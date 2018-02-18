Допинг. Дело Крушельницкого рассмотрит суд. LIVE
Онлайн-трансляция десятого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Француженка Габриэла Пападакис, у которой во время выступления в коротком танце обнажилась грудь из-за проблем с костюмом, рассказала, что это был ее самый большой кошмар на Играх.
«Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать».
Канадский фигурист Скотт Мойр, вместе с Тессой Вирчу выигравший короткий танец с новым мировым рекордом, остался доволен своим выступлением.
«Мы всегда стараемся концентрироваться на своих прокатах. Это наш посыл самим себе. Мы гордились собой в командном турнире. Мы выступали стабильно, и силы на эти соревнования еще остались. Мы очень хотим выиграть золото в личных соревнованиях. Здесь сильный состав участников, и мы должны показать свой лучший уровень.
Американцы и французы очень сильны, также есть еще одна канадская пара. Нам нужно продолжать в том же духе, ведь соревнования проходят в два дня. Мы гордимся своим результатом. Это цель каждого спортсмена здесь — выступить как можно лучше. Но мы понимаем, что наша работа еще не сделана. Это долгие соревнования. Самое важная часть будет завтра, нам нельзя расслабляться».
Мужская сборная Швейцарии по керлингу взяла пять камней в девятом энде, и Швеция отказалась от продолжения борьбы. Италия уступает Корее со счетом 5:7, а в матчах США — Канада и Великобритания — Дания одинаковые счета — 5:5.
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил от МОК запрос на рассмотрение дела Александра Крушельницкого!
«Антидопинговая комиссия CAS на Играх-2018 подтверждает, что получила запрос на рассмотрение нового дела. По требованию МОК комиссия открыла дело, которое касается Александра Крушельницкого (керлинг, микст) из команды «Олимпийские спортсмены из России». Дата слушаний по делу пока не определена», — говорится в пресс-релизе CAS.
Спортивный директор сборной Норвегии по керлингу Пол Трульсен поделился мнением о ситуации с российской парой дабл-микста Брызгалова / Крушельницкий и отношением к возможности получить в этом виде бронзу, если Россия будет дисквалифицирована.
«Может, мы и получим медаль, но сначала нужно проверить пробу В. А это, знаете, долгий путь. И вообще — это очень грустная ситуация для всего керлинга. Честность — одно из наших правил. Посмотрим, какой результат даст проба. Но вообще это удивительно: все, что вы пережили до Олимпиады… Не знаю, во что и верить, — приводит слова Трульсена «Чемпионат».
— Честно, я не знаю, какое преимущество может дать мельдоний. Считаю, что российская команда очень хороша и без этого. Именно такую пару и хочется видеть на льду. Они играли профессионально. Для всего мира керлинга будет лучше, чтобы они было невиновны. Но для норвежской команды — наоборот. Тогда мы получим эту медаль. Хотя стать призерами таким образом немного грустно. У нашей команды не будет возможности порадоваться и отпраздновать».
Президент Международной хоккейной федерации (ИИХФ) Рене Фазель рассказал, что на следующих Олимпийских играх в женском турнире выступят уже не восемь, а десять сборных.
«На следующей Олимпиаде сыграют десять команд, оргкомитет Игр в Пекине сделал запрос, чтобы мы добавили две команды. Здесь нет проблем, мы уже начинаем играть чемпионаты мира с десятью командами. У нас есть достаточное количество сильных команд, — цитирует Фазеля «Р-Спорт».
— Хорошим тестом для нас будет чемпионат мира 2019 года. Этот турнир покажет, нужно ли менять регламент женского турнира на Олимпиаде в Пекине, чтобы все сильнейшие не играли в одной группе на первом этапе».
Российским спортсменам разрешено использовать национальную атрибутику во время тренировочных сборов или на других соревнованиях, сообщает «РИА Новости».
«Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане», — сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета МОК.
Анна Сидорова поделилась и своим мнением о выступлении женской сборной России по керлингу на Олимпиаде в Пхенчхане.
«Во-первых, у девушек есть еще несколько игр в запасе, они смогут поправить свое турнирное положение. Не знаю, будут ли шансы на попадание в плей-офф. Если все сложится и нам повезет, то можно будет зацепиться, — цитирует опытного скипа «Чемпионат».
— Девчонки стараются по максимуму, знают, что за ними вся страна наблюдает, тем более что последние четыре года Россия была в призах на международной арене. На них было большое давление, понимают, что нельзя никак подвести. С другой стороны, команда впервые выступает на Олимпийских играх, у них за спиной не было даже ни одного чемпионата мира, приехали сюда с дебютом. Пока получается как получается. В любом случае это полезный опыт для всех девушек. Они довольно молодые, уверена, что они продолжат играть в кёрлинг».
