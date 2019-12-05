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Битва имени Тутберидзе: Косторная с рекордом обошла Загитову

Косторная с рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при

В Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию, где за медали борются четыре ученицы Этери Тутберидзе — Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин, которую с мировым рекордом выиграла Косторная.
Трансляция
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22:40

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.

22:40

Что ж, подведем итоги. Риск Трусовой с тройным акселем не оправдался, посему стала она только пятой, но все шансы в произвольной (возможно, будет аж пять четверных) у нее есть. Кихира с Теннел, судя по всему, из борьбы за медалей сами себя выбивают. А вот Косторная, Загитова и Щербакова — высший класс.

22:40

Первые три места — у наших фигуристок! Таблица выглядит следующим образом:

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22:37

79,60 балла — второй становится Загитова по итогам короткой программы!

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22:36

Очень тепло обнялась Загитова с Этери Тутберидзе после проката. Хорошая попытка.

22:35

Шикарный тройной лутц + тройной риттбергер, чистые сольный двойной аксель и тройной флип. Действительно впечатлила на фоне остальных девушек: все очень быстро, четко и выверено. Хореография совсем на другом уровне. Браво, Алина!

22:32

Закрывает сегодняшние прокаты олимпийская чемпионка Алина Загитова!

22:31

72,20 балла. Обходит она и Трусову, и Кихиру.

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22:28

Начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп с небольшим недокрутом, а закрепила все чистым двойным акселем и неплохим тройным флипом. Стабильный прокат, но не более того.

22:25

Брэди Теннелл — ветеран, ей уже 21. Смотрим выступление!

22:24

70,71 балла. Огромное облегчение для российских болельщиков.

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22:22

Степаут на фирменном тройном акселе, падение с каскада тройной флип + тройной тулуп и чистый тройной риттбергер. Очевидно, это кошмарный прокат для японки. Слишком нервничала.

22:19

Японка Рика Кихира появляется на льду!

22:18

78,27 балла — серьезные оценки для Косторной, личный рекорд и второе промежуточное место.

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22:16

Чистые двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной риттбергер (новый для нее). Это очень нежно, по-взрослому и проникновенно.

22:13

Анна Щербакова готова показать свое выступление!

22:12

71,45 балла. Очень далеко от Косторной.

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22:09

Упала с тройного акселя, которым был дебютным для нее. Но тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп получились хорошо. Показалось, что очень торопились Трусова — будто хотела, чтобы быстрее началась произвольная программа, где можно прыгать четверные. Не лучший ее прокат, но это позволительно.

22:06

Трусова появляется на льду. Посмотрим, что получится.

22:06

85,45 балла!!! Это новый мировой рекорд.

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22:03

Начала с чистейшего тройного акселя. Не менее хорошим получились тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Вращения получились не самыми быстрыми, но в целом очень качественный, нежный и легкий прокат. Блестяще!

22:00

Алена Косторная открывает сегодняшнее шоу! Поехали!

21:50

Особенным вызовом будет этот финал для Алины Загитовой. Она и Брэди Теннелл — единственные, у кого в арсенале нет элементов ультра-си. Но и без этого они способны конкурировать на самом высоком уровне. Не исключено, что лидеров после короткого проката может стать именно олимпийская чемпионка.

21:45

Появляются на льду участницы сегодняшних прокатов!

21:45

Сегодня завершились соревнования у юниорок. Там победа досталась ученице Тутберидзе Камиле Валиевой, которая не стала прыгать четверной из-за травмы.

21:40

Александра Трусова официально заявила тройной аксель в короткой программе. Русская Ракета совсем недавно выучила этот элемент, а на утренней тренировке сегодня много с него падала. Будем надеяться, что этот риск оправдает себя. С другой стороны, у фигуристки такой большой запас прочности в произвольной со множеством четверных прыжков, что она может такое себе позволить. Весь заявленный контент участниц финала можно посмотреть, кликнув на фото:

21:30

Стартовый порядок выглядит так:

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21:25

Обо всем самом интересном, что происходило на финальной тренировке перед короткой программой женщин, вы можете прочитать в этом материале «Газеты.Ru» прямиком из Турина:

21:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек в финале Гран-при.