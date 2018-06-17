«Чемпионат мира показал пропасть между Роналду и Месси»

16 июня завершился третий игровой день чемпионата мира по футболу в России. Сборная Франции во многом благодаря видеоповторам с трудом смогла добиться победы над командой Австралии (2:1), а аргентинцы во главе с Лионелем Месси, который не сумел реализовать пенальти, сыграли вничью с Исландией (1:1).

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Также успешно выступили еще одни викинги из Дании, которые обыграли команду Перу с форвардом «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном (1:0). В последнем матче дня Хорватии одолела нигерийцев со счетом 2:0.

В интервью «Газете.Ru» бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и экс-полузащитник российской национальной команды Александр Мостовой подвели итоги игрового дня и поделились ожиданиями от матчей Германия — Мексика и Бразилия — Швейцария.

— Как оцените игру сборной Франции? Сложилось ли впечатление, что французы являются одними из фаворитов турнира?

Руслан Нигматуллин: Франция была фаворитом матча, их победа оказалась предсказуемой. Хотя ей удалось победить в упорной борьбе за счет новых технологий, видеоповторов. Стоит также отметить игру сборной Австралии. Игроки этой команды грамотно оборонялись, но в конечном итоге все равно уступили.

У команды Дидье Дешама отличный состав. Конечно, она относится к фаворитам турнира.

Александр Мостовой: Результат был ожидаемым. Чемпионат только начался, команды и физически, и психологически готовы к турниру. У игроков присутствует необходимый настрой. Что мы и увидели во вчерашнем матче. Надо отдать должное и австралийцам. Они старались и навязали борьбу. Другое дело, что Франция хотела победить, и команда Дешама этого добилась.

— Поль Погба, несмотря на критику, которая шла в его адрес в течение прошедшего сезона, вчера заметно выделялся. Насколько велика его роль в сборной Франции и сможет ли он стать ее лидером на этом чемпионате мира?

Р.Н.: На самом деле мне не нравится этот футболист. Сложно сказать, насколько он может быть полезен французской сборной. На мой взгляд, Погба предпочитает красоваться перед зеркалом, нежели приносить пользу своей команде.

А.М.: Погба сыграл неплохо в матче с австралийцами, но я бы выделил Н'Голо Канте. Он был лучшим на поле и показал невероятно высокий процент успешных отборов мяча. Не было бы Канте, то и Погба бы не смог показать себя. Да, Поль отметился голом, но лидером сборной его пока сложно назвать.

— В матче Франция — Австралия впервые в истории на чемпионате мира была задействована система видеопомощи арбитрам. В результате был назначен пенальти в ворота австралийцев, который реализовал Антуан Гризманн. Также гол Погба был засчитан благодаря системе видеофиксации. Как оцените нововведения ФИФА?

Р.Н.: Введение систем видеопомощи арбитрам и видеоповторов разделило людей на два лагеря: одни желают романтики футбола, когда судьи допускают ошибки, повлиявшие на итог встречи, чтобы потом после матча их обсуждать, другие — выступают за справедливость. Я как бывший футболист считаю, что подобные нововведения являются необходимыми. Если пенальти был, то его нужно назначить.

Благодаря видеоповторам справедливости в футболе станет больше.

А.М.: Я бы оценил оперативность действий арбитра. Гол Погба был засчитан моментально. Многие не успели даже понять, был гол или нет, а арбитр уже указал на точку. В данном случае система видеофиксации сработала отлично. Можно вспомнить эпизоды, которые происходили в чемпионате Италии, когда данная система занимала достаточно много времени на принятие арбитром окончательного решения.

А здесь ФИФА проработала все детали. То же самое и эпизод с назначенным пенальти в ворота Австралии. Арбитру понадобилось не больше минуты, чтобы просмотреть повтор и принять решение.

— Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Исландии. Это сенсация?

Р.Н.: Не удивило абсолютно ничего в этом матче. Исландцы еще два года назад убедили всех в том, что это крепкая и неуступчивая команда с характером. На чемпионате Европы они влюбили в себя всю футбольную общественность. Их успешная игра против сборной Аргентины, которая крутится вокруг одного игрока и зависит только от него, привела к ожидаемому и логичному результату.

А.М.: Исландцы, конечно, молодцы. Но обороняться всегда легче, чем созидать в атаке. Достаточно посмотреть статистику: аргентинцы нанесли гораздо больше ударов по воротам, чаще владели мячом.

Аргентина не смогла победить только лишь из-за того, что Месси не реализовал пенальти. Забей он с одиннадцатиметровой отметки, аргентинцы взяли бы три очка. У исландцев кроме одного шального момента больше ничего не было ничего.

— Чем может удивить на этом турнире сборная Исландии? Ведь команда впервые в своей истории выступает на мундиале.

