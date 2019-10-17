Падение и отсутствие четверных: россиянин расстроил в США. LIVE

Сегодня у Кигана был хороший день. Браво! Зрители начали аплодировать задолго до окончания финального вращения — выступление получилось очень цельным и артистичным. Мессинг получит очень высокую оценку за компоненты.
Тройной аксель и тройной лутц пролетают на одном дыхании, без сучка без задоринки, и Киган отправляется исполнять вдохновенную дорожку шагов. В этом он мастер, как и Джейсон Браун.
Мессинг сразу показывает, что не собирается быть лишь статистом на этом турнире, и исполняет четверной тулуп + тройной тулуп! Канадцу обычно не хватает стабильности (иногда он просто заваливает программы целиком), но будем надеяться, что сейчас он выдаст все возможное. Начало выступления к этому располагает.
Завершает сегодняшние прокаты канадец Киган Мессинг! Он катается под Perfect в исполнении Ed Sheeran.
Оценка Чена, конечно, за 100 баллов. Тут просто нет слов. А ведь американец еще и учится в Йельском университете и получает советы от тренера по скайпу!
Ну, это просто монстр... Чен исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп во второй половине программы! К этому элементу будет прибавка 10%.
Стоит отметить, что изначально Нейтан планировал сделать каскад вначале — с четверным лутцом, однако из-за плохого выезда присоединил тройной к другому прыжку в концовке.
На втором прыжке Чен уже собрался и выполнил тройной аксель очень хорошо.
Было страшно! Чена закрутило на выезде с четверного лутца, но он сумел быстро восстановить равновесие и даже организовать некое подобие выезда.
Нейтан стремительно рассекает в жилетке с красной розой в кармане, постоянно совершая короткие серии вращений и выражая характер пылкого влюбленного под стать своей музыке на французском.
На льду — двукратный чемпион мира, гений четверных прыжков Нейтан Чен! Он катается под La Boheme в исполнении Charles Aznavour.
Скольжение, артистизм, вращения, дорожка шагов, переходы между элементами — все было на очень высоком уровне. Конечно, за компоненты Браун получит невероятные баллы. Оценка Джейсона выводит его на второе место:
В концовке программы Браун исполнил тройной лутц + тройной тулуп — чисто. Но это уже не спасет ситуацию. Предыдущий одинарный аксель сильно подпортил ему общую картину, потому что прыжок в один оборот просто не засчитывается на таком уровне.
Ой, это прямо очень плохо! Вместо тройного акселя Браун сделал только одинарный — слишком рано раскрылся в воздухе (сделал «бабочку»).
Учитывая, что четверных у него нет, это будет огромная потеря баллов.
Браун начал с небольшой красивой дорожки шагов, невероятной по своей пластике и выразительности, — это его сильная сторона. Завершилось все это чистым тройным флипом.
Следующим выступает король скольжения и выразительности — Джейсон Браун из США! Ученик Брайана Орсера катается под I Can't Go On Without You by Kaleo. К сожалению, с четверными прыками у него совсем не ладится, и уже, пожалуй, поздновато их учить. Но во всем остальном Джейсон — мастер.
Оценка выводит Алиева на промежуточное первое место с огромным преимуществом!
С выразительностью, скольжением и музыкальностью тоже все в порядке — с этим у Дмитрия никогда не было проблем. Надо только добавить стабильности в технике — и в начале этого сезона у Алиева получается.
Чистый тройной аксель есть! Россиянин продемонстрировал практически идеальное выступление. Да и грубых технических ошибок у него не было вообще по сравнению со всеми предыдущими участниками.
Было опасно! Дмитрий докрутил четверной тулуп, но на выезде неожиданно сильно присел, с трудом удержавшись на ногах. Тем не менее устоял!
Да! Алиев исполняет каскад четверной лутц + тройной тулуп! Это огромная сложность, но все сделано с хорошим запасом по высоте, солидно, без опасности недокрута или падения.
