Мимо призов: российские мужчины провалили масс-старт

Что ж, вот такой, неудачной для России получилась эта гонка. Лишь четвертый Томшин, пятый Иванов, Дедюхин остался седьмым, девятый Чулев, на 12-й позиции Петров, а Крюков только 18-й... Что ж, не все же выигрывать. Еще раз поздравляем с победой норвежца Эспена Ульдаля. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.