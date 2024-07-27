Глава Южной Кореи заявил главе МОК, что обескуражен инцидентом на открытии Игр

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе телефонного разговора с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом заявил, что обескуражен инцидентом во время открытия Олимпиады в Париже — южнокорейских спортсменов представили как атлетов из КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KBS.

«Граждане Республики Корея были очень удивлены и обескуражены данным происшествием... Рассчитываю, что вы извинитесь за этот инцидент через различные СМИ и социальные сети и примите меры, чтобы такое больше не повторялось», — заявил он.

Церемония открытия состоялась 26 июля на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее российская велогонщица осталась без медали на Олимпиаде.