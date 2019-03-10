Мимо призов: российские мужчины провалили масс-старт

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Нью-Йорк НиксСакраменто Кингз
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Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом, полуфинал
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Хольменколлен
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Мужской масс-старт на 50 км
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2
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Онлайн-трансляция десятого дня Универсиады
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Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
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Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
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Биатлон / Универсиада-2019. Биатлон
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Женщины. Масс-старт 12,5 км
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Мошкова (Россия)
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09:00
Мужчины. Масс-старт 15 км
1
Ульдаль (Норвегия)
40:18,7
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Россия / Премьер-Лига
17:30
АхматУрал
не начался
19:30
КраснодарОренбург
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Зенит-2
не начался
Италия / Серия А
22:30
РомаЭмполи
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаАйнтрахт Ф
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Астана
не начался
21:00
Зелена Гура ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
не начался
Мимо призов: российские мужчины провалили масс-старт

Россияне остались без медалей в мужском масс-старте Универсиады

Российские биатлонисты остались без медалей в мужском масс-старте на Универсиаде. Победу одержал норвежец Эспен Ульдаль, белорус Воробей и чех Вацлавик стали вторым и третьим, Василий Томшин финишировал четвертым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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09:45

Что ж, вот такой, неудачной для России получилась эта гонка. Лишь четвертый Томшин, пятый Иванов, Дедюхин остался седьмым, девятый Чулев, на 12-й позиции Петров, а Крюков только 18-й... Что ж, не все же выигрывать. Еще раз поздравляем с победой норвежца Эспена Ульдаля. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

09:43

Лучший из наших — Василий Томшин — только четвертый. Иванов вырывает пятое место на финише в борьбе у белоруса Кривко.

09:42

Чех Вацлавик выигрывает бронзу!

09:41

Поклонившийся трибунам на финише Максим Воробей из Белоруссии второй!

09:40

Эспен Ульдаль! Чемпион Универсиады в масс-старте!

09:38

Совсем у наших ребят не получилась гонка. Воробей абсолютно точно не достанет Ульдаля... Четыре секунды всего отыграл. Осталось 26.

09:37

Не хватает сил Томшину... Уже 17 секунд уступает Вацлавику... Похоже, Россия останется в мужском масс-старте вообще без медалей...

09:36

Ульдаль несется к победе! Это будет первое нероссийское золото биатлона на Универсиаде!

09:35

13 секунд проигрывает Томшин чеху Вацлавику. Будет ли хотя бы бронза?

09:34

Круг есть и у Иванова...

09:33

Томшин на второй стойке. Ну же! Нет... Два круга у Томшина...

09:32

Ульдапь стреляет со скоростью пулемета, но с промахом. Впрочем, промах есть и у Воробья!

09:32

Четвертая стрельба. Кульминация!

09:31

Томшин уже уверенно третий. 54 секунды проигрывает лидерам. Соперники отстали. И Иванов еще прибавляет. Он шестой, но 1:20 проигрывает Воробью.

09:30

Постепенно Ульдаль от Воробья отстает. Уже в пяти секундах позади.

09:28

Томшин сражается за бронзу как минимум! Уже третий! И семь секунд у лидеров съел!

09:27

Воробей впереди, Ульдаль катит за ним.

09:26

У Дедюхина и Иванова по промаху. Томшин заканчивает круг и уходит только пятым. В минуте от Ульдаля и Воробья.

09:25

Воробей стреляет чисто! Вместе уходят лидеры! У Томшина промах...

09:24

Третья стрельба: сразу промах, но все остальные мишени закрыл! И очень быстро работал.

09:22

Еще чуточку сократил свое отставание Томшин, а Дедюхин уже 1:12 уступает лидеру.

09:20

Ветер очень серьезный на стрельбище. Воробей около 15-ти секунд проигрывает. Томшин сократил отставание, но лишь до минуты. Дедюхин уже на 1:10 отстает...

09:18

Уверенно лидирует Эспен Ульдаль. Другое дело, что на стойке он стреляет с процентом ниже 60...

09:17

Наших даже в четверке нет! Очень плохо отстрелялись... Дедюхин и Томшин пятый и шестой, но проигрывают больше минуты!

09:16

Вторая стрельба: Иванов лег на второй коврик между Ульдалем и Воробьем. Наш биатлонист сразу же дважды промазал, а всего трижды. С штрафом и Воробей, а Ульдал убежал!

09:14

Иванов не хочет выходить в лидеры до рубежа, спокойно работает на подходе третьим.

09:13

Трио лидеров бежит друг за другом, потом с просветом Дедюхин, а с еще одним просветом следующая группа с Томшиным и Петровым.

09:11

Томшин со штрафным кругом выбрался уже на шестую позицию.

09:10

У Томшина на лежке был круг, у Чулева — два. Ну а впереди Воробей уже обогнал Ульдаля. Но и Иванов приближается.

09:09

Петров убежал со стрельбища пятым (простите, не было у него промахов), Крюков — восьмым.

09:07

Первая стрельба: очень быстро начал стрелять Петров, но убежал на круг, а вот Иванов и Дедюхин отстрелялись чисто! Норвежец Ульдаль, за ним белорус Воробей и наш тандем следом.

09:06

К стрельбищу подходят спортсмены.

09:05

Гонку возглавляет пока что не бежавший в предыдущих гонках Петров. Но группа лидеров большая.

09:03

Фаворитами могли быть Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, но они улетели на взрослый чемпионат мира в Эстерсунд. На всякий случай.

09:02

За сборную России сегодня бегут Дмитрий Иванов (№1), Александр Дедюхин (№5), Василий Томшин (№13), Алексей Чулев (№16), Евгений Крюков (№27), Александр Петров (№29).

09:00

Старт дан!

08:55

Доброе утро, уважаемые любители биатлона! На Универсиаде проходит мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки — в 09.00 по московскому времени.