«Наложили 20 швов»: Гретцки потерял сознание

Один из самых легендарных игроков Национальной хоккейной лиги, бывший нападающий «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Уэйн Гретцки был госпитализирован после падения в обморок. По словам прославленного канадца по прозвищу «Великий», несколько дней назад во время завтрака он потерял сознание и упал. При падении он получил несколько рассечений на лице, в результате чего врачи наложили ему порядка 20 швов.

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«Недавно я во время завтрака в одном из заведений пил кофе вместе со своей семьей. Увидев своего приятеля, я хотел с ним поздороваться. Однако, встав, потерял сознание и упал. В больнице мне сделали полное обследование — от мозга до сердца. Оказалось, что обморок случился в результате обезвоживания организма.

Врачи наложили около 20 швов на подбородке и четыре или пять на глазу. Сейчас я еще восстанавливаюсь. Врачи сказали, что скоро я буду полностью здоров»,

— цитирует Гретцки The Athletic.

Как признался хоккеист, изначально ему показалось, будто в его кофе неизвестные «подсыпали наркотики», однако результаты медицинского обследования показали, что никаких добавок в напитке не было. Сам же Гретцки упрекнул себя за «халатное и слишком легкомысленное отношение к обезвоживанию и собственному здоровью».

Фигура Уэйна Гретцки во всем хоккейном мире является едва ли не самой знаковой, но в НХЛ — уж точно. 58-летний канадец во время своей игровой карьеры поставил не один десяток различных рекордов лиги. Всего на его счету числятся 61 рекорд — таким показателем не может похвастать никто. Так, Гретцки до сих пор является лучшим по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ: в 1487 матчах регулярного чемпионата он отличился 894 раза. Если же считать статистику с играми плей-офф (208), то всего Великий отметился 1016 голами. Также Гретцки остается лучшим ассистентом лиги: в регулярном чемпионате НХЛ он сделал 1963 голевые передачи, а в общей сумме, включая матчи плей-офф, — 2223.

Если говорить о рекордах канадской легенды «Эдмонтона», с которым он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли, то в последнее время вокруг фигуры «Великого» маячит еще одна звезда современности в НХЛ — Александр Овечкин.

Из действующих игроков лиги именно форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» является ближайшим преследователем Гретцки по количеству голов в «регулярке». В своей карьере Овечкин провел 1090 матчей в чемпионате, в которых отличился 662 раза — последнюю на данный момент шайбу Александр забросил в матче против «Даллас Старз», прошедшего накануне.

Чтобы превзойти, пожалуй, вечное достижение Гретцки, российскому хоккеисту нужно забросить еще 234.

Учитывая, что на протяжении восьми сезонов подряд Овечкин записывает на свой счет как минимум 50 голов в регулярном чемпионате, мысль о том, что «Александр Великий» действительно может побить рекорд канадца, не кажется фантастической. К слову, о сезонах: именно Гретцки наряду с экс-нападающим «Нью-Йорк Айлендерс» Майком Босси являются единственными игроками за всю историю НХЛ, кому удавалось достичь отметки в 50 голов за сезон девять раз подряд. Овечкин в данном случае имеет все шансы войти в историческую тройку: сейчас на его счету четыре гола в шести матчах. При стабильной результативности россиянину должно потребоваться пять лет, чтобы встать впереди Гретцки.

Сейчас Овечкину уже 34 года, однако о том, чтобы завершить карьеру в ближайшие годы, капитан «Вашингтона» не думает.

«Моей целью всегда было забить столько голов, сколько я могу. Но с каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Рекорд Гретцки? Шанс есть всегда, но мне надо играть так же и делать то же самое. Я должен использовать свои шансы, там и посмотрим», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Впрочем, сам Гретцки уже не раз открыто заявлял, что действительно желает, чтобы Ови покорил его достижение. По мнению легендарного канадца, российский форвард «сделал очень многое для развития хоккея как в Америке, так и во всем мире».

«Он способен обойти меня. Он хороший спортсмен, выступает за отличный клуб, он играет в команде с хорошими хоккеистами, поэтому нет никаких сомнений, что у него есть шансы обновить мой рекорд. Если он это сделает, я буду первым, кто пожмет ему руку. Я думаю, что это здорово для хоккея», — говорил он.

Игровую карьеру Уэйн Гретцки завершил в апреле 1999 года, после чего он был включен в Зал славы НХЛ. Причем для него было сделано особое исключение — в Зал славы он вошел спустя семь месяцев после ухода из хоккея. По правилам, имя игрока может быть увековечено не ранее чем через три года после завершения карьеры. Сам же Гретцки позднее занялся тренерской деятельностью и стал наставником «Финикс Койотс» (ныне — «Аризона Койотс»), совладельцем которого был с 2000 по 2009 годы. В 2002 году он также был генеральным менеджером сборной Канады, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.