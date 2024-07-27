Трамп продолжит выступать под открытым небом, несмотря на покушение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что недавнее покушение не помешает ему и дальше проводить митинги под открытым небом. Об этом со ссылкой на его заявление в соцсети Truth Social сообщает РИА Новости.

Трамп отметил, что Секретная служба США «согласилась значительно нарастить усилия» по его охране и выразил уверенность в том, что она «способна на это».

«Никто и никогда не должен запрещать или препятствовать свободе слова или собраний», — написал Трамп.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан предположил, что на жизнь Трампа еще будут покушаться.