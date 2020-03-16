Чемпионат России приостановлен: перенесут ли Евро-2020. LIVE

Ну, и пока ждем начала заседания, небольшой рекап по коронавирусной пандемии. По последним данным, количество зараженных по всему миру возросло до 180 тыс., более 7 тыс. человек скончались, почти 80 тыс. — вылечились. В России, согласно статистике, эпидемиологическая обстановка остается одной из самых благоприятных: 93 случая заражения (больше всего — в Москве). Все соревнования на территории нашей страны отменены как минимум до 10 апреля.