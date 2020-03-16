«Футбол умер»: что ждет РПЛ, ЛЧ и Евро-2020 из-за коронавируса

COVID-19 в Европе

Вспышка нового типа коронавируса в декабре 2019 года из китайского Уханя довольно быстро распространилась по всей Поднебесной, а затем неминуемо перешла и на Европу. По последним данным портала SCMP, во всем мире число зараженных составляет более 170 тысяч людей, вылечититься от заболевания удалось почти 77 тысячам, а вот скончались — 6650 человек.

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Главной европейской страной по наибольшему количеству случаев заражения коронавируса остается Италия (вторая — по всему миру после Китая), где вирус поразил почти 25 тысяч человек и унес жизни 1809 людей. Всего же на континенте COVID-19 коснулся всех стран-членов европейского союза. Кроме Черногории — в стране пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, а в качестве мер предосторожности власти приняли решение запретить иностранцам право на въезд и отменить все массовые акции и мероприятия на ближайшие две недели.

В России, по данным на 16 марта, зафиксировано 93 случая заражения инфекцией, из них 20 — в Москве.

В столице ввиду этого уже ввели запрет на проведение массовых мероприятий (в том числе и спортивных), число участников которых превышает 50 человек, до 10 апреля. В случае ухудшения ситуации, этот срок может быть продлен, а меры — ужесточены.

Вероятность проведения Евро этим летом становится все ниже

С первыми новостями о распространении коронавируса в Европе ожидаемо ребром встал вопрос о судьбе континентального первенства. Евро-2020 должен был пройти этим летом — с 12 июня по 12 июля — в 12 странах, и изначально руководство Союза европейских футбольных ассоциаций выступало категорически против пересмотра планов и календаря. Нынешняя же ситуация заставляет чиновников из УЕФА принимать исключительные меры, а именно — рассмотреть вопрос о переносе чемпионата Европы.

Заседание по поводу этого должно состояться завтра, 17 марта. Слушание будет проходить в формате удаленного доступа, а именно — 55 челонов европейских футбольных ассоциаций обсудят проблему по видеоконференции.

Итог заседания предсказуем — Евро-2020 этим летом не состоится.

По данным ряда европейских СМИ, у УЕФА имеется два варианта решения проблемы. Как утверждает The Telegraph, Союз может попробовать провести чемпионат в этом году, но не летом, а в декабре. Каким образом для этого будет изменен календарь национальных первенств следующего сезона — неизвестно, хотя это может стать своего рода подготовкой национальных футбольных федераций к чемпионату мира, который в 2022 году примет Катар. Мундиаль, как известно, пройдет с ноября по декабрь.

По сообщениям же авторитетного французского издания L'Equipe, УЕФА более склонен к сохранению формата проведения Евро летом. В связи со сложившимися ситуациями, Союз, вероятно, перенесет континентальный чемпионат на лето 2021 года.

За это открыто выступает Федерация футбола Италии. Именно итальянцы первыми обозначили необходимость переноса Евро-2020. Такой вариант позволит доиграть приостановленные сейчас национальные первенства этим летом, провести межсезонье и спокойно подготовиться к следующему сезону, не создавая проблем при составлении календаря.

«Мы предложим УЕФА отложить чемпионат Европы. Постараемся доиграть внутренний чемпионат, это будет более справедливо и правильно после всех трат и жертв наших клубов. Из-за распространения коронавируса футбол в топ-лигах Европы прекратился, национальные и континентальные клубные соревнования были приостановлены или отложены», — заявил президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Отмены чемпионатов и еврокубков

Естественно, грядущий перенос чемпионата Европы связан не столько с мерами по борьбе с распространением коронавируса (а этого исключать, конечно, нельзя), сколько с желанием всех федераций-членов УЕФА завершить текущий сезон без потерь. Первыми о вынужденной и временной паузе объявили в Италии, затем в Испании, ну а дальше ассоциация за ассоциацией стали поочередно принимать решение о переносе матчей на ближайший месяц-полтора. Так, высшие футбольные дивизионы остановлены в восьми странах из топ-9 рейтинга УЕФА.

На данный момент футбольные федерации намеренно взяли именно паузу, а не завершили турниры досрочно. В случае улучшения ситуации в Европе и спада пандемии коронавируса все чемпионаты можно будет доиграть позднее и справедливо определить победителей, владельцев путевок в еврокубки на следующий сезон, а также неудачников, которые покинут высшие дивизионы. Однако говорить о том, что такой сценарий обретет реальность, с уверенностью нельзя. На этот случай руководство ассоциаций также рассматривает различные варианты. Самый вероятный из них — закрытие чемпионатов и распределение команд по тем местам, которые они заняли перед паузой.

Таким образом, чемпионом Испании станет «Барселона», Англии — «Ливерпуль», Германии — «Бавария», Италии — «Ювентус», а французскую Лигу 1 выиграет «ПСЖ».

Но если в случае с Английской премьер-лигой и чемпионатов Франции данный исход был бы справедливым («Ливерпуль» и «ПСЖ» имеют отрыв от преследователей в 25 и 12 очков соответственно), то испанцы, итальянцы и немцы, например, вряд ли будут довольны этому, ведь там отрыв лидеров от команд-преследователей составляет 1-4 очка. Впрочем, если УЕФА даст такую рекомендацию, то прислушаться придется, тем более, что подобный эпизод однажды произошел, когда в 1999 году Союз признал белградский «Партизан» чемпионом Югославии, который был отложен из-за военного положения в стране.

Вопросы возникнут и по отношению к клубам, которые борются за выживание в высших дивизионах. Именно таковые в большинстве своем выступают категорически против досрочного завершения чемпионатов — если же завершать, то с аннулированием всех результатов и признанием сезона не свершившимся. В связи с этим УЕФА выступит с отдельной рекомендацией, а именно Союз не станет вмешиваться в формат лиг относительно понижения команд в классе. Этим будут заниматься непосредственно национальные европейские федерации, которые и решат — отправлять ли клубы на дивизион ниже или же оставить их в элите. Известно, что в АПЛ уже рассматривают данный вариант: признать «Ливерпуль» чемпионом, отдать путевки в еврокубки командам, которые на данный момент заняли соответствующие места, а клубы же, которые сейчас стоят на вылет в Чемпионшип, в Премьер-лиге на следующий сезон останутся. При этом сама лига будет увеличена до 22 команд (сейчас в АПЛ играют 20 клубов): «Лидс Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион», которые занимают 1-е и 2-е места во втором по силе дивизионе Англии соответственно, пройдут в элиту напрямую без плей-офф.

С еврокубковыми турнирами текущего сезона все гораздо сложнее.

На данный момент розыгрыши плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены, а некоторые из последних матчей прошли без зрителей. Будет ли продолжен текущий еврокубковый сезон — неизвестно. Еще непонятнее, каким именно образом он будет доигран. На данный момент в четвертьфинал ЛЧ вышли только «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Аталанта». Остальные же команды ответных встреч на стадии 1/8 финала турнира еще не сыграли: «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион», «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи». В Лиге Европы же только начался раунд 1/8 финала, команды провели по одному матчу. И то не все — миланский «Интер» так и не встретился с «Хетафе», а «Севилья» — с «Ромой».

По данным ряда авторитетных СМИ, УЕФА рассматривает изменения формата плей-офф.

Как утверждает L'Equipe, четвертьфинальные матчи еврокубков могут пройти из одного матча, который проведен либо на нейтральном поле, либо же хозяин встречи будет определен по итогам жеребьевки. Вместо же стандартных полуфиналов и финала УЕФА может провести отдельный мини-турнир. Так называемый «финал четырех». Об этом сообщает и испанская газета AS. «Финал четырех» подразумевает собой, что команды сыграют по одному матчу в 1/2 финала, а затем состоится встреча финалистов. На проведение этих двух стадий уйдет по 4 дня.

Россия пока что стоит в стороне

На грядущем заседании УЕФА не только примет решение о дальнейшем проведении еврокубков и возможном переносе Евро-2020, но и обратится к членам европейских ассоциаций с требованием приостановить первенства — то есть с тем, о чем говорилось выше. Как уже упоминалось ранее, 8 стран из топ-9 рейтинга УЕФА свои чемпионаты на паузу уже поставили. В стороне осталась только Россия. Весьма забавным кажется в данном случае момент, когда вся Европа осталась без футбола и может наблюдать только за матчем Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Крылья Советов».

К РПЛ, к слову, у общественности возникло немало вопросов относительно того, что чемпионат до сих пор продолжается. РФС с лигой итоговое решение о дальнейших мерах примут также 17 марта, по итогам совещания с УЕФА. Вероятно, и чемпионат России ожидает пауза на неопределенный срок. В нынешнем положении иных вариантов не остается, тем более, что министерство спорта страны уже официально рекомендовало приостановить любые спортивные мероприятия, а в Москве и в Московской области таковых провести до 10 апреля будет невозможно вовсе.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение массовых ивентов с участием более чем 50 человек, организация матчей РПЛ в столице нереальна. «Локомотив» и ЦСКА, например, уже объявили о переносе матчей с «Оренбургом» и «Зенитом» соответственно, «Спартак» же с «Динамо» пока молчат.

К слову, именно последние две команды уже рассматривают вариант не просто с приостановкой РПЛ, а с его досрочным завершением вообще. Открыто об этом заявил владелец красно-белых Леонид Федун. По его словам, чемпионство стоит отдать лидирующему сейчас «Зениту». При этом почему-то розыгрыш Кубка России Федун считает необходимым продолжить: «Спартак» еще претендует на титул и в полуфинале должен встретиться как раз с петербуржцами. В турнирной таблице РПЛ же красно-белые занимают десятое место.

«Завтра будет решение, что произойдет дальше. У нас нет никакого выбора, конечно, обязаны подчиниться рекомендациям Министерства спорта. По коронавирусу есть оптимистичные оценки, что эпидемия может закончиться в России в середине апреля, так что чемпионат мы физически провести не успеем.

Вопросов больше, чем ответов. Футбол умер на время коронавируса»,

— цитирует Федуна РИА «Новости».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», такой формат поддерживает и «Динамо». Бело-голубые на момент грядущей паузы чемпионата располагаются на шестой позиции. Отставание от пятого места, которое дает путевку в Лигу Европы, составляет 6 очков.

В «Тамбове» к предложению Федуна также отнеслись скорее с согласием.

«Прежде всего надо думать о безопасности. Если сейчас есть такая угроза, то, возможно, Федун прав. Может, стоит и остановить чемпионат и закрепить места по нынешней таблице», — приводит «Чемпионат» слова спортивного директора команды Павла Худякова.

Другие же клубы с таким исходом категорически не согласны. Например, ЦСКА, который еще имеет математические шансы на чемпионство, рассчитывает на то, чтобы РПЛ была приостановлена, но затем уже доиграна полностью.

Тем более что до конца первенства осталось 8 туров. В противном случае армейцы не видят смысла переноса Евро-2020 с этого лета.

«Однозначно сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть? Тем более, если будет отменен чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне», — цитирует генерального директора ЦСКА Романа Бабаева «Чемпионат».