Вне конкуренции: Загорски и Гурейро взяли золото

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На этом «Газета.Ru» прощается со своими читателями и желает всем хорошего вечера. А финал Кубка России продолжается — увидимся уже завтра!
Итоговые результаты. Совершенно справедливо берут золото Загорски и Гурейро, были на голову выше остальных. Хочется отметить не только лидеров, но и занявших четвертое место Бибихину и Зворыкину — очень талантливые ребята, которые внесли краску в сегодняшние танцы.
109,89 балла — есть серебро! Эх, если бы не ошибка Бетины, то могли бы побороться за первую строчку. Должно быть обидно. Но поддерживают друг друга фигуристы.
Спокойны ребята. Понимают, что в тройке будут, а большее и не заслужили.
Ох, Бетина на простейшем вращении оступилась и чуть не завалилась на лед. О золоте можно забыть.
Бетина Попова и Сергей Мозгов закрывают произвольную программу!
117,49 балла за произвольный танец! Золото уже практически обеспечено.
Очень достойная битва за медали. У Загорски и Гурейро идеальное попадание в музыку. Зрители в восторге.
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро появляются на льду!
Что и требовалось доказать — 110,95 балла! Высший класс. По сумме двух программ почти на 30 пунктов опережают готическую пару Бибихиной и Зворыкина.
Совсем другой уровень. Очень взрослое катание в сравнении с парами из первой разминки. Твиззлы и поддержки хороши, практически идеальное выступление.
А вот и лидеры пошли — Аннабель Морозова и Андрей Багин на льду!
Ого! 98,02 балла получают ребята. Они определенно покорили судей.
Если у юниоров, где одна пара выступила в образе панков, тема субкультур смотрелась несуразно, то здесь полная гармония. Соответствие идее просто супер.
Странно и привлекательно одновременно. Характерные то ли роботам, то ли скелетам движения сопровождали весь номер. Но это очень круто, потому что не пытались они скрыть какие-то недостатки за счет артистизма — все элементы на уровне.
Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин появляются на льду! И возвращаемся к теме субкультур — рваная одежда и яркий макияж. Сегодня ребята в образе готов.
Небольшой перерыв перед выступлением второй разминки.
82,13 получают Валерия и Алексей. Третье место в произвольном танце и второе итоговое.
Хорошее выступление! Очень скоростное и гармоничное, но с музыкой, как и у всех, какие-то проблемы.
Лера в ярко розовом платье почти миддл — необычно для фигурного катания.
Валерия Дементьева и Алексей Новиков выходят на лед!
82,67 балла и 131,02 по сумме двух программ. И уже в зоне kiss and cry идет разбор полетов, обсуждают ошибки ребята со своим тренером.
Не самое идеальное выступление. Поддержки подкачали, хотя вращения хороши.
Мария Игнатьева и Михаил Брагин на льду!
Долго судьи совещались, наверняка просматривали моменты. 85,79 балла за свой танец получают Екатерина и Евгений. Это намного лучше, чем у первой пары.
Нежно и мило, но специфика такого номера подразумевает медлительность. Не хватает азарта и артистизма ребятам.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко появляются на льду!
77,31 балла набирают они за произвольный танец. 117,71 по сумме двух программ. Не самые выдающиеся результаты.
Очень красивая пара, задорное выступление в стиле джаз. Быстро и качественно.
Влада Чашникова и Захар Черезов открывают сегодняшнюю программу!
Порядок выступления пар: 1) Влада Чашникова — Захар Черезов 2) Екатерина Миронова — Евгений Устенко 3) Мария Игнатьева — Михаил Брагин 4) Валерия Дементьева — Алексей Новиков 5) Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин 6) Аннабель Морозова — Андрей Багин 7) Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро 8) Бетина Попова — Сергей Мозгов
Напомним, что после ритм-танца лидирует дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, набравшие 77,35 балла. Второе место занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов, которые получили 72,33 балла. Тройку лидеров замыкают Аннабель Морозов и Андрей Багин — 69,06 балла.
Небольшая задержка из-за выступления юниоров. Идет разминка, совсем скоро начинаем.
В Великом Новгороде в финале Кубка России по фигурному катанию проходят соревнования в произвольном танце у взрослых.