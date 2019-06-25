Заканчивай с футболом: Бузова унизила Глушакова

Денис Глушаков впервые после скандального ухода из московского «Спартака» дал откровенное интервью, в котором коснулся тем, связанных с причинами разрыва контракта с красно-белыми. В беседе с журналистом Кареном Адамяном для его YouTube-канала он коротко ответил на 50 вопросов, однако рассказал много интересного, благодаря чему стало понятно, что об уходе из «Спартака» он не жалеет.

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Так, например, он отказался отвечать на просьбу охарактеризовать бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Итальянский специалист в прошлом году сослал Глушакова и защитника Андрея Ещенко в дубль, а после его ухода футболисты были возвращены в основу. Впоследствии в сеть попали доказательства того, что это Глушаков лоббировал за отставку итальянца, угрожая «уничтожить его».

При этом о «Спартаке» он отзывается неоднозначно. На вопрос о том, как бы он охарактеризовал красно-белых в трех словах, Глушаков сказал: «Скандалы, интриги, расследования». Что касается отношений с болельщиками, то хавбек ни о чем не жалеет и если бы вернулся назад, то не стал бы ничего исправлять, ведь своей вины перед фанатами он не видит.

«Нет, у меня нет там особо никакой вины. Если были вопросы, то пришли бы на базу, когда был результат плохой. Они же приезжали раньше. Предъявили бы мне, я же не скрывался ни от кого. Тренеру я говорил в лоб и в глаза, за что он меня не любил, я ему был не выгоден. Вот и все. Я ни о чем не жалею. Это все постановочное, просто рэкет»,

— заявил он.

Более того, он заявил, что люди, которые уже не работают в клубе, предали его.

«На данный момент, те, кто в клубе — меня не предали. До этого – да»,

— добавил футболист.

Напомним, что Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года, куда перешел из столичного «Локомотива». В составе «Спартака» он стал чемпионом России и выиграл бронзовую медаль первенства, а также Суперкубок страны. За команду он провел 173 матча, отметившись 23 забитыми мячами. По информации «СЭ», за досрочное расторжение контракта с москвичами он футболист получит неустойку в размере 100 млн рублей.

Что интересно, на неожиданный уход Глушакова из «Спартака» в команде практически никак не отреагировали. Это произошло якобы потому, что, по словам футболиста, он и Дмитрий Комбаров, тоже покинувший клуб, уже давно готовились к подобному развитию событий.

«Что происходило в командном чате? А там не чат, просто приходит расписание тренировок, общение вокруг команды. Если у кого-то из футболистов есть какие-нибудь вопросы – задают. А так все ребята все понимали. Мы с Димой постепенно всех подводили к тому, что уйдем. Когда опубликовали новость, мы как раз приехали на базу, собрали всех и попрощались», — пояснил он.

Спустя несколько дней после ухода из «Спартака» хавбек опубликовал в инстаграме фотографию с объявлением, что ищет работу.

Фанаты тут же отреагировал, предлагая Глушакову стать банщиком (отсылка к бракоразводному процессом футболиста – «Газета.Ru»), а игрок команды ЦСКА Ксения Коваленко написала, что Денису неплохо было бы попробовать себя в женском футболе. Не осталась в стороне даже певица Ольга Бузова, намекнувшая, что ей в команду нужен оператор. Денис, судя по всему, не против.

«Камера есть?» — спросил он у звезды.

На вопрос о том, кто лучше – Полина Гагарина или Бузова, Глушаков, разумеется, выбрал вторую. Обосновал это тем, что знаком с Ольгой еще со времен своей игры за «Локомотив». Тогда артистка была замужем за игроком «железнодородников» Дмитрием Тарасовым.

Оператором Бузовой, вероятнее всего, Глушакову не стать. Сейчас он продолжает поиски работы, и, по его словам, общается на эту тему с потенциальными работодателями, однако конкретикой или даже переговорами это назвать нельзя.

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