«Нам очень больно»

Сборная Уругвая проиграла национальной команде Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018, к удивлению своих многочисленных поклонников так и не сумев забить в ворота Уго Льориса ни одного мяча. Судя по всему, отсутствие травмированного нападающего Эдинсона Кавани стало фатальным для латиноамериканцев.

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Форвард французского «Пари Сен-Жермен» получил обидное повреждение во втором тайме встречи 1/8 финала против Португалии, которая превратилась в его личный бенефис — Кавани оформил дубль и принес своей команде важнейшую победу (2:1). До этого страйкер отметился одним голом в ворота команды России на групповом этапе (3:0), став лучшим бомбардиром Уругвая с тремя забитыми мячами в активе.

В отсутствие Кавани нападение подопечных Оскара Табареса возглавлял наконечник «Барселоны» Луис Суарес, но в одиночку он так и не смог хотя бы «размочить» счет.

Зато в игре против южноамериканцев отличились высокорослый защитник сборной Франции Рафаэль Варан, забивший головой, и техничный нападающий Антуан Гризманн, так закрутивший снаряд, что даже подставивший руки Фернандо Муслера не сумел перевести мяч выше створа — тот пролетел под перекладиной и закатился в сетку ворот.

Пока «трехцветные» реализовывали свои моменты, созданные из ничего, рядом с Суаресом в нападении пытался проявить себя нападающий испанской «Жироны» Кристиан Стуани.

Именно его Табарес выбрал в сменщики травмированному Кавани. Опытный 31-летний форвард, поигравший за пять клубов Примеры и английский «Мидлсбро», должен был не дрогнуть в трудную минуту и стать если не лидером команды в атаке, то хотя бы надежным завершителем, который не упустит тысячу моментов, прежде чем забить.

Однако надежды Табареса не оправдались: за 59 минут на поле (до своей замены) Стуани так и не сумел довести до гола ни одну комбинацию. После финального свистка форвард поделился своими мыслями о вылете сборной Уругвая в интервью «Газете.Ru».

— После того, как вы совсем недавно выбили с чемпионата мира португальцев во главе с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду, как настраивались на этот матч?

— Мы подходили к этому поединку с таким же настроем, с каким вышли бы на финал чемпионата мира.

Команда билась в игре до самой последней минуты, но сейчас надо отдать должное сопернику и поздравить его с заслуженной победой. Мы, к сожалению, не смогли добиться необходимого результата. Сейчас нам очень больно. Мы не достигли того, к чему так стремились… Но хотим поблагодарить всех наших болельщиков за всю ту поддержку, что они всегда нам дарят.

— Счет 2:0 создает впечатление, будто Франция серьезно превосходила Уругвай по игре. Было ли это так в действительности, по вашим ощущениям?

— Франция — это такая же великая команда, как и мы, с сильными игроками в каждой линии, очень сбалансированная. Мы попытались противостоять сопернику лучшим образом из возможных, однако у нас так и не получилось распечатать ворота французов, в то время как они забили нам дважды. К сожалению, на этот раз мы потерпели поражение.

Тем не менее я очень горжусь своими партнерами по сборной и всей нашей страной, которая заводила нас и гнала вперед до самого конца. Мы старались победить, чтобы подарить болельщикам радость. Теперь покидаем чемпионат мира с ощущением того, что отдали ради успеха все лучшее, что у нас есть.

— Что произошло в моменте с первым голом? Кажется, что Рафаэль Варан очень легко отклеился от большинства опекунов и пробил головой почти без сопротивления.

— Мы слишком выдвинулись вперед и предоставили Варану достаточно пространства для действий. Подобные вещи происходят в футболе. Соперник тоже допускал такие ошибки, и у нас появлялись возможности забить, только мы ими не воспользовались. Например, у Луиса Суареса был отличный шанс сравнять счет в похожей ситуации — жаль, что не вышло. Но таков футбол.

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