. Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.