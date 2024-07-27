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ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Дроны ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в двух Белгородском и Краснояружном районах Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сообщается, что в поселке Красная Яруга дрон ВСУ упал на кровлю многоквартирного дома, что привело к повреждению фасада здания и остекления в трех квартирах.

«Село Илек-Пеньковка атаковано с помощью 4 беспилотников. Один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль — транспортное средство частично повреждено. Со второго беспилотника сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль — в машине выбиты стекла. Еще два дрона нанесли удары по школе — в здании повреждены крыша, фасад и остекление», — рассказал Гладков.

Также сообщается о повреждении оборудования сельхозпредприятия в селе Бессоновка в результате сброса боеприпасов с двух дронов. При этом в селе Петровка в результате атаки дрона пострадал частный дом и посечен осколками легковой автомобиль.

До этого удар дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области поранил женщину.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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