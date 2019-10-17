Падение и отсутствие четверных: россиянин расстроил в США. LIVE

Ну, это просто монстр... Чен исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп во второй половине программы! К этому элементу будет прибавка 10%.

Стоит отметить, что изначально Нейтан планировал сделать каскад вначале — с четверным лутцом, однако из-за плохого выезда присоединил тройной к другому прыжку в концовке.