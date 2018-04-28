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Юная сноубордистка умерла в гостях

Российская сноубордистка скончалась в возрасте 15 лет

Российская сноубордистка Дарья Гумен Сайт «Молодежный Спорт»
Российская сноубордистка Дарья Гумен
При невыясненных обстоятельствах скончалась 15-летняя российская сноубордистка Дарья Гумен. В гостях у подруги она потеряла сознание, почувствовав недомогание. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть спортсменки, мечтавшей выступить на ближайших зимних Олимпийских играх.

Российская сноубордистка Дарья Гумен скончалась в возрасте 15 лет. 25 апреля в гостях у подруги спортсменка почувствовала недомогание и потеряла сознание. Прибывшие вскоре на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть девушки.

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Отец спортсменки Михаил Гумен заявил, что 20 апреля Дарья проходила обязательное медицинское обследование, по результатам которого не было выявлено каких-либо проблем со здоровьем.

«С самого рождения мы с самого раннего утра вставали, часов в семь, завтракали, готовились, а потом она шла учиться. Потом тренировка, потом домой — уроки. И в 21:00 отбой. И так на протяжении практически 15 лет. Душа в душу: ни разу практически не ругались, а в конце концов такое получилось…», — поделился своими переживаниями Михаил, слова которого приводит телеканал «360».

Отец также отметил, что Дарья хотела выступить на ближайших Олимпийских играх.

«Своим упорством она достигала всего. Кроме того, за восемь лет учебы в школе я не видел у нее ни одной «четверки», только на «пять» училась», — сказал Михаил.

Спортсменка становилась победительницей зимней Спартакиады учащихся России в дисциплине слоуп-стайл, а также занимала призовые места в национальных соревнованиях по вейкборду

(экстремальный вид спорта, включающий в себя элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки — прим. «Газеты.Ru»). 30 апреля Дарья как раз планировала принять участие в мероприятии по вейкборду.

Михаил сильно переживал за дочь перед ее выступлениями, поэтому он редко приезжал на соревнования.

«Я так за нее волновался и переживал, что на ее выступлениях практически не бывал. Или смотрел по телевидению, или по соцсетям, или просто ждал результатов — очень просил, чтобы мне присылали протоколы, по которым она выступала. Я научился их читать и видел, где она удачно выступала, а где неудачно, какой судья какую ей оценку поставил и за что. Она тоже не хотела, чтобы я присутствовал. Очень боялась при мне сделать какую-то ошибку, проиграть. А я очень боялся заметить эту ошибку», — сказал Михаил.

«Последний кубок… она взяла все первые призы. Кубок России. Это было в Миассе 16 апреля», — вспоминает отец.

Отмечается, что причины смерти станут известны после заключения судмедэкспертов, которое появится через месяц.

Соболезнования родным и близким Дарьи выразила Федерация сноуборда России.

«25 апреля в 17.00 скоропостижно ушла из жизни Дарья Гумен. Она была талантливой спортсменкой, победительницей и участницей многих соревнований по сноуборду и вейкборду. Она была светлой, доброй и нежной девушкой.. Наши искренние соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, что всего месяц назад спортивное сообщество шокировала скоропостижная смерть 17-летнего пловца Михаила Муходинова.

Трагедия произошла 15 марта на чемпионате Центрального федерального округа в Обнинске.

После заплыва на 50 метров брассом спортсмен решил вернуться к нужному бортику вплавь, однако где-то на середине пути ему стало плохо и он начал тонуть.

На помощь Муходинову пришли другие пловцы, среди которых был неоднократный чемпион Европы в баттерфляе Николай Скворцов. Позднее он отмечал, что изначально был уверен в позитивном исходе инцидента — по его словам, подобные ситуации с потерей сознания не являются такой уж редкостью для данного изматывающего вида спорта.

Однако оказанной первой медицинской помощи оказалось недостаточно — и прибывшая на место бригада скорой не смогла спасти потерпевшего Муходинова. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», в данный момент идет расследование.

Слова соболезнования в связи с ситуации выразил Сергей Фесиков, бронзовый призер летних Олимписких игр в Лондоне в эстафете 4x100 м вольным стилем.

«Я был рад тому, что знаком с тобой, что тренировался вместе с тобой, что тренировал тебя! Ты был мужиком, бойцом с характером и всегда улыбающимся парнем! Я запомню тебя навсегда именно таким. Мы всегда тебя будем помнить, и ты теперь навсегда в наших сердцах, брат», — написал Фесиков в инстаграме.

Справедливости ради, нередки подобные трагедии и вне России.

Так, в начале апреля скончался перспективный футболист Самба Диоп, выступавший во втором по значимости французском дивизионе за команду «Гавр».

18-летний защитник был обнаружен без сознания в доме своих родителей. Причины смерти до сих пор неизвестны. В клубе позднее заявили, что «Самба тренировался без каких-либо ограничений по медицинским показателям, и ранее у него не наблюдалось серьезных проблем со здоровьем».

Особо страшной ситуация выглядела на фоне смерти другого 18-летнего представителя Лиги 2, произошедшей всего за месяц до гибели Диопа — игрок «Тура» Томас Родригес скончался во сне; на здоровье ранее он не жаловался.

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