Момент икс! На льду — россиянин Дмитрий Алиев. Удачи! Он катается под Je Dors Sur Des Roses в исполнении Mikelangelo Loconte.
Из-за серьезных ошибок Цзиню не удалось в полной мере передать свой лирический образ под нежную музыку — не было никакого настроения, лицо и движения стали очень жесткими и скупыми. Оценки Бояна:
Ну что такое? Боян падает с тройного акселя! Лишь один элемент — каскад — был выполнен хорошо. А ведь технически китаец очень силен. Стабильности не хватает.
Вот это да! Редко мы видели каскады с четверными сегодня, но Цзинь сумел порадовать зрителей. Четверной тулуп + тройной тулуп — чисто!
Как и Джунхван, Боян нервничает вначале и не справляется с первым прыжком: вместо четверного лутца выходит только тройной, к тому же на приземлении фигурист оперся на две ноги и не сумел сделать красивый выезд.
Следующим выступает Боян Цзинь из Китая! Он катается под First Light в исполнении Spencer Johnes и Rob Gardner.
Джунхвану очень идет и выбранная музыка -— роковое аристократичное танго, акценты которого он умело подчеркивает грациозными жестами и очень быстрым элегантным скольжением. Оценка корейца:
И тройной аксель в концовке получился на ура. Конечно, ученик Орсера очень расстроен из-за срыва четверного, но все остальное — прыжки, вращения, дорожка шагов выглядели очень впечатляюще. И в целом скольжением Джунхвана можно наслаждаться даже в отрыве от всех элементов.
Ух ты! Сразу после неудачи с четверным кореец выдает идеальный каскад тройной лутц + тройной риттбергер — очень дорогой и очень сложный.
Ну как же жаль! Вместо четверного сальхова получается только двойной. Переволновался фигурист — вообще-то этим прыжком он владеет в совершенстве.
Открывает вторую разминку ученик Брайана Орсера — Джунхван Ча из Южной Кореи! Он катается под Michelangelo 70 и La Muerte del Angel в исполнении Astor Piazzolla.
А на разминку уже вышли парни из второй группы! Среди них — россиянин Дмитрий Алиев.
Вот так выглядит таблица после выступления первой группы спортсменов:
Оценки Быченко:
Эх, под конец программы Алексей уже лишился сил и вместо каскада из двух тройных сделал двойной лутц + тройной тулуп. Баллов, конечно, не досчитается. А ведь в остальном все было отлично.
Быченко начал с отличного тройного акселя и великолепного четверного тулупа. Он еще даст фору всем юным фигуристам!
Закрывает первую разминку опытный Алексей Быченко из Израиля! Он катается под Words в исполнении Harel Skaat.
Оценка Томоно:
И финальный тройной аксель удался Казуки уже без каких-либо «но». Также еще очень хочется отметить хореографию японца и выбор его музыки — загадочный и экспрессивный инструментал, неожиданные подпрыгивания на месте, обаятельные рожицы перед публикой, порывистые движения — все это выглядело необычно, но было оформлено со вкусом, так что программа получилась весьма характерной. Ее определенно хочется пересмотреть.
И еще один квад! Что творит Томоно! Фигурист сделал четверной сальхов — правда, с некоторыми помарками, но сделал.
Ух ты! Юный японец стартует сразу с четверного тулупа, а затем пытается присоединить к нему в каскаде тройной тулуп! Браво за смелость. Правда, не все получилось: спортсмен допустил степ-аут на первом прыжке, а второй получился только двойным, а не тройным.
Выступает японец Казуки Томоно! Его музыкальный выбор — «Chroma — The Hardest Button to Button» в исполнении Jack White.
Оценка Бржехины:
Только к концу программы чех по-настоящему раскачался и выдал образцовый тройной аксель! Ну и дорожка шагов, как всегда, очень зажигательная — Михал довольно харизматичен и вызывает бурный восторг у женской части зрителей.
Ой-ой-ой, каскад получается лишь двойной флип + тройной тулуп! Слишком рано раскрылся во время исполнения первого прыжка.
