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Онлайн-трансляция церемонии вручения «Золотого мяча»
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НюрнбергБайер
0:1
1 тайм
Италия / Серия А
22:30
АталантаНаполи
0:1
1 тайм
Испания / Примера
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ЛевантеАтлетик Б
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КХЛ / регулярный чемпионат
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СибирьАдмирал
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19:00
Ак БарсСеверсталь
4:2
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19:00
ЛокомотивКуньлунь Ред Стар
2:1 (Б)
закончен
19:30
Динамо МАмур
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
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СпартакДинамо Р
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Бунтующий Париж: «Золотой мяч» на фоне беспорядков. LIVE

Онлайн-трансляция церемонии вручения «Золотого мяча»

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В столице Франции Париже на фоне беспорядков проходит церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды — «Золотого мяча». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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22:50

Буффон и Дешам тоже на месте.

22:41

По данным, которые слили в сеть за несколько часов до начала церемонии, обладателем «Золотой мяча» стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, в активе которого 753 очка. В тройку также попали форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с 476 очками и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (414).

Далее идут: Мбаппе (347), Месси (280), Салах (188), Варан (121), Азар (119), Де Брейне (29), Кейн (25), Канте (24), Неймар (19), Суарес (17), Куртуа (12), Погба (9), Агуэро (7), Бэйл и Бензема — по 6, Фирмирно, Ракитич и Рамос — по 4, Кавани, Мане и Марсело — по 3, Алиссон, Манджукич и Облак — по 2, Годин — 1, Иско и Льорис — по 0.

22:35

Килиан Мбаппе приехал в Париж. Француз наверняка сегодня получает какую-нибудь индивидуальную награду.

22:32

Модрич дает интервью перед церемонией вручения «Золотого мяча».

22:20

Официальная часть начнется в 23.00 мск.

22:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяч», которая проходит в столице Франции Париже.