Р.Н.: Исландская команда уже отобрала очки у Аргентины. Тем самым исландцы показали, что находятся в хорошей форме.

Будет ли сюрпризом их попадание в плей-офф? Нет. Сюрпризом будет выход из группы команды Саудовской Аравии.

А.М.: Исландия после того турнира влюбила в себя всех футбольных болельщиков. В том числе и меня: это одна из команд, за которой я с удовольствием буду смотреть. На фоне Саудовской Аравии команда Исландии, как и сборная Австралии, выделяются тем, как они борются на футбольном поле, отрабатывают на каждом его участке.

А те же саудовцы вышли, и на третьей минуте встречи можно было менять весь состав. В результате Рамадана у них не было никаких сил.

— В очередной раз футбольный турнир сопровождается сравнением Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Португалец в первом матче на этом чемпионате оформил хет-трик в ворота Испании. Месси же результативными действиями не отметился, да и к тому же пенальти не реализовал. Роналду сделал большой шаг в шестому «Золотому мячу»?

Р.Н.: Роналду такие шаги делает регулярно, как и Месси. Но аргентинец на этом чемпионате мира стартовал неудачно.

В первом туре между этими легендарными футболистами оказалась огромная пропасть. Роналду на своих плечах вытащил свою команду и принес ей ничью в матче с Испанией. Месси тоже сделал ничейный результат для своей сборной, но в негативном контексте.

А.М.: Конечно, большой. Надо учитывать победу «Реала» в Лиге чемпионов, а также количество голов Роналду в прошедшем розыгрыше (Португальский форвард «Реала» забил 15 мячей в 13 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. — «Газета.Ru»).

Если на этом чемпионате мира он забьет еще несколько мячей, а Португалия дойдет до полуфинала, то велика вероятность, что он вновь получит награду лучшему игроку в мире.

— Многие эксперты и журналисты высказывают единое мнение — Роналду сейчас лучше Месси. Насколько это объективно?

Р.Н.: Преждевременно говорить о том, кто из них лучше, ведь чемпионат только начался. Однако в случае с Роналду сборная Португалии сыграла откровенно плохо в матче с испанцами. Португальцы не проиграли только лишь благодаря индивидуальным действиям Криштиану.

А.М.: Абсолютно неверное мнение. Роналду забил один мяч с игры и еще по одному с пенальти и со стандарта. Месси на протяжении всего матча старался, обыгрывал и создал большое количество полезных действий, но отметиться голом ему не удалось. Многие делают выводы по тому, сколько раз отличился футболист, а не по его игре. Говорить о том, что Роналду сейчас лучше Месси — неправильно.

— Сегодня свое выступление на чемпионате мира начинают одни из главных фаворитов турнира: сборные Германии и Бразилии. Чего ожидаете от игры немцев в матче с Мексикой?

Р.Н.: Сборная Германии, безусловно, является фаворитом матча даже несмотря на то, что мексиканская команда имеет хороший опыт игры с европейцами. Однако «немецкая машина» должна сегодня победить. Будет очень интересно посмотреть на Мануэля Нойера, который восстановился от травмы и наконец-то появится на поле.

А.М.: Жду продолжения футбольного праздника. Все игры, прошедшие за эти три дня на турнире, были интересными. То же самое нас ждет и сегодня. Германия — фаворит встречи. Но и у Мексики хорошая команда, она сможет составить конкуренцию немцам. Пожалуй, эта игра может завершиться вничью — 1:1 — или минимальной победой немцев.

— А что насчет бразильцев? Сможет ли сборная Швейцарии что-либо противопоставить им?

Р.Н.: Сборная Бразилии, как и немецкая команда, является фаворитом своей группы и конкретного матча в частности. Вряд ли швейцарцы смогут что-либо противопоставить подопечным Тите. Ставлю на победу южноамериканской команды со счетом 2:0.

Бразилия может навредить только сама себе. Если бразильцы слишком увлекутся самбой на футбольном поле, то их ждут проблемы.

А.М.: Бразильцы нашумели в товарищеских играх и показали большую результативность. Но у Швейцарии очень сильная сборная. Бразильской команде надо быть готовой к тяжелой борьбе со швейцарской защитой. Думаю, ход матча будет схож с тем, что мы увидели в игре Аргентина — Исландия. Но бразильцы победят со счетом 2:0.

Я прекрасно помню матч чемпионата мира 2010 года, когда Швейцария играла с Испанией. Тогда швейцарцы за 90 минут встречи пару раз перешли на чужую половину поля. Испанцы тогда проиграли со счетом 0:1, но в итоге стали чемпионами мира. Сможет ли повторить этот путь Бразилия? Не думаю. Команда Тите выглядит совершенно иначе.

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