Дания выигрывает со счетом 4:2 у Великобритании в керлинге. Но играть еще прилично.
Норвежский телеканал TV2 сообщил, что Тарьей Бё не попал в состав команды на смешанную эстафету! За Норвегию в ней побежит такая четверка: Тириль Экхофф, Марте Олсбю, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.
Очень упорная борьба между мужскими сборными США и Канады в керлинге. В начале шестого энда американцы впереди со счетом 4:3.
Женская сборная США по хоккею стала первым финалистом Олимпиады! В конце второго периода Камеранези забросила свою вторую шайбу в ворота сборной Финляндии, а третий отрезок матча прошел без голов — 5:0. Второй финалист определится в противостоянии России и Канады, которое начнется в 15.10 мск.
Кстати, в МОК опровергли информацию, что Крушельницкий уже сдал свою олимпийскую аккредитацию. Он лишь покинул олимпийскую деревню, но для того, чтобы присутствовать в Сеуле на вскрытии пробы В.
Екатерина Боброва тоже поделилась впечатлениями от их с Соловьевым проката.
«Мы не видели и не знаем, что у нас могло быть 79 баллов. Не смотрели уровни, первый раз слышим, что судьи что-то сняли. Прокат был достойным. Может быть, менее раскрепощенный, чем в командных соревнованиях, но здесь ответственность больше. После чистого командного проката на индивидуальных хотелось чисто откатать. Тем не менее оценка выше, чем в командных. Этому надо радоваться в любом случае.
Зажатость вначале была, даже больше контроль и концентрация, но потом мы дали жару. Главное — завтра кататься чуть-чуть лучше. Одному одиночнику с 17-го места не помешало занять первое место в произвольной программе. Танцы — это другое, конечно, но надо делать свое дело и делать его хорошо».
Напомним, что у мужчин-фигуристов американец Нэйтан Чен, провалив короткую программу, затем стал лучшим в произвольной. Что, правда, не помогло ему занять места на пьедестале.
Российский фигурист Дмитрий Соловьев прокомментировал в микст-зоне их с Екатериной Бобровой выступление. Напомним, что после короткой программы лучший российский танцевальный дуэт занимает только шестое место.
«Зажатость вначале была, даже больше контроль и концентрация, чтобы элементы были исполнены чистенько и без шероховатостей. Эмоции иногда дают сбой. Здесь мы не имеем права ни на ошибку, ни на помарочку. Нам было важно чисто кататься. В последней части, где можно было эмоционально подрасслабиться, мы отпустили себя.
Уверен, что помарки найдем и выявим. Сейчас по ощущениям трудно сказать, были они или нет. Мы работали над ошибками, после командных соревнований посмотрели свои прокаты. На наш взгляд, сегодня мы сделали все. Это на то и Олимпиада, человеческий фактор играет важную роль.
Будет ли тяжело из-за того, что не попали в сильнейшую разминку? В роли догоняющего всегда ментально легче. Трудно сказать, поймем завтра. Где-то обидно, что не в последней разминке: нам нравится быть вместе с сильнейшими. Однако это спорт, и от третьего до седьмого места отрыв два с небольшим балла. Это не так много и отыгрывается. Завтра выходим на лед и отжигаем. Только с таким настроем, мы ничего не теряем сейчас».
Дания ведет у Великобритании со счетом 2:1. Там тоже сыграно три энда.
Очень упореная борьба идет между сборными США и Канады в мужском керлинге. Третий энд завершился только за почти час игры. Причем уже дважды циркуль использовался в конце энда, чтобы определить, чей камень ближе к дому. Сейчас это помогло взять американцам два, а не один камень. 3:2 — США впереди.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выигравший в Пхенчхане серебряную медаль, разговорился. Он активно призывает к переносу из Тюмени последнего этапа Кубка мира и даже говорит о бойкоте этапа биатлонистами.
«Думаю, если у страны нет функционирующей антидопинговой организации и она не получила от ВАДА разрешения проводить тесты, то там не следует проводить крупные турниры. Надеюсь, большее число спортсменов открыто выразит готовность не ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, призывавших отнять у России соревнования, и прежде было высоко, но к ним не прислушались. Очень жаль. Они не слушают нас, атлетов», — приводит слова молодого атлета Reuters.
