Новая надежда: Квят сражается за очки на Гран-при Италии. LIVE

Стролл свое наказание уже отбыл, как раньше Феттель.
Так, Албону прибавят к финишному времени 5 секунд! Нельзя было обгонять Магнуссена в тот момент, когда таец это сделал!
17 кругов: 1.Леклер, 2.Хэмилтон, 3.Боттас, 4.Риккардо, 5.Хюлькенберг, 6.Сайнс, 7.Албон, 8.Джовинацци, 9.Квят, 10.Магнуссен, 11.Перес, 12.Норрис, 13.Гасли, 14.Ферстаппен, 15.Райкконен, 16.Расселл, 17.Стролл, 18.Кубица, 19.Грожан, 20.Феттель.
Ферстаппен прошел Райкконена и выбрался на 14-ю позицию. Квят 2,5 секунды проигрывает Джовинацци.
Обманули мы вас в начале невольно. Не только Гасли на Медиуме. Много кто. В том числе и Квят. Все лидеры почти на софте выехали. Ферстаппен и Феттель после пит-стопов гоняют на харде, чтобы больше не заезжать.
Албон прошел Джовинацци в борьбе за седьмое место! Теперь за итальянцем вполне может погнаться Квят!
Стролла наказали проездом по пит-лейну!
Под расследованием старт Кими Райкконена из боксов. Он, похоже, сделал это на неправильных шинах!
Вот каким было положение после 11-ти кругов.
Феттель получает 10-секундный стоп-энд-гоу! Жестко, но справедливо.
Квят тем временем выбрался на девятую позицию, обойдя Магнуссена! Под расследованием и действия Стролла, помешавшего Гасли.
Дирекция гонки объявила, что возвращение Феттеля на трассу попадает под расследование. Честно говоря, пилота «Феррари» от штрафа спасет только чудо.
Итак, Феттель не просто помешал Строллу, он его подцепил! А из-за канадца Гасли проехал по гравию. Что у нас с позициями теперь: Феттель последний, потому что сгонял в боксы. Правда, сейчас он обойдет Гасли, который делает то же самое. Ферстаппен уже 17-й, потому что он обошел Грожана. Квят на десятое место выбрался.
Что сотворил немец! Его развернуло, и он, чтобы потерять поменьше позиций, вернулся прямо перед Строллом, серьезно испортив канадцу ситуацию! А тот в итоге вынужденно помешал Гасли, когда его прошли несколько болидов. Хаос продолжается еще с квалификации!
ФЕТТЕЛЯ РАЗВЕРНУЛО!
Грожан проходит Кубицу и поднимается на 15-е место. Бои местного значения.
Ферстаппен, по-прежнему замыкающий пелотон, устанавливает лучший круг гонки по чистой трассе.
Риккардо проходит Хюлькенберга, который раньше пропустил и Феттеля. Австралиец на пятом месте, немец на шестом.
Албон атакует и проходит Сайнса в борьбе за девятое место! Однако испанец контратакует, возвращает позицию, а в итоге не сдавшийся таец выезжает с трассы и пропускает Джовинацци и Магнуссена. Аккурат перед Квятом сейчас Албон.
Квят атакует Магнуссена, но пока не проходит.
Второй круг идет. Квят остался 12-м. Ферстаппен, который был одним из тех, кто объезжал покрышки, заехал в боксы для смены переднего спойлера.
Жесткая борьба за лидерство! Боттас вроде бы в битве за вторую позицию прошел Хэмилтона! Сразу три человека сзади срезали шикану и поехали змейкой объезжать покрышки. А чуть позже Хюлькенберг в борьбе за четвертую позицию прошел Феттеля!
Старт!
Сегодня все стартуют на медиуме, и только Пьер Гасли выбрал софт. Интересно.
Красные огни погасли, и прогревочный круг начался.
Вообще сегодня ожидали дождь, но пока просто облачно. Похоже, так и останется.
Стартовый порядок 1. Шарль Леклер («Феррари») 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 3. Валттери Боттас («Мерседес») 4. Себастьян Феттель («Феррари») 5. Даниэль Риккардо («Рено») 6. Нико Хюлькенберг («Рено») 7. Карлос Сайнс («Макларен») 8. Алекс Албон («Ред Булл») 9. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 11. Кевин Магнуссен («Хаас») 12. Даниил Квят («Торо Россо») 13. Ромен Грожан («Хаас») 14. Джордж Расселл («Уильямс») 15. Роберт Кубица («Уильямс») 16. Ландо Норрис («Макларен»)* 17. Пьер Гасли («Торо Россо»»)* 18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)* 19. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)** 20. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)*** * – Норрис, Гасли и Перес начнут гонку с последних мест из-за многочисленных замен элементов силовой установки
** – Ферстаппен будет стартовать с последнего места на решетке из-за многочисленных замен элементов силовой установки. Гонщик «Ред Булл» не установил время в квалификации, но был допущен до старта
*** – Райкконен начнет гонку с пит-лейн из-за замены коробки передач и силовой установки
Уже этой ночью двигатель заменили на «Альфа Ромео» Кими Райкконена, и он стартует с пит-лейн. В конец пелотона откатился (правда, он и так не попал во второй сегмент) Серхио Перес, на «Рейсинг Пойнте» которого отказал двигатель. Его заменили на силовую установку той же спецификации, потому мексиканец будет 18-м на стартовой решетке.
Даниил Квят был великолепен в практиках: шестое, а потом два десятых места. Все рассчитывали на третий сегмент, но на обоих быстрых кругах на втором ему помешали — сначала Макс Ферстаппен, а потом трафик. В итоге только 13-е место, хотя стартует он в итоге на одну позицию выше. В гонке есть шансы на успешный результат, будем надеяться.
Вчерашняя квалификация получилась драматичной и была отмечена хаосом в третьем сегменте, когда Нико Хюлькенберг замедлился перед быстрым кругом, решив получить слипстрим, однако Ланс Стролл и Карлос Сайнс не стали его обгонять и тоже затормозили. В итоге все это привело к тому, что сразу восемь гонщиков из десяти не успели зайти на второй быстрый круг до окончания сессии! Поул остался у как раз успевшего Шарля Леклера, а названная выше троица отделалась предупреждениями от ФИА.
Приветствуем любителей автоспорта на текстовой онлайн-трансляции Гран-при Италии. Заезд стартует в 16.10 по московскому времени.