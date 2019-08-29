Без «Спартака»: с кем сразятся ЦСКА и «Краснодар» в Европе. LIVE

Матчи группового раунда пройдут 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. 16 декабря состоится жеребьевка 1/16 финала.
ЦСКА попал в первую корзину, «Краснодар» — во второй, так что в целом жребий должен оказаться более-менее благоприятным, но серьезные соперники есть и в четвертой корзине, не говоря уже о третьей. Легко не будет. Интересно, что «быки» могут в группе пересечься с португальским «Порту», который выбили в квалификации Лиги чемпионов, после чего и сами не смогли добраться до группы главного еврокубка.
Итак, вот какой состав у корзин Лиги Европы в этом розыгрыше. При этом отмечаем, что на групповой стадии российские команды по решению УЕФА по-прежнему не могут играть с клубами из Украины.
Корзина 1: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» Киев (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Россия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия).
Корзина 2: ПСВ (Голландия), «Краснодар» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Германия).
Корзина 3: «Сент-Этьен» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейеноорд» (Голландия), «Хетафе» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул» (Турция), АЗ (Голландия), «Трабзонспор» (Турция).
Корзина 4: «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), «Вольфсберг» (Австрия), ЛАСК (Австрия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Витория Гимараэш» (Португалия), ЧФР (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Эспаньол» (Испания), «Вулверхэмптон» (Англия).
Само мероприятие начнется в 14.00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции жеребьевки группового этапа Лиги Европы.