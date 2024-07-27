Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Южной Кореи заявил главе МОК, что обескуражен инцидентом на открытии Игр

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил Баху, что обескуражен инцидентом на ОИ

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе телефонного разговора с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом заявил, что обескуражен инцидентом во время открытия Олимпиады в Париже — южнокорейских спортсменов представили как атлетов из КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KBS.

«Граждане Республики Корея были очень удивлены и обескуражены данным происшествием... Рассчитываю, что вы извинитесь за этот инцидент через различные СМИ и социальные сети и примите меры, чтобы такое больше не повторялось», — заявил он.

Церемония открытия состоялась 26 июля на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее российская велогонщица осталась без медали на Олимпиаде.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами