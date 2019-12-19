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«Устала слышать: нет будущего»: дочь Тутберидзе победила недуг

«Нет невозможного»: дочь Тутберидзе излечилась от серьезного недуга

Дочь Этери Тутберидзе, фигуристка Диана Дэвис откровенно высказалась о своем недуге — сенсоневральной тугоухости. Спортсменка призналась, что ее довели комментарии людей о том, что у нее «нет будущего из-за этой болезни», и заявила, что специально отказалась от слуховых аппаратов и одолела недуг. Диана действительно спокойно воспринимает музыку во время проката, а недавно сумела переехать и адаптироваться в США, а также добиться большого прогресса на льду в паре с Глебом Смолкиным.

Объявление о недуге

Этери Тутберидзе недавно поразила мир фигурного катания жестким заявлением о высказываниях Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко по поводу временного ухода Алины Загитовой из спорта.

Спустя небольшой промежуток времени решила сделать свое мощное заявление и ее дочь — Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду.

На всякий случай: фамилии у матери и дочери различаются, поскольку девушка, родившаяся в 2003 году в Техасе, носит фамилию своего отца-американца. По крайней мере, так объясняла ситуацию сама наставница.

Возвращаясь к публикации Дэвис: юная фигуристка решила ответить сочувствующим ей, а также предрекавшим полный провал в спорте из-за недуга, который она приобрела в два с половиной года, — сенсоневральной тугоухости третьей степени.

«Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое.

Я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми. Да, у меня были раньше проблемы: я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух.

Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать.

И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного! Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя, и все придет! Нет людей без недостатков», — написала Диана у себя в Instagram.

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Instagram Дианы Дэвис Instagram Дианы Дэвис
Instagram Дианы Дэвис

Instagram Дианы Дэвис

Напомним, девочка родилась абсолютно здоровой, но однажды врачи по ошибке прописали ей неподходящие антибиотики. Прием этих препаратов привел к заболеванию, при котором серьезно страдает слуховой нерв, соответственно, падает слух, а в ушах появляется шум.

Из-за этих проблем Диана хорошо различала только громкую музыку на катке, а какие-то слова приходилось читать по губам.

«Она слышит, музыку слышит, во время разговора частично добирает по губам. Я иногда повторяю. Новые слова сначала пишу на бумажке», — рассказывала Тутберидзе в программе «1+1».

Тренер отмечала, что старается сделать все ради того, чтобы ее дочь выросла счастливым и адаптированным к обычной жизни человеком. Рассказывая о недуге ребенка, она не смогла сдержать слез.

«Это испытание для нас. Одно из испытаний. Я должна сделать все, чтобы чтобы у Дианы не было серьезных ограничений, связанных с диагнозом.

Мы все ругаем нашу молодежь, что они постоянно зависают в социальных сетях. А для нее это спасение — то, что люди стали менее общительны вербально и больше переписываются»,

— отмечала наставница.

Во многом жизнь девочки оказалась предопределена проблемами со здоровьем. Она хотела заниматься плаванием, но мать взяла ее в свою группу по фигурному катанию, чтобы иметь возможность постоянно видеть дочь и заботиться о ней. Учитывая, что Диана слышала далеко не все, ей была необходима дополнительная опека — особенно в малом возрасте.

«Для меня было важно, чтобы она каталась. Она очень хотела заниматься синхронным плаванием, и у нее бы точно получилось, но я бы тогда ее вообще не видела, потому что профессиональный спорт — это отдельная жизнь», — рассказывала Тутберидзе.

Потом из-за этой же болезни юной спортсменке пришлось покинуть одиночное катание, хотя она выучила все тройные прыжки.

«Дианка совсем не хотела уходить. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее.

Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — признавалась Тутберидзе.

Сама Диана, отвечая на вопросы подписчиков на портале ask.fm, утверждала, что травм не боится и хотела пойти хотя бы в парное катание, где есть прыжки и выбросы, но мать была категорически против.

Первые успехи, обидное поражение, переезд в Америку

В танцах на льду девушка недолгое время каталась с Денисом Пичужкиным, но дуэт так и не выступил ни на одном соревновании. Затем она встала в пару с Федором Варламовым, с которым провела сезон-2017/18, однако по неизвестной причине и этот спортивный союз распался.

Нынешним партнером Дианы является сын известного российского актера Бориса Смолкина Глеб. Спортсмены катаются вместе всего второй сезон, но уже понятно, что выбор был сделан правильный.

В первый же год совместных выступлений ребята взяли бронзу на этапе юниорского Гран-при в Чехии, покорив публику в образе Джеймса Бонда и его девушки…

… а затем пробились в финал Кубка России среди юниоров, где стали вторыми, уступив микроскопические 0,18 балла Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано.

Тогда Тутберидзе даже не сдержалась и написала в своем Instagram, что Диана и Глеб для нее — «победители турнира без вопросов». Что ж, Этери Тутберидзе сама выступала в танцах на льду, и ее мнение могло основываться на чем-то еще, кроме родительских чувств.

Летом Дэвис и Смолкин приняли решение попрощаться со своими предыдущими тренерами Светланой Алексеевой и Еленой Кустаровой, которые заложили все основы их дуэта, и переехать в Америку для занятий с Игорем Шпильбандом — живой легендой танцев на льду.

Шпильбанд воспитывал пары, которые добивались успеха на Олимпийских играх, — например, Тесса Вирчу / Скотт Мойр, Мэрил Дэвис / Чарли Уайт, Майя и Алекс Шибутани.

«И Тессу со Скоттом, и Мэрил с Чарли я обучал с юного возраста. Всю жизнь занимаюсь тем, что выращиваю фигуристов, и очень люблю это делать, — рассказывал специалист в интервью порталу «Спорт день за днем».

