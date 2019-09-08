Новая надежда: Квят сражается за очки на Гран-при Италии. LIVE

Итак, Феттель не просто помешал Строллу, он его подцепил! А из-за канадца Гасли проехал по гравию. Что у нас с позициями теперь: Феттель последний, потому что сгонял в боксы. Правда, сейчас он обойдет Гасли, который делает то же самое. Ферстаппен уже 17-й, потому что он обошел Грожана. Квят на десятое место выбрался.