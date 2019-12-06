Падение Трусовой, танцы Тутберидзе: что творится в финале

В финале Гран-при стартует самая горячая пора: в борьбу вступает фантастическая четверка Этери Тутберидзе: Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

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Противостоять им будут японка Рика Кихира с тройным акселем и американка Брэди Теннелл, которая не владеет элементами ультра-си, но стабильно исполняет все тройные прыжки и обязательно воспользуется при случае осечкой конкуренток.

На финальной тренировке перед короткой программой царило расслабленное настроение, но ошибки некоторых россиянок заставили напрячься.

4А и три тренера в здании pic.twitter.com/GItN87xG5P — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 6, 2019

Падения и «бабочки» Трусовой

Трусова, которая совсем недавно выучила тройной аксель, очевидно, намеревается показать его на официальных соревнованиях уже сейчас. Это единственный элемент повышенной сложности, который женщинам разрешается исполнять в короткой программе (четверные запрещены), а Русской Ракете, видимо, надоело проигрывать конкуренткам после первого проката и наверстывать все в произвольной.

Однако если на вчерашней тренировке девушке удавалось все, то на этот раз она неоднократно падала с тройного акселя, а также допускала на нем «бабочку» (рано раскрывалась в воздухе, делая только полтора оборота).

Таким образом, вполне возможно, что тренерский штаб Тутберидзе все же откажется от дерзкого плана вставить недавно разученный триксель в короткую программу на таком ответственном турнире, как финал Гран-при.

Во время финального проката короткой программы под музыку Трусова зашла на тройной аксель, но упала.

Также возникли проблемы с каскадом тройной лутц + тройной риттбергер — спортсменка с трудом выехала со второго прыжка. По сути, без проблем исполнить под музыку удалось только сольный тройной флип.

Конечно, в оставшееся время тренировки у Трусовой были и удачные попытки тройного акселя. Но стоит признать, что из-за постоянных заходов на этот прыжок Русская Ракета падала гораздо чаще остальных фигуристок.

Новый каскад Щербаковой

Анна Щербакова тройной аксель пока не разучивает, так что в ее тренировочном прокате обошлось без драмы. Девушка спокойно показала все элементы во время исполнения короткой программы под саундтрек из «Парфюмера», причем сделала даже два каскада с риттбергером вместо одного.

После двойного акселя у Щербаковой заявлен сольный тройной флип, но она присоединила к нему тройной риттбергер, а в концовке выступления показала еще и запланированный каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

В целом во время занятия действующая чемпионка России много отрабатывала именно лутц + риттбергер, постоянно заходя на него через вертикальный шпагат.

Затмение Косторной

Алена Косторная единственная вышла на финальную тренировку не в платье для выступления, а в тренировочном костюме — пусть и довольно элегантном.

Музыкальный прогон короткой программы тоже прошел в атмосфере чрезмерной расслабленности — девушка ошиблась на всех прыжковых элементах.

Тройной аксель приземлила на две ноги, после тройного лутца закрутилась и едва успела подставить руку, чтобы не упасть, и с трудом выехала со второго прыжка в каскаде тройной флип + тройной тулуп.

Проще говоря, прокат Косторной под музыку был провален.

Тем не менее в остальное время занятия фигуристка неоднократно исполнила элементы без ошибок, включая тройной аксель.

На двух выигранных этапах Гран-при этого сезона — во Франции и Японии — Алена также проводила неудачные тренировки, а потом выдавала практически идеальные выступления на соревнованиях. Так что теперь остается надеяться, что девушка лишь пощекочет нервы своим фанатам и снова сделает все безупречно.

Осторожность Загитовой и помощь Тутберидзе

Алина Загитова визуально тренировалась гораздо осторожнее своих более юных коллег: исполняла меньше прыжков, долгое время концентрировалась только на сольном тройном лутце, не решаясь переходить к каскаду с риттбергером, даже позже всех сняла теплую кофту и вручила ее Тутберидзе (главный тренер принимала одежду всех своих учениц, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков не вмешивались в процесс).

За все занятие фигуристка лишь один раз коснулась руками льда, когда неудачно попыталась зайти на один из элементов. Таких жестких падений, как у Трусовой, или череды неудач на прыжках, как у Косторной, Загитова не допустила.

Во время проката короткой программы под «Me Voy» Ясмин Леви олимпийская чемпионка без проблем исполнила все элементы, получив шквал аплодисментов после каскада тройной лутц + тройной риттбергер.

Под конец тренировки Загитова начала чаще пробовать этот каскад на льду, периодически подъезжая к Тутберидзе за советом. Одиозная наставница подскакивала, кружилась, взмахивала руками, будто пыталась в красках изобразить нужный заход. Судя по всему, это помогало — фигуристка исполняла каскад без ошибок.

Загитова покинула лед самой последней, раскланявшись под аплодисменты зрителей. У выхода она задержалась, чтобы раздать автографы.

Алина Загитова задержалась после тренировки, чтобы раздать автографы pic.twitter.com/p1y0KpPVon — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 6, 2019

Визит Чена

Забавным эпизодом на тренировке женщин стало неожиданное появление американского фигуриста Нэйтана Чена.

До занятия мужчин оставалось еще около двух часов, когда двукратный чемпион мира объявился на трибунах с кипой бумаг, в наушниках и с кофе.

Присев на первом ряду, фигурист разложил бумаги перед собой и начал заниматься, периодически поглядывая на лед. Одновременно с карьерой спортсмена Чен учится в Йельском университете, и скоро ему предстоят экзамены, так что нельзя терять ни минуты.

Нэйтан Чен пришёл поделать уроки во время тренировки девушек pic.twitter.com/hAhopradGi — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 6, 2019

Убрали баннеры в поддержку Трусовой и Косторной

Любопытно, что накануне короткой программы женщин с арены исчезли большинство баннеров, которые раньше висели на стеклянных ограждениях вдоль трибуны прессы.

Осталось лишь несколько плакатов в углу, которые посвящены в основном японским фигуристам — Юдзуру Ханю, Рике Кихире и юниору Шуну Сато.

На арене почему-то исчезли все баннеры, кроме нескольких штук в углу в поддержку Юдзуру Ханю, Рики Кихиры и Шуна Сато. Раньше были ещё плакаты в честь Трусовой и Косторной (из россиянок), но сейчас все опустело. Может, к вечеру вернут. pic.twitter.com/1E5PM4TaLX — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 6, 2019

Раньше же там можно было увидеть баннеры в честь Трусовой…

Плакаты в поддержку Александры Трусовой pic.twitter.com/rvA21oUQho — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 6, 2019

… и Косторной.

Баннер в честь Алёны Косторной pic.twitter.com/3i6j680p3E — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 6, 2019

Люди, работающие на арене, не смогли назвать точную причину исчезновения плакатов.

«Я слышала, что Международному союзу конькобежцев (ИСУ) не понравились эти баннеры, и поэтому их решили убрать. Но я не уверена точно», — рассказала одна из волонтеров.

«Помню, что вчера плакатов было много, а теперь их осталось всего несколько. Но мы за баннеры не отвечаем, так что не знаем, что случилось», — добавил другой волонтер.

Может быть, к вечеру плакаты вернутся. Но пока что украшенным выглядит только левый край одной трибуны, и выглядит это довольно странно.