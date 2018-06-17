«Чемпионат мира показал пропасть между Роналду и Месси»

Курсы валют$ 63.15 (+0.039) 73.29 (-0.009)
Москва: +25°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.75 X–3.3 П2–1.85
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.45 X–4.55 П2–7.6
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.43 X–4.55 П2–9.3
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2 X–3.2 П2–4.1
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–9 X–4.65 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–3.2 П2–3.7
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7 П2–1.16
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.45 X–4.4 П2–7.2
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.7 П2–9.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Альфред Финнбогасон
1
1
6
Александр Головин
1
1
7
Серхио Агуэро
1
1
8
Хосе Игнасио Начо
1
1
9
Хосе Мария Хименес
1
1
10
Юрий Газинский
1
1
11
Юссуф Поульсен
1
1
12
Антуан Гризманн
1
1
13
Лука Модрич
1
1
14
Майл Единак
1
1
«Чемпионат мира показал пропасть между Роналду и Месси»

Сборные Германии и Бразилии начинают выступление на ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу начала свое выступление на чемпионате мира — 2018 с победы над командой Австралии. Аргентина с Лионелем Месси не смогла переиграть исландских «викингов». Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и экс-полузащитник национальной команды страны Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» подвели итоги прошедшего игрового дня ЧМ-2018, а также поделились ожиданиями от старта на турнире сборных Германии и Бразилии.

16 июня завершился третий игровой день чемпионата мира по футболу в России. Сборная Франции во многом благодаря видеоповторам с трудом смогла добиться победы над командой Австралии (2:1), а аргентинцы во главе с Лионелем Месси, который не сумел реализовать пенальти, сыграли вничью с Исландией (1:1).

Реклама

Также успешно выступили еще одни викинги из Дании, которые обыграли команду Перу с форвардом «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном (1:0). В последнем матче дня Хорватии одолела нигерийцев со счетом 2:0.

В интервью «Газете.Ru» бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и экс-полузащитник российской национальной команды Александр Мостовой подвели итоги игрового дня и поделились ожиданиями от матчей Германия — Мексика и Бразилия — Швейцария.

— Как оцените игру сборной Франции? Сложилось ли впечатление, что французы являются одними из фаворитов турнира?

Руслан Нигматуллин: Франция была фаворитом матча, их победа оказалась предсказуемой. Хотя ей удалось победить в упорной борьбе за счет новых технологий, видеоповторов. Стоит также отметить игру сборной Австралии. Игроки этой команды грамотно оборонялись, но в конечном итоге все равно уступили.

У команды Дидье Дешама отличный состав. Конечно, она относится к фаворитам турнира.

Александр Мостовой: Результат был ожидаемым. Чемпионат только начался, команды и физически, и психологически готовы к турниру. У игроков присутствует необходимый настрой. Что мы и увидели во вчерашнем матче. Надо отдать должное и австралийцам. Они старались и навязали борьбу. Другое дело, что Франция хотела победить, и команда Дешама этого добилась.

— Поль Погба, несмотря на критику, которая шла в его адрес в течение прошедшего сезона, вчера заметно выделялся. Насколько велика его роль в сборной Франции и сможет ли он стать ее лидером на этом чемпионате мира?

Р.Н.: На самом деле мне не нравится этот футболист. Сложно сказать, насколько он может быть полезен французской сборной. На мой взгляд, Погба предпочитает красоваться перед зеркалом, нежели приносить пользу своей команде.

А.М.: Погба сыграл неплохо в матче с австралийцами, но я бы выделил Н'Голо Канте. Он был лучшим на поле и показал невероятно высокий процент успешных отборов мяча. Не было бы Канте, то и Погба бы не смог показать себя. Да, Поль отметился голом, но лидером сборной его пока сложно назвать.

— В матче Франция — Австралия впервые в истории на чемпионате мира была задействована система видеопомощи арбитрам. В результате был назначен пенальти в ворота австралийцев, который реализовал Антуан Гризманн. Также гол Погба был засчитан благодаря системе видеофиксации. Как оцените нововведения ФИФА?

Р.Н.: Введение систем видеопомощи арбитрам и видеоповторов разделило людей на два лагеря: одни желают романтики футбола, когда судьи допускают ошибки, повлиявшие на итог встречи, чтобы потом после матча их обсуждать, другие — выступают за справедливость. Я как бывший футболист считаю, что подобные нововведения являются необходимыми. Если пенальти был, то его нужно назначить.

Благодаря видеоповторам справедливости в футболе станет больше.

А.М.: Я бы оценил оперативность действий арбитра. Гол Погба был засчитан моментально. Многие не успели даже понять, был гол или нет, а арбитр уже указал на точку. В данном случае система видеофиксации сработала отлично. Можно вспомнить эпизоды, которые происходили в чемпионате Италии, когда данная система занимала достаточно много времени на принятие арбитром окончательного решения.

А здесь ФИФА проработала все детали. То же самое и эпизод с назначенным пенальти в ворота Австралии. Арбитру понадобилось не больше минуты, чтобы просмотреть повтор и принять решение.

— Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Исландии. Это сенсация?

Р.Н.: Не удивило абсолютно ничего в этом матче. Исландцы еще два года назад убедили всех в том, что это крепкая и неуступчивая команда с характером. На чемпионате Европы они влюбили в себя всю футбольную общественность. Их успешная игра против сборной Аргентины, которая крутится вокруг одного игрока и зависит только от него, привела к ожидаемому и логичному результату.