— Инициатива работать со мной принадлежала самим Глебу и Диане, а также Этери Тутберидзе. Этери много помогает.

Просто удивляюсь, как при своей загруженности она находит время, чтобы прилетать к дочери и при необходимости решать все возникающие вопросы!»

Также Шпильбанд отметил, что у Дэвис и Смолкина есть большой потенциал, который нужно раскрыть, а это как раз то, чем ему нравится заниматься.

«Мне очень приятно работать с Дианой и Глебом. Они умные и добрые ребята. Мы сотрудничаем всего полгода, и пока даже на юниорском уровне дуэт Дэвис / Смолкин не может соперничать за призовые места. Хотя потенциал у них громадный», — подытожил наставник.

Под руководством Шпильбанда дуэт добился своей первой победы в карьере, заняв первое место на турнире Volvo Open. Конечно, уровень этих соревнований был не самым высоким, но с чего-то же надо начинать.

Тутберидзе даже посвятила этому событию отдельный пост в Instagram.

После этого дуэт продолжил стремительно прогрессировать: на двух этапах юниорского Гран-при — в Лас-Вегасе и в Челябинске — Дэвис / Смолкин завоевали серебряные медали и пробились в финал, о чем в прошлом году даже сложно было подумать.

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See you in Torino

Публикация от Diana Davis (@di__davis)

Финал

В Турине пара заняла последнее, шестое место, неожиданно получив низкие уровни на некоторых элементах, но само попадание в финал среди топ-6 лучших юниорских дуэтов мира — большое достижение для недавно выступающих вместе фигуристов.

К тому же равнодушной публику Дэвис и Смолкин явно не оставили.

В ритм-танце под композицию «Everybody Wants to Be a Cat» Диана и Глеб продемонстрировали изумительно синхронные твиззлы, не забывая при этом делать кокетливые движения руками, а лоск костюмов и активная игра с аудиторией помогли им лучше вжиться в образ молодых и богатых весельчаков.

В произвольном танце под романтичные, но при этом довольно сильные композиции Питера Чинкотти «Always Watching You» и «Love Is Gone» ребята показали бешеную энергетику на вращениях, по-настоящему акробатические поддержки и яркие эмоции — особенно в концовке программы, когда уже полностью погрузились в атмосферу проката.

По сравнению с ритм-танцем, в котором Диана и Глеб все-таки сдерживали себя, чтобы постараться сделать все хорошо с технической точки зрения, произвольное выступление дало гораздо больше представления о том потенциале, который им еще предстоит раскрыть.

«Очень понравился прокат ребят. Чувствуется громадный потенциал, — признал серебряный призер Игр в танцах на льду, а ныне — известный хореограф Илья Авербух в эфире Первого канала. — Конечно, видно, что они еще не так давно катаются вместе, и

очень хорошо, что они сейчас работают под руководством Игоря Шпильбанда, который добавит им той мягкости, того североамериканского скольжения, которое им очень подойдет. А эти эмоции — чувствуется российская школа подачи танца…

Уверен, что все это в содружестве даст очень хороший результат.

Были очень интересные поддержки, вращения. Мне очень понравилась параллельная дорожка шагов, — услышал, что в зале раздались аплодисменты во время ее исполнения. И обратите внимание: это были не твиззлы, не трюковые элементы, а дорожка шагов. Диана и Глеб показали отличное скольжение — чистые ребра, что оценили зрители — это хороший знак».

Адаптация в США, советы Тутберидзе, общение с Медведевой

Очевидно, что ребята уже начали гораздо лучше понимать друг друга, за удивительно короткий срок сработались с новым наставником, а также сумели привыкнуть к жизни в другой стране.

«Переезд в США сблизил нас и помог более тонко друг друга чувствовать. Мы надеемся, что это взаимопонимание достигнет высоты, — рассказывал Смолкин в интервью kp.ru. — У нас хорошо выстроен тренировочный процесс, есть достаточно времени для восстановления. Мы очень довольны тем, как там работает система и как мы в нее вливаемся.

Советы от Тутберидзе? Этери Георгиевна может что-то подсказать, но у нас есть тренерская команда, которую мы слушаем в первую очередь».

Диана также поделилась впечатлениями от адаптации к жизни в другой стране.

«Привыкнуть к жизни в США оказалось не так сложно. В Москве мне нужно было потратить час на дорогу до катка и столько же — обратно. Теперь я иду две минуты — и уже на катке. В США у нас очень дружная группа, но при этом соперничество на тренировках присутствует.

Разлука с мамой? В Москве я утром вставала раньше нее и возвращалась домой раньше. Когда она приходила, я уже спала. Поэтому ничего не изменилось.

Я каждый день звоню маме по видеосвязи, так что мы часто видимо друг друга. А в наш тренировочный процесс она старается не лезть», — приводит слова Дианы «Спорт-Экспресс».

Также девушка рассказала, что продолжает поддерживать связь со знакомыми фигуристками, которые теперь далеко от нее.

«Со всеми общаюсь. С Алиной Загитовой давно дружу — с тех пор, как она только пришла в группу. Наверное, больше всех на связи с Алиной. С Женей Медведевой иногда общаемся», — сообщила Диана.

Напоследок ребята четко ответили на вопрос о своих отношениях.

«В танцах у пар часто возникают взаимоотношения, которые больше, чем партнерские? Пускай у ребят возникают», — отрезал Смолкин.

Впереди у 20-летнего Глеба и 16-летней Дианы — первенство России среди юниоров, на котором они попробуют впервые в карьере пробиться на чемпионат мира.