Мимо призов: российские мужчины провалили масс-старт

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Что ж, вот такой, неудачной для России получилась эта гонка. Лишь четвертый Томшин, пятый Иванов, Дедюхин остался седьмым, девятый Чулев, на 12-й позиции Петров, а Крюков только 18-й... Что ж, не все же выигрывать. Еще раз поздравляем с победой норвежца Эспена Ульдаля. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Лучший из наших — Василий Томшин — только четвертый. Иванов вырывает пятое место на финише в борьбе у белоруса Кривко.
Чех Вацлавик выигрывает бронзу!
Поклонившийся трибунам на финише Максим Воробей из Белоруссии второй!
Эспен Ульдаль! Чемпион Универсиады в масс-старте!
Совсем у наших ребят не получилась гонка. Воробей абсолютно точно не достанет Ульдаля... Четыре секунды всего отыграл. Осталось 26.
Не хватает сил Томшину... Уже 17 секунд уступает Вацлавику... Похоже, Россия останется в мужском масс-старте вообще без медалей...
Ульдаль несется к победе! Это будет первое нероссийское золото биатлона на Универсиаде!
13 секунд проигрывает Томшин чеху Вацлавику. Будет ли хотя бы бронза?
Круг есть и у Иванова...
Томшин на второй стойке. Ну же! Нет... Два круга у Томшина...
Ульдапь стреляет со скоростью пулемета, но с промахом. Впрочем, промах есть и у Воробья!
Четвертая стрельба. Кульминация!
Томшин уже уверенно третий. 54 секунды проигрывает лидерам. Соперники отстали. И Иванов еще прибавляет. Он шестой, но 1:20 проигрывает Воробью.
Постепенно Ульдаль от Воробья отстает. Уже в пяти секундах позади.
Томшин сражается за бронзу как минимум! Уже третий! И семь секунд у лидеров съел!
Воробей впереди, Ульдаль катит за ним.
У Дедюхина и Иванова по промаху. Томшин заканчивает круг и уходит только пятым. В минуте от Ульдаля и Воробья.
Воробей стреляет чисто! Вместе уходят лидеры! У Томшина промах...
Третья стрельба: сразу промах, но все остальные мишени закрыл! И очень быстро работал.
Еще чуточку сократил свое отставание Томшин, а Дедюхин уже 1:12 уступает лидеру.
Ветер очень серьезный на стрельбище. Воробей около 15-ти секунд проигрывает. Томшин сократил отставание, но лишь до минуты. Дедюхин уже на 1:10 отстает...
Уверенно лидирует Эспен Ульдаль. Другое дело, что на стойке он стреляет с процентом ниже 60...
Наших даже в четверке нет! Очень плохо отстрелялись... Дедюхин и Томшин пятый и шестой, но проигрывают больше минуты!
Вторая стрельба: Иванов лег на второй коврик между Ульдалем и Воробьем. Наш биатлонист сразу же дважды промазал, а всего трижды. С штрафом и Воробей, а Ульдал убежал!
Иванов не хочет выходить в лидеры до рубежа, спокойно работает на подходе третьим.
Трио лидеров бежит друг за другом, потом с просветом Дедюхин, а с еще одним просветом следующая группа с Томшиным и Петровым.
Томшин со штрафным кругом выбрался уже на шестую позицию.
У Томшина на лежке был круг, у Чулева — два. Ну а впереди Воробей уже обогнал Ульдаля. Но и Иванов приближается.
Петров убежал со стрельбища пятым (простите, не было у него промахов), Крюков — восьмым.
Первая стрельба: очень быстро начал стрелять Петров, но убежал на круг, а вот Иванов и Дедюхин отстрелялись чисто! Норвежец Ульдаль, за ним белорус Воробей и наш тандем следом.
К стрельбищу подходят спортсмены.
Гонку возглавляет пока что не бежавший в предыдущих гонках Петров. Но группа лидеров большая.
Фаворитами могли быть Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, но они улетели на взрослый чемпионат мира в Эстерсунд. На всякий случай.
За сборную России сегодня бегут Дмитрий Иванов (№1), Александр Дедюхин (№5), Василий Томшин (№13), Алексей Чулев (№16), Евгений Крюков (№27), Александр Петров (№29).
Старт дан!
Доброе утро, уважаемые любители биатлона! На Универсиаде проходит мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки — в 09.00 по московскому времени.