А.М.: Исландцы, конечно, молодцы. Но обороняться всегда легче, чем созидать в атаке. Достаточно посмотреть статистику: аргентинцы нанесли гораздо больше ударов по воротам, чаще владели мячом.

Аргентина не смогла победить только лишь из-за того, что Месси не реализовал пенальти. Забей он с одиннадцатиметровой отметки, аргентинцы взяли бы три очка. У исландцев кроме одного шального момента больше ничего не было ничего.

— Чем может удивить на этом турнире сборная Исландии? Ведь команда впервые в своей истории выступает на мундиале.

Р.Н.: Исландская команда уже отобрала очки у Аргентины. Тем самым исландцы показали, что находятся в хорошей форме.

Будет ли сюрпризом их попадание в плей-офф? Нет. Сюрпризом будет выход из группы команды Саудовской Аравии.

А.М.: Исландия после того турнира влюбила в себя всех футбольных болельщиков. В том числе и меня: это одна из команд, за которой я с удовольствием буду смотреть. На фоне Саудовской Аравии команда Исландии, как и сборная Австралии, выделяются тем, как они борются на футбольном поле, отрабатывают на каждом его участке.

А те же саудовцы вышли, и на третьей минуте встречи можно было менять весь состав. В результате Рамадана у них не было никаких сил.

— В очередной раз футбольный турнир сопровождается сравнением Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Португалец в первом матче на этом чемпионате оформил хет-трик в ворота Испании. Месси же результативными действиями не отметился, да и к тому же пенальти не реализовал. Роналду сделал большой шаг в шестому «Золотому мячу»?

Р.Н.: Роналду такие шаги делает регулярно, как и Месси. Но аргентинец на этом чемпионате мира стартовал неудачно.

В первом туре между этими легендарными футболистами оказалась огромная пропасть. Роналду на своих плечах вытащил свою команду и принес ей ничью в матче с Испанией. Месси тоже сделал ничейный результат для своей сборной, но в негативном контексте.

А.М.: Конечно, большой. Надо учитывать победу «Реала» в Лиге чемпионов, а также количество голов Роналду в прошедшем розыгрыше (Португальский форвард «Реала» забил 15 мячей в 13 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. — «Газета.Ru»).

Если на этом чемпионате мира он забьет еще несколько мячей, а Португалия дойдет до полуфинала, то велика вероятность, что он вновь получит награду лучшему игроку в мире.

— Многие эксперты и журналисты высказывают единое мнение — Роналду сейчас лучше Месси. Насколько это объективно?

Р.Н.: Преждевременно говорить о том, кто из них лучше, ведь чемпионат только начался. Однако в случае с Роналду сборная Португалии сыграла откровенно плохо в матче с испанцами. Португальцы не проиграли только лишь благодаря индивидуальным действиям Криштиану.

А.М.: Абсолютно неверное мнение. Роналду забил один мяч с игры и еще по одному с пенальти и со стандарта. Месси на протяжении всего матча старался, обыгрывал и создал большое количество полезных действий, но отметиться голом ему не удалось. Многие делают выводы по тому, сколько раз отличился футболист, а не по его игре. Говорить о том, что Роналду сейчас лучше Месси — неправильно.

— Сегодня свое выступление на чемпионате мира начинают одни из главных фаворитов турнира: сборные Германии и Бразилии. Чего ожидаете от игры немцев в матче с Мексикой?

Р.Н.: Сборная Германии, безусловно, является фаворитом матча даже несмотря на то, что мексиканская команда имеет хороший опыт игры с европейцами. Однако «немецкая машина» должна сегодня победить. Будет очень интересно посмотреть на Мануэля Нойера, который восстановился от травмы и наконец-то появится на поле.

А.М.: Жду продолжения футбольного праздника. Все игры, прошедшие за эти три дня на турнире, были интересными. То же самое нас ждет и сегодня. Германия — фаворит встречи. Но и у Мексики хорошая команда, она сможет составить конкуренцию немцам. Пожалуй, эта игра может завершиться вничью — 1:1 — или минимальной победой немцев.

— А что насчет бразильцев? Сможет ли сборная Швейцарии что-либо противопоставить им?

Р.Н.: Сборная Бразилии, как и немецкая команда, является фаворитом своей группы и конкретного матча в частности. Вряд ли швейцарцы смогут что-либо противопоставить подопечным Тите. Ставлю на победу южноамериканской команды со счетом 2:0.

Бразилия может навредить только сама себе. Если бразильцы слишком увлекутся самбой на футбольном поле, то их ждут проблемы.

А.М.: Бразильцы нашумели в товарищеских играх и показали большую результативность. Но у Швейцарии очень сильная сборная. Бразильской команде надо быть готовой к тяжелой борьбе со швейцарской защитой. Думаю, ход матча будет схож с тем, что мы увидели в игре Аргентина — Исландия. Но бразильцы победят со счетом 2:0.

Я прекрасно помню матч чемпионата мира 2010 года, когда Швейцария играла с Испанией. Тогда швейцарцы за 90 минут встречи пару раз перешли на чужую половину поля. Испанцы тогда проиграли со счетом 0:1, но в итоге стали чемпионами мира. Сможет ли повторить этот путь Бразилия? Не думаю. Команда Тите выглядит совершенно иначе.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».