Битва имени Тутберидзе: Косторная с рекордом обошла Загитову

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.
Что ж, подведем итоги. Риск Трусовой с тройным акселем не оправдался, посему стала она только пятой, но все шансы в произвольной (возможно, будет аж пять четверных) у нее есть. Кихира с Теннел, судя по всему, из борьбы за медалей сами себя выбивают. А вот Косторная, Загитова и Щербакова — высший класс.
Первые три места — у наших фигуристок! Таблица выглядит следующим образом:
79,60 балла — второй становится Загитова по итогам короткой программы!
Очень тепло обнялась Загитова с Этери Тутберидзе после проката. Хорошая попытка.
Шикарный тройной лутц + тройной риттбергер, чистые сольный двойной аксель и тройной флип. Действительно впечатлила на фоне остальных девушек: все очень быстро, четко и выверено. Хореография совсем на другом уровне. Браво, Алина!
Закрывает сегодняшние прокаты олимпийская чемпионка Алина Загитова!
72,20 балла. Обходит она и Трусову, и Кихиру.
Начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп с небольшим недокрутом, а закрепила все чистым двойным акселем и неплохим тройным флипом. Стабильный прокат, но не более того.
Брэди Теннелл — ветеран, ей уже 21. Смотрим выступление!
70,71 балла. Огромное облегчение для российских болельщиков.
Степаут на фирменном тройном акселе, падение с каскада тройной флип + тройной тулуп и чистый тройной риттбергер. Очевидно, это кошмарный прокат для японки. Слишком нервничала.
Японка Рика Кихира появляется на льду!
78,27 балла — серьезные оценки для Косторной, личный рекорд и второе промежуточное место.
Чистые двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной риттбергер (новый для нее). Это очень нежно, по-взрослому и проникновенно.
Анна Щербакова готова показать свое выступление!
71,45 балла. Очень далеко от Косторной.
Упала с тройного акселя, которым был дебютным для нее. Но тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп получились хорошо. Показалось, что очень торопились Трусова — будто хотела, чтобы быстрее началась произвольная программа, где можно прыгать четверные. Не лучший ее прокат, но это позволительно.
Трусова появляется на льду. Посмотрим, что получится.
85,45 балла!!! Это новый мировой рекорд.
Начала с чистейшего тройного акселя. Не менее хорошим получились тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Вращения получились не самыми быстрыми, но в целом очень качественный, нежный и легкий прокат. Блестяще!
Алена Косторная открывает сегодняшнее шоу! Поехали!
Особенным вызовом будет этот финал для Алины Загитовой. Она и Брэди Теннелл — единственные, у кого в арсенале нет элементов ультра-си. Но и без этого они способны конкурировать на самом высоком уровне. Не исключено, что лидеров после короткого проката может стать именно олимпийская чемпионка.
Появляются на льду участницы сегодняшних прокатов!
Сегодня завершились соревнования у юниорок. Там победа досталась ученице Тутберидзе Камиле Валиевой, которая не стала прыгать четверной из-за травмы.
Александра Трусова официально заявила тройной аксель в короткой программе. Русская Ракета совсем недавно выучила этот элемент, а на утренней тренировке сегодня много с него падала. Будем надеяться, что этот риск оправдает себя. С другой стороны, у фигуристки такой большой запас прочности в произвольной со множеством четверных прыжков, что она может такое себе позволить. Весь заявленный контент участниц финала можно посмотреть, кликнув на фото:
Стартовый порядок выглядит так:
Обо всем самом интересном, что происходило на финальной тренировке перед короткой программой женщин, вы можете прочитать в этом материале «Газеты.Ru» прямиком из Турина:
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек в финале Гран-при.