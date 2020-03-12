Коронавирус разогнал зрителей: женский спринт в Контиолахти. LIVE

Тем временем журналист Дмитрий Губерниев намекает, что сегодня сезон будет завершен — из-за коронавируса. «Активно ходят разговоры в пресс-центре Контиолахти о том, что сегодняшняя биатлонная гонка может стать последней в сезоне! Ждем инфы», — написал комментатор в Telegram.