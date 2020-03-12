Коронавирус разогнал зрителей: женский спринт в Контиолахти. LIVE

Очень в тяжелых условиях бежит стартовая группа участников из-за снегопада. В ней в том числе и Доротея Вирер, и Тириль Экхофф.
Австрийские лыжницы принимают участие в спринте, но, по словам Губерниева, в скором времени планируют покинуть Контиолахти.
А наша гонка стартовала! Поехали!
Что касается прошедших и оставшихся стартов в Контиолахти, то пока состоялся лишь мужской спринт (россияне без медалей). На завтра запланированы мужская и женская гонки преследования.
Тем временем журналист Дмитрий Губерниев намекает, что сегодня сезон будет завершен — из-за коронавируса. «Активно ходят разговоры в пресс-центре Контиолахти о том, что сегодняшняя биатлонная гонка может стать последней в сезоне! Ждем инфы», — написал комментатор в Telegram.
Сегодняшняя гонка, как и все запланированные в Контиолахти, проходят без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
От сборной России сегодня бегут: Ирина Старых (30-й стартовый номер), Светлана Миронова (38-я), Лариса Куклин (44-я), Екатерина Юрлова-Перхт (58-я), Кристина Резцова (88-я).
Старт запланирован на 17.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти.