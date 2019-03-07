Забыть о допинг-скандале: россияне открывают ЧМ эстафетой. LIVE

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Юрлова отыграла несколько секунд отставания и поднялась на 11-ю строчку. Главное, чтобы такие героические усилия на лыжне не привели к одышке во время стрельбы.
Первая пятерка у нас пока не меняется: Италия, Норвегия, Швеция, Германия и Украина. Нам же остается надеяться только на многочисленные осечки оппонентов на стрельбе. Минута — это слишком много.
Эх, Павлова-Павлова... лишь один промах, но целую минуту она проиграла лидерам! Юрлова-Перхт вступила в борьбу на 13-й позиции. Как же много проиграла Евгения ходом... после последней стрельбы уступала 40 секунд, на трассе появилось еще 20.
Роселанд стремительно настигает Витоцци! Разница теперь составляет лишь пять секунд. Норвегия и Италия, кажется, передадут эстафету первыми.
На отметке 4,7 км всех тащит за собой Витоцци. В борьбу также неожиданно вмешалась норвежка Роселанд, которую поначалу не было видно, а теперь она вторая с отставанием в десять секунд. Третьей стабильно идет шведка Перссон.
Ох, как обидно! Павлова допустила один промах! Теперь она идет восьмой, отставая от лидера на 40 секунд.
А вот уже и вторая стрельба — стоя. Витоцци подтверждает свой статус лидера, вновь закрывая все мишени без раздумий и колебаний. Просто итальянская машина.
Витоцци задала такой темп, что начинает постепенно увеличивать разницу между собой и группой преследования до десяти секунд. Посмотрим, сможет ли итальянка додержать этот темп до конца.
Павлова — красавица! Закрыла все мишени. С паузами, с выцеливанием, но зато без осечек! Россиянка сейчас седьмая. Главное не отпускать лидеров далеко.
Просто с бешеной скоростью отстрелялась Витоцци и самой первой ушла на трассу! Вслед за ней с отставанием в 7,5 секунды убежала Хинц.
Итак, спортсменки подошли к первому огневому рубежу — лежа!
На первой контрольной отметке 0,7 км Павлова пока лишь девятая — ходом она уступает сильнейшим соперницам. Лидирует немка Ванесса Хинц. Вторая — итальянка Витоцци, третья — канадка Кроуфорд.
Гонка началась! Удачи Евгении Павловой — дебютантке чемпионатов мира, которая бежит первый этап у сборной России.
Вот так выглядит трасса. Здесь шесть подъемов, круг длиной 2,5 км. Снег валит в глазах. Будет непросто.
Однако президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев уже опроверг эту информацию.
«Информация о проблемах у российских биатлонистов после проверки данных Московской лаборатории является фейком. Разбираемся, кто вбросил эту информацию. Нет подтверждающих данных, Международный союз биатлонистов (IBU) тоже не подтверждает», — цитирует Драчева РИА «Новости».
Также сообщалось о том, что Эдуарда Латыпова и Максима Цветкова неожиданно вызвали на чемпионат мира как раз на случай отстранения Гараничева и Малышко.
Накануне в СМИ появилась информация о проблемах со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые якобы могут возникнуть у Малышко, бегущего эту эстафету, а также у Евгения Гараничева. «Спорт-экспресс» со ссылкой на свой источник сообщил, что в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую изъяли недавно эксперты WADA, будто бы оказалось что-то подозрительное, и теперь спортсменов могут отстранить.
Сборную России в этой гонке представят Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Сама гонка стартует в 18:15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции смешанной эстафеты 2x6 + 2x7,5 км, которая открывает чемпионат мира по биатлону.