«Самый пугающий боец в истории»: кто уничтожил легенду UFC

В мире смешанных единоборств за последнее время прошло немало интересных поединков. Началось все с пятницы на субботу по московскому времени, когда Мэтт Митрион зарядил Сергею Харитонову между ног в главном поединке Bellator 215, в результате чего бой был остановлен на первой минуте, а затем и вовсе признан несостоявшимся.

Завершил жаркий бойцовский уик-энд поединок Франсиса Нганну и Кейна Веласкеса в рамках шоу UFC on ESPN 1.

Бывший чемпион самого популярного промоушена в мире Веласкес до этого в последний раз бился в июле 2016 года на юбилейном турнире UFC 200. В начале 2019-го ветеран ММА решил вернуться в октагон и сразу получил бой с Нганну.

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Француз до этого провел невзрачный период из двух поражений подряд — от Стипе Миочича и Деррика Льюиса (в обоих случаях — единогласным решением судей), — однако в ноябре 2018 года все-таки вновь ощутил вкус победы, одолев Кертиса Блэйдса, причем сделал это в красивом стиле.

Нганну отправил соперника в нокаут в первом же раунде, напомнив о своем чудовищном ударе. Забегая вперед, можно сказать, что бой с легендарным Веласкесом прошел по похожему сценарию.

После нескольких пристрелочных ударов Кейн сильно сблизился с оппонентом возле сетки, пытаясь навязать темп поединка и смутить оппонента. Размах рук у Нганну просто поражает (на 15 см длиннее, чем у Веласкеса), и всем известна его опасность на средней и дальней дистанции, однако Кейн решил проверить соперника в ближнем бою, видимо, предполагая, что тот не сможет проявить своих лучших качеств.

Однако не тут-то было: Нганну продолжил встречать соперника мощными выпадами в клинче, не давая подобраться к себе.

Тогда Веласкес решил применить свое коронное оружие — борьбу — и попытался кинуться в ноги французу, чтобы перевести его в партер. Бывший чемпион UFC раньше нередко выигрывал поединки на настиле, просто забивая оппонента из выгодной позиции. И, разумеется, он знал, что Нганну не отличается высокой выносливостью и может быстро растратить всю энергию при возне в партере.

Но Веласкесу не удалось воплотить свой план в жизнь — французский Хищник просто встретил его выпадом в голову, после чего ноги у Кейна подкосились, и он рухнул на колени.

Нганну не стал ждать повторного приглашения и накинулся на давшего слабину соперника сверху, осыпав его градом тяжеленных ударов. Рефери почти сразу прекратил поединок, присудив французу победу техническим нокаутом.

Выходит, что слова, сказанные Нганну накануне поединка, оказались пророческими:

«Беспокоит ли меня борьба Кейна? Нет, мы много работали над этим. Я готов сражаться на дистанции, готов идти в партер. Могу ли я нокаутировать Кейна? Я могу нокаутировать кого угодно».

Стоит отметить, что Веласкес так легко упал из-за того, что неожиданно получил травму колена при попытке неудачного отступления. В коротком интервью после боя американец попросил у фанатов прощения за столь быстрое поражение.

«Я был очень хорошо готов к этому бою. Я подходил к нему спокойно и расслабленно.

Но вот почему этот вид спорта настолько интересен: ты никогда не знаешь, что произойдет в следующую секунду.

Конечно, я хотел показать вам гораздо больше, ребята, но тут уже ничего не исправить. Я прошу прощения, что все вышло именно так», — сказал боец.

Также на пресс-конференции американец рассказал, как получил ту неожиданную травму, которая не позволила ему оказать достойное сопротивление Нганну.

«Один шаг на левую ногу привел к тому, что я почувствовал щелчок. А когда попробовал сделать еще шаг, колено просто отказало. Это просто случайность, я был готов на 100%.

Все дело именно в колене, Нганну вроде даже не коснулся меня. Однако думаю, что рефери правильно остановил поединок: он видел, что мое колено просто выгнулось».

Нганну же после боя горячился и обещал, что эта светлая полоса в его карьере — всерьез и надолго.

«После плохого периода в 2018 году я многому научился. Теперь я вернулся — даже сильнее, чем был раньше. Теперь я совсем другой боец. Намного более опасный.

Поединка с Веласкесом я ждал два года. Я хотел бросить себе такой вызов — встретиться с агрессией, которую может дать только боец, вроде Кейна.

Мне надо было доказать самому себе, что я могу с этим справиться. Теперь я очень благодарен UFC и горд тем, что стою здесь, что я победил», — заявил француз после боя.

Также Хищник в открытую потребовал от UFC титульного поединка.

«Я планировал выйти на бой и получить удовольствие от сражения. И сейчас я доволен результатом — победой. Теперь жду с нетерпением следующего шага — титульного поединка, — заявил спортсмен на пресс-конференции.

— Думаю, что после победы над Кейном я заслуживаю титульный поединок. Колено Веласкеса просто сложилось после апперкота в его челюсть.

Можете посмотреть запись и сами в этом убедиться. Понял ли я сразу, что у соперника появились проблемы после моего апперкота? Нет, ведь я нанес много ударов. Только когда он упал, я понял, как попал. Он на секунду лег и тогда я нанес добивающие удары».

Известный эксперт по смешанным единоборствам Джо Роган после боя назвал Франсиса самым страшным бойцом UFC.

«Кейн — один из лучших тяжеловесов в истории, а Нганну — самый пугающий. Он уникален.

Бум! И все, Веласкес в ауте. Хотя вылетел он из-за поврежденного колена, но и Франсис попал локтем».

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