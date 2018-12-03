Бунтующий Париж: «Золотой мяч» на фоне беспорядков. LIVE

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Буффон и Дешам тоже на месте.
По данным, которые слили в сеть за несколько часов до начала церемонии, обладателем «Золотой мяча» стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, в активе которого 753 очка. В тройку также попали форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с 476 очками и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (414).
Далее идут: Мбаппе (347), Месси (280), Салах (188), Варан (121), Азар (119), Де Брейне (29), Кейн (25), Канте (24), Неймар (19), Суарес (17), Куртуа (12), Погба (9), Агуэро (7), Бэйл и Бензема — по 6, Фирмирно, Ракитич и Рамос — по 4, Кавани, Мане и Марсело — по 3, Алиссон, Манджукич и Облак — по 2, Годин — 1, Иско и Льорис — по 0.
Килиан Мбаппе приехал в Париж. Француз наверняка сегодня получает какую-нибудь индивидуальную награду.
Модрич дает интервью перед церемонией вручения «Золотого мяча».
Официальная часть начнется в 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяч», которая проходит в столице Франции Париже.