Бржезина — безусловно, талантливый, но крайней нестабильный фигурист. В Лас-Вегасе он начинает с того, что недокручивает четверной сальхов и допускает степ-аут — приземление на две ноги.
На льду — обаятельный чех Михал Бржезина! Он катается под «Baby Did a Bad Bad Thing» в исполнении Chris Isaak.
Оценки американца Красножона:
Ух, какая зажигательная финальная дорожка шагов у Красножона! Фигурист залихватски вычерчивал круги на катке и заигрывал с местной публикой, которая откликалась на его подмигивания и задорные жесты бурными аплодисментами.
А вот тройной аксель бывшему россиянину удался очень хорошо, как и каскад тройной флип + тройной риттбергер в самой концовке.
Алексей пытался в начале выступления исполнить сложнейший четверной флип, но сильно недокрутил и упал. Ставка на риск себя, к сожалению, не оправдала.
Следующим выступает Алексей Красножон, родившийся в России, но теперь защищающий флаг США! Он катается под «Runaway» (Ramin Djawadi) и «Freedom» (Pharell Williams).
Оценка Савосина:
Любопытно, что Савосин изначально заявлял в этой программе четверной тулуп, но затем передумал и не стал исполнять. Видимо, решил упростить программу, но это не особо помогло.
И снова что-то невразумительное на последнем элементе — каскаде тройной лутц + тройной тулуп. На первом прыжке Роману не удалось приземление (его лихо развернуло на льду, так что он едва успел подставить вторую ногу, чтобы не упасть), а второй получился только одинарным, а не тройным.
Следом идет тройной флип — и с ним фигурист, к счастью, справляется очень легко.
Эх, Роман допускает жесткое падение на пятую точку с тройного акселя — и это в самом начале программы... Нервы подвели вчерашнего юниора.
На льду — россиянин Роман Савосин! Желаем удачи дебютанту взрослой серии Гран-при. Он катается под «Dance of the Bessarabian Gypsies» в исполнении S. Galperin.
Оценка Шимады:
Несмотря на технические недочеты, зрители очень тепло приветствовали японца. Скольжение и артистизм были на высоте — романтичный образ нежного влюбленного удалось передать в полной мере. Его тренер Стефан Ламбьель, так что удивляться такой выразительности не стоит.
Шимада сумел выполнить во второй половине программы, где за элемент идет прибавка +10%, каскад тройной лутц + тройной тулуп. За второй прыжок пришлось побороться, но спортсмен устоял.
Ох, переволновался молодой фигурист... Слишком рано раскрылся в воздухе прямо по ходу прыжка, и вместо четверного тулупа получился только двойной. Огромная потеря баллов будет, конечно.
Шимада начинает с великолепного по высоте тройного акселя, который заставляет трибуны взорваться аплодисментами.
Открывает сегодняшние соревнования японец Кошира Шимада! Он катается под лирическую «Stay» в исполнении Cynthia Erivo и Oliver Tompsett.
Итак, участники первой группы уже разминаются! Совсем скоро все начнется.
Однако соперники у россиян сегодня очень серьезные. Это и король компонентов Джейсон Браун, и обаятельный канадец Киган Мессинг, и техничный китаец Боян Цзинь, и, конечно, двукратный чемпион мира, гений четверных прыжков Нейтан Чен. В общем, сегодня будет настоящая битва.
Савосин тоже весьма непрост: он был вторым на юниорском чемпионате мира в прошлом сезоне и теперь горит желанием успешно стартовать на статусном взрослом турнире.
Алиев неплохо начал сезон на челленджере «Непела Трофи», где он одержал победу. Особенно ему удалась там короткая программа, в которой он набрал больше 100 баллов. Будем надеяться, что сегодня Дмитрию удастся повторить это достижение.
Честь России сегодня будут защищать участник Олимпиады-2018 Дмитрий Алиев и вчерашний юниор Роман Савосин.
Выступать спортсмены будут в таком порядке:
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди мужчин на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.