В пекло к Овечкину и Малкину: «Вегас» отверг гения из России

Удивительный случай

Никита Гусев во многом уникальный хоккеист. В свои 27 лет он еще не выступал в Национальной хоккейной лиге, но уже был дважды обменян.

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Являясь, безусловно, очень талантливым игроком, форвард оказался не особенно нужен ни «Тампа-Бэй Лайтнинг», ни «Вегас Голден Найтс», хотя первые драфтовали его, думая о больших перспективах, а вторые выменивали во время своего вступления в лигу и подписывали этой весной, рассчитывая, что он поможет им в плей-офф, однако в итоге так и не использовали.

Более того, «Вегас» так и не смог предложить Гусеву контракт, которого тот хотел, хотя требуемые игроком $4 млн в год являются не слишком большим окладом, особенно для такого хоккеиста.

Но «Голден Найтс» давали только $2 млн, упираясь в потолок зарплат и предпочтя держать синицу в руках в виде имеющегося ростера, а не гнаться за русским журавлем, уже обжегшись на Вадиме Шипачеве.

Вот только время, которого у Никиты еще предостаточно, обязательно покажет, что генеральный менеджер «золотых рыцарей» Джордж Макфи ошибся. Ошибка это вполне оправданная и логичная, но спустя несколько лет ему ее еще обязательно припомнят как самый главный провал в карьере.

Если, конечно, «Вегас» не использует полученные за россиянина выборы в третьем раунде драфта-2020 и втором раунде драфта-2021 так, что это даст его команде профит (что сложно).

Трудности таланта

Никита Гусев всегда был ярким игроком. С самого детства он буквально разрывал сверстников в чемпионате Москвы в составе «Белых Медведей»-92, где был безоговорочно главным бомбардиром, хотя в звене с ним играл и Никита Кучеров.

Но уже в детском возрасте о Гусеве многие специалисты высказывались скептически: мол, слишком мягкий, субтильный, не сможет добиться успеха во взрослой, мужской игре.

Поначалу казалось, что так и будет. Несмотря на успехи в качестве игрока «Красной Армии» (второй команды ЦСКА в Молодежной хоккейной лиге), в основном составе армейцев у Никиты не особенно получалось. Шансы ему давались на протяжении трех сезонов, но за 39 матчей он смог отметиться только тремя голами и двумя передачами и отправился сначала в фарм-клуб Тверского хоккейного клуба в Высшей лиге, а затем и вовсе в хабаровский «Амур».

Но дальше Гусев стал раскрываться. На Дальнем Востоке он показал, что мало заявлять игрока на матчи — ему нужно еще и доверять. Затем он перешел в ханты-мансийскую «Югру», где на протяжении трех сезонов играл все ярче и ярче, в итоге получив приглашение в петербургский СКА.

Дальше вы наверняка знаете. В Питере Гусев заменил уехавшего в НХЛ Артемия Панарина и за три года порвал чемпионат, став лучшим бомбардиром и игроком Континентальной хоккейной лиги, установив рекорд по голевым передачам за один сезон, а заодно выиграв со сборной России Олимпиаду в Пхенчхане, где именно Никита был ключевым игроком.

Даже если взять только финал, именно Гусев перевел игру с Германией в овертайм в самой концовке, когда команда Олега Знарка играла в меньшинстве, а в дополнительном периоде выложил Кириллу Капризову на пустые ворота.

Гусев всегда преодолевал трудности и скепсис на протяжении своего карьерного пути, но, возможно, именно поэтому он и стал таким сильным. Да, Никита кажется малышом, его не назовешь силовым хоккеистом, но он действительно гениально читает игру и создает моменты.

В Америке в игровых видах спорта таких называют плеймейкерами — то есть буквально теми, кто создает игру.

«Нью-Джерси» — лучший вариант

Гусева долго ждали в НХЛ. Сначала «Тампа-Бэй» рассчитывала воссоединить там школьную связку с Кучеровым, но в итоге обменяла хоккеиста в «Вегас» вместе с парой раундов драфта (выброшенных «золотыми рыцарями» на ветер) ради того, чтобы сохранить нужных себе и уже играющих в команде хоккеистов на драфте расширения.

В «Вегасе» ждали окончания контракта Никиты со СКА, но без фанатизма. Приедет — хорошо, нет так нет. Но Гусев приехал этой весной.

В это время у «Голден Найтс» вовсю шла борьба в первом раунде плей-офф с «Сан-Хосе», и российский нападающий вполне мог бы помочь в ней в трех матчах, но так и не был поставлен в состав Жераром Галланом.

Опытный наставник решил довериться тем, кто прошел с командой весь сезон, вместо того чтобы рискнуть и поставить на никогда не игравшего в НХЛ мастера. Итог — «Вегас» умудрился упустить фактически выигранную серию.

После этого у Никиты закончился контракт новичка с клубом, и он стал ограниченно свободным агентом. «Вегас» снова решил в пользу сохранения имеющейся стабильности, а значит, для самого нападающего вариант ухода был оптимален.

Зачем играть там, где в тебя не особенно верят, тем более что такой опыт уже был в ЦСКА, и из этого ничего не вышло?

Но здесь еще важно, куда обменяли хоккеиста. «Нью-Джерси» — это просто прекрасный вариант для начала карьеры в НХЛ.

«Дьяволы» за последний год работали над перестройкой, чтобы вернуться в число топ-команд лиги, и делали это вполне неплохо. Кажется, Гусев может стать последним штрихом для достижения успеха.

Только этой зимой команду пополнили шикарный защитник Пи Кей Суббан и силовой форвард Уэйн Симмондс, получивший летом приз как лучший игрок лиги с лидерскими качествами.

На драфте летом «дьяволам» достался Джек Хьюз, чей потенциал сейчас кажется неограниченным, а раньше были выбран Нико Хишир и буквально украден у «Эдмонтона» через обмен Тэйлор Холл, ставший после этого самым ценным игроком сезона во всей лиге.

Учитывая, что пришел в себя и голкипер сборной США Кори Шнайдер, «Нью-Джерси» должен стать грозной силой уже в новом сезоне, так что в Столичном дивизионе, где выступают «Вашингтон» Александра Овечкина, «Питтсбург» Евгения Малкина, «Рейнджерс» Артемия Панарина, а также «Айлендерс», «Коламбус» и «Филадельфия» Ивана Проворова, станет еще веселее.

Хотя, казалось бы, куда уж больше-то!

Да, пока никто не знает, как Гусев проявит себя в сильнейшей лиге мира, но раньше не верили и в Кучерова, а теперь это обладатель «Харт» и «Арт Росс Трофи». В нынешней НХЛ созданы все условия для техничных и умных игроков, и Гусев станет суперзвездой очень скоро. Считайте это прогнозом.