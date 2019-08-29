Без «Спартака»: с кем сразятся ЦСКА и «Краснодар» в Европе. LIVE

ЦСКА попал в первую корзину, «Краснодар» — во второй, так что в целом жребий должен оказаться более-менее благоприятным, но серьезные соперники есть и в четвертой корзине, не говоря уже о третьей. Легко не будет. Интересно, что «быки» могут в группе пересечься с португальским «Порту», который выбили в квалификации Лиги чемпионов, после чего и сами не смогли добраться до группы главного еврокубка.