Верните права: когда восстановят РУСАДА

17 мая Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем заседании не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было лишено аккредитации еще в 2015 году. Генеральный директор WADA Оливер Ниггли сообщил, что вопрос восстановления российской организации даже не рассматривался.

«Не было никакой необходимости проводить голосование, соответствующих предложений не поступило. Никаких изменений не произошло»,

– сказал Ниггли.

Напомним, что РУСАДА было признано несоответствующим международному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года после доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

С тех пор попытки агентства вернуть свой статус в международном спорте остаются безуспешными из-за невыполнения нескольких критериев дорожной карты, одним из которых является признание выводов доклада канадского профессора Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Последний раз вопрос восстановления Российского антидопингового агентства поднимался на совете учредителей WADA в ноябре 2017 года, но был решен отрицательно.

«Члены исполнительного комитета и совета учредителей WADA буквально на днях получили официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена.

Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в своей речи сказал, что они даже не успели с ним толком ознакомиться. Комитет должен сначала изучить полученный документ, а потом уже выносить свои рекомендации совету учредителей», – рассказал агентству ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычикова.

Также стало известно, что позицию России по последним двум невыполненным критериям (наравне с признанием выводов Макларена это предоставление доступа к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории) будет рассмотрена на встрече комитета по соответствию WADA 14 июня.

Российская сторона отправила в WADA официальное письмо, в которой обозначена позиция страны по первому критерию.

«Мы получили письмо из России за тремя подписям. Одна из них – от министра спорта Павла Колобкова, две другие мне нужно уточнить. Кажется, это был глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому»,

— заявил 17 мая глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор.

Что касается вопроса восстановления РУСАДА в правах, то он теперь будет рассмотрен Всемирным антидопинговым агентством в сентябре.

Вопрос со статусом РУСАДА был далеко не единственным на повестке дня совета учредителей. Так, стало известно, что покинул пост в этом органе бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции.

В составе учредителей WADA Бессеберга заменит лава Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дайкема.

Напомним, что Бессеберг являлся на протяжении двух десятков лет бессменным президентом IBU, во многом благодаря которому биатлон добился современной популярности.

В то же время норвежец считается пророссийским чиновником, и именно ему в вину ставят отказ переноса финального этапа Кубка мира-2017/18 из Тюмени, который в итоге бойкотировали сборные Канады, США, Чехии и Украины, а также шведский призер Игр в Пхенчхане Себастьян Самуэльссон.

Кроме того, из совета учредителей WADA вышел глава оргкомитета Парижа-2024, трехкратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Тони Эстанге. Причины, по которым француз решил покинуть совет, не сообщаются. Его место заняла заместитель председателя комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова.

Сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве еще и о том, что WADA совместно с Исследовательским фондом Квебека выделит $1,5 млрд на исследования в области антидопинга.

«Прогресс в области антидопинга в значительной степени зависит от научного прогресса и способности определять новые тенденции в сфере применения допинга.

Дополнительные средства, полученные от соглашения с FRQ, являются большим стимулом для нашей работы, поскольку мы осуществляем нашу борьбу с допингом в спорте благодаря инновационным, основанным на фактах исследованиям», – цитирует официальный сайт организации старшего исполнительного директора WADA в сфере науки и международного сотрудничества Оливье Рабина.

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