Битва имени Тутберидзе: Косторная с рекордом обошла Загитову

Александра Трусова официально заявила тройной аксель в короткой программе. Русская Ракета совсем недавно выучила этот элемент, а на утренней тренировке сегодня много с него падала. Будем надеяться, что этот риск оправдает себя. С другой стороны, у фигуристки такой большой запас прочности в произвольной со множеством четверных прыжков, что она может такое себе позволить. Весь заявленный контент участниц финала можно посмотреть, кликнув на фото: