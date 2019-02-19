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Вне конкуренции: Загорски и Гурейро взяли золото

Загорски и Гурейро стали победителями финала Кубка России

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро одержали победу в финале Кубка России по фигурному катанию. Вторыми стали Бетина Попова и Сергей Мозгов, а замкнули тройку лидеров Аннабель Морозов и Андрей Багин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.
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Трансляция
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19:15

На этом «Газета.Ru» прощается со своими читателями и желает всем хорошего вечера. А финал Кубка России продолжается — увидимся уже завтра!

19:10

Итоговые результаты. Совершенно справедливо берут золото Загорски и Гурейро, были на голову выше остальных. Хочется отметить не только лидеров, но и занявших четвертое место Бибихину и Зворыкину — очень талантливые ребята, которые внесли краску в сегодняшние танцы.

19:06

109,89 балла — есть серебро! Эх, если бы не ошибка Бетины, то могли бы побороться за первую строчку. Должно быть обидно. Но поддерживают друг друга фигуристы.

19:04

Спокойны ребята. Понимают, что в тройке будут, а большее и не заслужили.

19:01

Ох, Бетина на простейшем вращении оступилась и чуть не завалилась на лед. О золоте можно забыть.

19:00

Бетина Попова и Сергей Мозгов закрывают произвольную программу!

18:58

117,49 балла за произвольный танец! Золото уже практически обеспечено.

18:55

Очень достойная битва за медали. У Загорски и Гурейро идеальное попадание в музыку. Зрители в восторге.

18:52

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро появляются на льду!

18:51

Что и требовалось доказать — 110,95 балла! Высший класс. По сумме двух программ почти на 30 пунктов опережают готическую пару Бибихиной и Зворыкина.

18:48

Совсем другой уровень. Очень взрослое катание в сравнении с парами из первой разминки. Твиззлы и поддержки хороши, практически идеальное выступление.

18:44

А вот и лидеры пошли — Аннабель Морозова и Андрей Багин на льду!

18:43

Ого! 98,02 балла получают ребята. Они определенно покорили судей.

18:40

Если у юниоров, где одна пара выступила в образе панков, тема субкультур смотрелась несуразно, то здесь полная гармония. Соответствие идее просто супер.

18:38

Странно и привлекательно одновременно. Характерные то ли роботам, то ли скелетам движения сопровождали весь номер. Но это очень круто, потому что не пытались они скрыть какие-то недостатки за счет артистизма — все элементы на уровне.

18:35

Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин появляются на льду! И возвращаемся к теме субкультур — рваная одежда и яркий макияж. Сегодня ребята в образе готов.

18:33

Небольшой перерыв перед выступлением второй разминки.

18:31

82,13 получают Валерия и Алексей. Третье место в произвольном танце и второе итоговое.

18:28

Хорошее выступление! Очень скоростное и гармоничное, но с музыкой, как и у всех, какие-то проблемы.

18:26

Лера в ярко розовом платье почти миддл — необычно для фигурного катания.

18:24

Валерия Дементьева и Алексей Новиков выходят на лед!

18:23

82,67 балла и 131,02 по сумме двух программ. И уже в зоне kiss and cry идет разбор полетов, обсуждают ошибки ребята со своим тренером.

18:21

Не самое идеальное выступление. Поддержки подкачали, хотя вращения хороши.

18:18

Мария Игнатьева и Михаил Брагин на льду!

18:17

Долго судьи совещались, наверняка просматривали моменты. 85,79 балла за свой танец получают Екатерина и Евгений. Это намного лучше, чем у первой пары.

18:12

Нежно и мило, но специфика такого номера подразумевает медлительность. Не хватает азарта и артистизма ребятам.

18:09

Екатерина Миронова и Евгений Устенко появляются на льду!

18:08

77,31 балла набирают они за произвольный танец. 117,71 по сумме двух программ. Не самые выдающиеся результаты.

18:05

Очень красивая пара, задорное выступление в стиле джаз. Быстро и качественно.

18:00

Влада Чашникова и Захар Черезов открывают сегодняшнюю программу!

17:57

Порядок выступления пар: 1) Влада Чашникова — Захар Черезов 2) Екатерина Миронова — Евгений Устенко 3) Мария Игнатьева — Михаил Брагин 4) Валерия Дементьева — Алексей Новиков 5) Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин 6) Аннабель Морозова — Андрей Багин 7) Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро 8) Бетина Попова — Сергей Мозгов

17:56

Напомним, что после ритм-танца лидирует дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, набравшие 77,35 балла. Второе место занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов, которые получили 72,33 балла. Тройку лидеров замыкают Аннабель Морозов и Андрей Багин — 69,06 балла.

17:55

Небольшая задержка из-за выступления юниоров. Идет разминка, совсем скоро начинаем.

17:45

В Великом Новгороде в финале Кубка России по фигурному катанию проходят соревнования в произвольном танце у взрослых.