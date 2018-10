Кровавый костюм: россиянин катает программу убитого фигуриста

Российский фигурист Сергей Воронов совершает спортивный подвиг уже не первый год. Ему 31, и в таком возрасте мало кто из одиночников продолжает карьеру. Конкурировать с юными дарованиями, вроде Юдзюру Ханю, Натана Чена и Винсента Чжоу, которые исполняют невероятное количество четверных прыжков в одной программе, уже практически невозможно.

Реклама

Однако Сергей является уникальным фигуристом не только благодаря своему упорству и невероятной любви к спорту даже спустя 27 лет на льду.

В этом сезоне к россиянину приковано особенное внимание еще и потому, что в его выступлениях живет память об убитом этим летом фигуристе Денисе Тене.

Незадолго до своей смерти бронзовый призер Олимпиады в Сочи успел создать для Воронова произвольную программу — и теперь она навечно останется первой и последней работой Тена в качестве постановщика.

«Мы, к сожалению, не успели доработать эту программу до конца — планировали, что Денис приедет в Москву, и мы доделаем, — рассказывал Сергей. —

Поэтому я не могу позволить кому-то что-то менять в ней, потому что считаю, что эта программа должна быть целиком и полностью только творчеством Дениса в знак уважения к этому человеку».

Фигурист признался, что мысль о сотрудничестве с казахстанским спортсменом пришла к нему внезапно.

«Это было спонтанное решение. Мне нужно было поставить произвольную программу, и я искал что-то новое и необычное, — приводит слова Воронова Goldenskate.com. — Я листал инстаграм и смотрел сториз, которые публиковал Денис. А потом подумал: «Почему бы не написать ему?»

Получив сообщение от Сергея, Тен изрядно удивился. У него не было опыта постановщика программ на серьезном уровне, и спортсмен прямо сказал Воронову, что «может все испортить».

Но россиянин твердо ответил: «Нет, Денис, ты ничего не испортишь». И, по словам фигуриста, это не было лестью, — он на самом деле был уверен в 25-летнем Тене.

В конце мая 2018-го Воронов съездил в Казахстан для постановки программы. Любопытно, что изначально Сергей ехал к Денису с выбранной музыкой, однако тот уговорил его поменять композицию и взять Way Down We Go группы «Калео».

«Я предлагал другой вариант, но он меня переубедил, за что я ему благодарен.

К моему глубокому сожалению, я не могу сейчас написать ему или позвонить и сказать: «Денис, ты был прав».

У нас состоялась интересная творческая дискуссия. Я уступил и теперь понимаю, что это было правильно. Он занимался музыкой, все было сделано на его вкус. Я не мог даже мечтать, чтобы кто-то сделал лучше», — признавался позже Воронов.

Двукратный чемпион России также рассказал, что хочет показать всему миру, каким разносторонним был Тен, который не только сам прекрасно воплощал программы на льду, но и имел талант хореографа.

«Он обладал хорошим вкусом и был очень умным, что, поверьте, немаловажно в нашем виде спорта. Я часто смотрю его выступления, потому что у него есть чему поучиться, — подчеркивал Воронов. — Когда я катаю поставленную Теном программу, у меня возникает множество мыслей. Я просто благодарен своей судьбе, что она привела меня к Денису и что у меня была возможность работать с ним».

Стоит признать, что костюм Воронова для этой программы выглядит несколько «кроваво».

Поверх алой кофты надет темный жилет, который в трех местах словно разорван чьими-то клыками или располосован ножом. Темно-красная ткань проглядывает сквозь эти дыры, оставляя недвусмысленное впечатление ран.

Специально ли Сергей заказал себе такой костюм в память о Тене, который погиб из-за ножевого ранения в попытке остановить двух грабителей? Фигурист пока никак не комментировал это, однако неоднократно подчеркивал, что постоянно вспоминает о погибшем в связи с этой программой.

«Прежде всего, это его программа, его идея.

Когда я выходил на лед, у меня была мысль о том, что Денис откуда-то сверху смотрит на меня.

В этом сезоне я буду думать не о своем имени — оно за столько лет уже сформировалось. А вот имя Тена опозорить не хочется», — говорил Воронов в сентябре после контрольных прокатов сборной России, когда широкая публика впервые увидела постановку Тена.

Пока Сергей действительно достойно представляет память покойного постановщика.

На недавнем этапе Гран-при в США он занял третье место, уступив только гениальному Чену (космическую сумму более 50 баллов) и талантливому чеху Михалу Бржезине (около 12 очков).

«Для меня это отличное достижение, — признавался спортсмен в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. — Но, если отвлечься от результата и перейти к анализу прокатов, то, конечно, я недоволен. Прежде всего тем, что были недоработки в короткой программе. Также не сделаны два элемента в произвольной программе. Это то, что я себе простить никак не могу, потому что такие вещи допускать нельзя, в особенности на этапах Гран-при».

Хорошо, что у Воронова все еще есть боевой запал, который не смогли заглушить даже неудачи прошлого сезона, когда казалось, что 31-летний фигурист уже должен завершать карьеру.

Тогда Сергей остался без значимых наград, заняв в финале Гран-при и на чемпионате России обидное четвертое место. Такие результаты стоили фигуристу поездки на Олимпиаду в Пхенчхане — 2018, а также участия в чемпионате Европы и мира.

Однако, несмотря на все эти неудачи, россиянин не отчаялся и все равно решил продолжить. Минувшим летом он активно работал над прыжками и включил в новые программы на сезон-2018/19 четверной риттбергер — элемент, который раньше не мог исполнять стабильно.

«Я считаю, что в спорте кто не рискует, тот не выигрывает и не проигрывает. Я принял решение, что мы рискнем», — объяснял этот смелый поступок спортсмен в комментарии Flutz.ru.

И к чести Воронова, он не просто отбывает номер на льду, а действительно составляет неплохую конкуренцию своим более юным соперникам. Денис Тен был бы рад — его программа в надежных руках.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».