Крах Сочи и сборной: Гараничев и Малышко на крючке WADA

7 марта в шведском Эстерсунде стартует чемпионат мира по биатлону. Сборная России уже лишилась отстраненной на год за три пропущенных допинг-теста Маргариты Васильевой, а теперь может лишиться еще как минимум двух важных спортсменов.

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Как сообщил 6 марта «Спорт-Экспресс», компрометирующая информация находится в базе данных московской антидопинговой лаборатории, доступ к которой эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили в начале 2019 года, благодаря чему восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) осталось в силе.

Неприятные новости пришли после того, как WADA завершило процесс загрузки 24 терабайт информации, полученной из базы данных лаборатории, о чем сообщило на своем официальном сайте. Ожидается, что в ближайшее время начнется более детальная оценка полученных сведений, что может занять два-три месяца.

СМИ утверждают, что в скачанной базе может содержаться информация, которая бросает тень на нескольких биатлонистов сборной России, а в качестве конкретных примеров называются имена участников Игр-2014 в Сочи Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко.

Напомним, что оба спортсмена пропустили Олимпийские игры в Пхенчхане в прошлом году, без объяснения причин не получив приглашения на участие в них от Международного олимпийского комитета.

При этом на Олимпиаде в Сочи Гараничев выиграл свою единственную медаль Игр, завоевав бронзовую награду в индивидуальной гонке. Что касается Малышко, то он бежал в легендарной российской золотой эстафете вместе с Евгением Устюговым, Алексеем Волковым и Антоном Шипулиным.

Если впоследствии окажется, что эти спортсмены тогда нарушили антидопинговые правила, то Россия останется вообще без наград Сочи-2014 в биатлоне, а также упустит первое место в неофициальном медальном зачете домашней Олимпиады.

Но проблемы коснутся не только прошлого. Гараничев и Малышко являются действующими членами национальной команды и заявлены на чемпионат мира в Эстерсунде.

Более того, Малышко вместе с Евгенией Павловой, Екатериной Юрловой-Перхт и Александром Логиновым должен выступить в гонке открытия — смешанной эстафете, которая пройдет 7 марта в 18.15 по московскому времени.

«В худшем случае проблемы могут коснуться четырех мужчин из нынешней заявки и трех наших девушек, что при отсутствии оперативных замен сильно усложнит выступление нашей команды в Эстерсунде», — сообщил «СЭ» источник в сборной России.

По его информации, именно с этим связано появление в расположении национальной команды в Эстерсунде не заявленного на чемпионат мира Максима Цветкова, а также экстренный вызов с Универсиады Эдуарда Латыпова.

Таким образом, Цветков и Латыпов отправились в Швецию для подстраховки на случай отстранения внесенных в заявку на турнир отечественных биатлонистов.

Напомним, что ранее годичную дисквалификацию за три пропущенных допинг-теста получила 27-летняя Маргарита Васильева, дебютировавшая на Кубке мира только в нынешнем сезоне, но при этом не пропустившая ни одного этапа соревнований.

Антидопинговые службы сочли неубедительными ее объяснения по поводу тестирования, пропущенного из-за длительного вояжа на канадский этап Кубка мира, за что она получила третье замечание, повлекшее за собой отстранение.

Тот факт, что спортсменка даже не пыталась внести свой маршрут в систему АДАМС, где спортсмены из пула тестирования оставляют для допинг-офицеров данные о своих перемещениях, оказался отягчающим обстоятельством.

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