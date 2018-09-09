Допинга не было: мировой керлинг вступился за Россию

Всемирная федерация керлинга (WCF) раскритиковала доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), главой которой является канадский профессор Ричард Макларен. По мнению представителей WFC, данные из отчета Макларена не имеют доказательств в отношении российских керлингистов, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил.

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В частности, представители международной организации тщательно проанализировали материалы из доклада канадского специалиста, а также из базы данных московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены бывшим руководителем ведомства Григорием Родченковым, ставшим впоследствии информаторов WADA.

Как отметили в пресс-службе WCF, обвинения в адрес российских спортсменов не имеют ни основания, ни доказательств. В соответствии с этим Всемирная федерация керлинга не будет предъявлять российской стороне какие-либо штрафные санкции.

«Обеспечение чистоты нашего спорта является приоритетным направлением для федерации. Я рада, что мы теперь можем отойти от той печальной информации. Я благодарю независимых экспертов и Федерацию керлинга России за поддержку и сотрудничество, в результате которого нам удалось сформировать свою позицию», — заявила президент WCF Кейт Кейтнесс.

Напомним, что в 2016 году комиссия WADA во главе с Маклареном, опираясь на показания Родченкова, опубликовала специальный отчет о допинге в российском спорте, который якобы поддерживается государственными ведомствами. По мнению экс-главы московской антидопинговой лаборатории, более тысячи спортсменов были вовлечены в программу систематического употребления запрещенных веществ.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) запретил сборной России выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под национальным флагом и гимном. Большинство российских спортсменов были дисквалифицированы по обвинению в нарушении антидопинговых правил и не допущены до соревнований. Кроме того, их результаты на Олимпийских играх — 2014 были аннулированы. Примечательно, что позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 российских атлетов и восстановил их результаты на Играх-2014, а после Олимпиады в Южной Корее МОК принял решение восстановить Олимпийский комитет России (ОКР) в правах.

Уже на Играх-2018 по обвинению в употреблении допинга был наказан российский керлингист Александр Крушельницкий, который в паре с Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте завоевал бронзовые медали. Впоследствии пара россиян была лишена награды, а Крушельницкий, в организме которого был обнаружен мельдоний, был дисквалифицирован. Сам спортсмен, по информации СМИ, согласился подписать с WCF мировое соглашение и был готов принять наказание в виде отстранения от спорта на два года.

К слову, слушания в CAS в отношении российского керлингиста состоятся 19 сентября, где ему будет вынесен окончательный вердикт.

Всемирная федерация керлинга в свою очередь отозвала предложение Крушельницкому о мировом соглашении и двухлетней дисквалификации, сославшись на письмо WADA, представители которого не были согласны с подобным развитием событий. По словам президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева, он надеется на положительный исход.

«Мы готовимся к суду, наши адвокаты не теряют надежды и мы будем отстаивать нашу позицию. Очень надеемся, что арбитр все-таки примет сбалансированную позицию, а не ангажированную сегодняшними политическими ситуациями. Хотя давление, конечно, оказывается беспрецедентное — по отношению к российским спортсменам и федерациям», — цитирует Свищева «РИА Новости».

Он также отметил, что у российской стороны есть неопровержимые доказательства, подтверждающие невиновность Крушельницкого.

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