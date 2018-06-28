Без Месси и Неймара: лучшие игроки ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–2.9 П2–2.85
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.95 П2–6.7
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.48 X–4.15 П2–7.5
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Без Месси и Неймара: лучшие игроки ЧМ-2018

Символическая сборная группового этапа ЧМ-2018

Остановивший Германию мексиканский вратарь Гильермо Очоа, заинтересовавший ведущие клубы мира россиянин Александр Головин и забивший четыре мяча португалец Криштиану Роналду — за прошедшие две недели многие игроки уже успели проявить себя на футбольных полях России. «Газета.Ru» представляет свою версию символической сборной групповой стадии мундиаля.

Вратарь

Гильермо Очоа, Мексика

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Определить позицию №1 всегда является наисложнейшей задачей. Количество пропущенных командой мячей вносит определенный скепсис в отношении квалификации вратаря. Однако это не случай Очоа, который давно зарекомендовал себя классным голкипером во время выступления за сборную Мексики на крупных соревнованиях.

32-летний страж ворот помог своей команде выйти в 1/8 финала из группы, в которой помимо действующего чемпиона мира сборной Германии играли неуступчивые шведы и корейцы.По количеству сейвов Очоа является лучшим в нынешнем розыгрыше турнира — 5,7 за игру по данным портала WhoScored.

Несмотря на четыре пропущенных мяча в трех играх (при том, что три из них были пропущены в матче со Швецией), мексиканец показал уверенную игру на «ленточке» и не допустил ни одной результативной ошибки.

Защитники

Штефан Лихштайнер, Швейцария

Не сумев под конец карьеры добиться места в «Ювентусе», Лихштайнер перед началом чемпионата мира перешел в лондонский «Арсенал».

На правах капитана 34-летний защитник вывел свою национальную сборную в 1/8 финала. С Лихштайнером швейцарцы сыграли вничью с одними из фаворитов турнира бразильцами и обыграли команду Сербии, вырвав победу на последних минутах встречи.

К сожалению для сборной Швейцарии ее лидер не сможет сыграть в матче первого раунда плей-офф: в игре против Коста-Рики (2:2) Лихштайнер получил желтую карточку, которая стала для него второй на турнире.

В 1/8 финала подопечные Владимира Петковича сыграют со Швецией.

Андреас Гранквист, Швеция

Со Швецией, которая поразила всех любителей футбола на этом чемпионате. Выбив в стыковых матчах Италию, скандинавы приехали в Россию в качестве конкурентов сборной Мексики по выходу из группы F со второго места. Первую строчку, естественно, все сразу же отдавали Германии, которая на этом турнире не только не смогла преодолеть групповую стадию, но и вовсе завершила выступление на мундиале на последнем месте в своей группе.

Шведы же, хоть и проиграли немцам, обыграли Мексику и Южную Корею и вышли в плей-офф с первого места. Огромный вклад в данный успех внес центральный защитник Андреас Гранквист, у которого по окончании сезона чемпионата России закончился контракт с «Краснодаром».

33-летний капитан сборной Швеции не только является одним из лучших защитников на турнире по количеству отборов и перехватов, но и, на секундочку, главным бомбардиром своей команды. Два гола и оба с пенальти помогли шведам выйти в 1/8 финала чемпионата мира.

Диего Годин, Уругвай

И вновь капитан своей национальной сборной. На этот раз в списке лучших представитель Уругвая — Диего Годин. 32-летний защитник мадридского «Атлетико» имеет лучшие показатели отборов и перехватов на турнире — 3,3 отбора и 2,3 перехвата за игру (во внимание принимались футболисты, которые провели более двух матчей на чемпионате. — «Газета.Ru»).

Годин провел весь групповой этап без замен. При нем сборная Уругвая не пропустила ни одного мяча.

В 1/8 финала мундиаля уругвайцы сыграют с командой Португалии.

Хесус Гальярдо, Мексика

Еще один представитель Мексики в данном списке. Для молодого защитника нынешний розыгрыш мирового первенства является первым международным турниром в составе национальной сборной.

На данном чемпионате Гальярдо не только влюбил в себя мексиканских болельщиков, но и проявил себя как один из лучших левых защитников на мундиале.

23-летний мексиканец отлично играет в отборе, а также успешно ведет верховую борьбу.

Гальярдо не стесняется идти в контакт с игроками соперника, и как результат мексиканец отличился весьма забавным достижением — в матче против Швеции он получил самую раннюю желтую карточку в истории мировых первенств. Арбитр наградил молодого игрока «горчичником» спустя всего 13 секунд после стартового свистка.

Полузащитники

Эктор Эррера, Мексика

Да, вновь Мексика. Этор Эррера давно известен футбольной общественности цепким игроком опорной зоны. В групповой стадии ЧМ-2018 28-летний полузащитник «Порту» по сумме отборов в центре поля превосходит всех — в среднем 4,7 за игру.

Во всех трех матчах групповой стадии через его зону было организовано 19 атак, из которых лишь пять оказались успешными.

Даже несмотря на поражение от шведов со счетом 0:3, команда Мексики показала уверенную игру в средней половине поля. Во многом благодаря Эррере, который является незаменимым в команде Хуана Карлоса Осорио.

Роман Зобнин, Россия

Не смогли обойти стороной мы и своих соотечественников. Как и ожидалось, на домашнем чемпионате ярче всех себя проявляют игроки центра поля. Среди них и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин.

«Мое будущее? Все будет зависеть от конкретного предложения, клуба, чемпионата — многих факторов. Сейчас я футболист «Спартака», и меня все устраивает. На данный момент моя первостепенная задача — успешно выступить на чемпионате мира за сборную России», — сказал Зобнин в интервью «Газете.Ru» перед началом чемпионата.

Пока что его задача выполняется. 24-летний полузащитник, которого британское издание Four Four Two включило в список потенциальных открытий чемпионата мира, оправдывает ожидания общественности — по сумме перехватов он превосходит вообще всех на этом турнире — 10 в трех матчах.

По данным портала WhoScored, Зобнин является лучшим центральным полузащитником, обойдя в рейтинге того же Эрреру и, например, Тони Крооса.

Александр Головин, Россия

Конечно же, мы не могли включить в данную сборную и Александра Головина. 22-летнего полузащитника ЦСКА и ранее высоко ценили многие футбольные эксперты, а сейчас, по ходу чемпионата, на Головина обратили внимание несколько европейских топ-клубов. Среди них чаще всего называется туринский «Ювентус», который, по информации СМИ, уже сделал два предложения по его приобретению.

В матче со сборной Саудовской Аравии Головин отметился голом и сделал две голевые передачи. На заключительную игру с Уругваем, которая по сути ничего не решала, Александр не вышел, оставшись в запасе.

Безусловно, Головин внес большой вклад в выход сборной России в 1/8 финала чемпионата мира, где россияне встретятся с Испанией.

Филиппе Коутиньо, Бразилия

Говоря о сборной Бразилии, первым делом в уме возникает фамилия Неймара. Однако на первый план вышел не форвард «ПСЖ», а полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Филиппе уже успел отличиться двумя голами (а его мяч в ворота сборной Швейцарии и вовсе является украшением турнира), а также важной результативной передачей в игре с Сербией.

В 1/8 финала сборная Бразилии сыграет с Мексикой. Но в этой встрече Коутиньо стоит быть аккуратным, ведь у него уже есть одна желтая карточка.

Нападающие

Криштиану Роналду, Португалия

Присутствие Роналду в символической сборной групповой стадии не оспорит никто. Даже самый откровенный нелюбитель игры португальца. Роналду провел очередной фантастический сезон за «Реал», выиграв с ним Лигу чемпионов и став лучшим бомбардиром турнира.

На чемпионате мира в России 33-летний нападающий взвалил на свои плечи всю сборную Португалию и вывел ее в плей-офф, где подопечным Фернанду Сантуша предстоит встретиться с Уругваем.

Из всех пяти голов португальской команды на мундиале четыре записал на свой счет Роналду. И мог бы отличиться еще одним забитым мячом португалец, если бы реализовал пенальти в матче заключительного тура группового этапа с Ираном.

Гарри Кейн, Англия

А вот у Кейна проблем с исполнением одиннадцатиметровых на этом турнире не имеется. Английский форвард «Тоттенхэма» посмел ворваться в гонку бомбардиров, сместив с вершины как раз Роналду.

После трех матчей в активе Кейна пять голов, два из которых — с пенальти в ворота Панамы.

При этом у англичанина имеется еще одна игра в запасе. В заключительном туре сборная «трех львов» встретится с Бельгией и определит победителя группы G.

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