Не попавшая на Олимпиаду российский скип Анна Сидорова считает, что подсыпать допинг Крушельницкому не мог никто из его партнеров по сборной России, даже будь то конкуренты.
«Я абсолютно уверена, что всё раздуто. Не может ничего быть такого, потому что, мешая кому-то из соперников, даже внутри команды, ты должен понимать, что все находятся на проверках. Тем более что к нам было повышенное внимание, — рассказала спортсменка «Чемпионату».
— Перед Олимпиадой мы сдавали очень много тестов. Могли две недели не трогать, а потом три дня подряд приезжать. Вот в таком ключе у многих больше 50 проверок с сентября до конца декабря. Даже в январе приезжали. Мы до сих пор находимся в пуле и обязаны вести дневник, указывая там каждый час слот, в котором мы находимся или должны быть.
Приятно, что есть такие иностранцы, которые нас поддерживают, потому что много разных сторон. Нас проверяют намного больше, общалась с командой Швеции — последние полтора года их вообще не проверяли. По крайней мере, есть один человек в мужской сборной, которого точно не проверяли. Ни разу, нигде, ни на одних соревнованиях».
Трехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева поддержала не приглашенного в Пхенчхан Антона Шипулина. «Думаю, мы с Уле Эйнаром [Бьорндаленом] не единственные, кто поддержал Шипулина. Многие спортсмены, с кем я общалась, не понимают, почему он сейчас не выступает здесь.
Я знаю Антона с детства, мы тренировались с ним еще в юношеской команде, совсем детьми, можно сказать, что он мне как брат. Конечно, та новость, которую все получили в преддверии Олимпиады, без всяких объяснений была очень странной», — приводит Sports.ru слова биатлонистки со ссылкой на белорусское ТВ.
Борьба в хоккейном полуфинале женского турнира между США и Финляндией по сути закончена. Американки Ламоро и Найт забросили две шайбы в течение одной, 33-й минуты, сняв все вопросы о победителе встречи — 4:0. Кстати, в обоих случаях в роли ассистенток выступили Койн и Морин.
При этом сам Червоткин терзается из-за того, что именно на его этапе Россия фактически проиграла гонку норвежцам, которых после первых двух этапов уверенно опережала.
«Я провалил свой этап, но ребята поддержали. Команда на то и команда. Разумеется, понимаю, что в этом серебре огромная заслуга Андрея, Сани и Дениса. Я им благодарен.
Самому мне тяжело. Не привык проигрывать. Внутри сидит обида, хочется все исправить, доказать, что могу. Мне кажется, эта гонка будет меня терзать очень долго. Золото было вполне реально. Будь я в другой форме».
Наш лыжник Алексей Червоткин, выигравший в составе команды серебряную медаль эстафеты, рассказал в «Спорт-Экспрессу» о том, каково было выступать сразу после бронхита.
«Болел долго, не тренировался почти три недели. Мне прокололи курс антибиотиков. 15 уколов. Это тяжело. Организму было непросто переварить нагрузку, все сказывалось на сердце. На сбор я прилетел только 29 января. Получается, у меня было две недели, чтобы подготовиться к этой эстафете, — поведал спортсмен.
— Ладно бы просто температура. Такая вялость была. Я на второй этаж с трудом поднимался. Не мог спокойно спать – меня бросало то в жар, то в холод. Некоторые ночи вообще проводил без сна. Конечно, в тот момент я думал не об Играх, а просто мечтал выздороветь. Хотелось спокойно спать, нормально жить. Кашель был настолько сильный, что у меня от него болела шея…»
В эти минуты проходит первый полуфинал в женском хоккейном турнире. По ходу второго периода Сборная США выигрывает у Финляндии со счетом 2:0 благодаря шайбам Марвин и Камеранези. Ничего удивительного, в общем.
Немного отойдем от фигурного катания. Новости из стана Международного олимпийского комитета (МОК).
Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заверил, что организация внимательно следит за отсутствием провокаций по отношению ко всем спортсменам, включая российских.
«В олимпийских деревнях придирчиво следят за всем. Если такие случаи произойдут, то мы будем разбираться», — приводит слова Адамса «Р-Спорт».
Произвольные программы будут показаны завтра, 20 февраля, в 04:00 мск.
Что ж, не будем опускать руки — впереди произвольная программа, которая у Бобровой и Соловьева очень чувственная. Здесь уже не снизят столько за компоненты, а в технике наших ребят не стоит сомневаться. Надо навязать борьбу за бронзу!
Еще один российский дуэт Загорски и Гурейро оказался по итогам короткой программы на 13 месте с 66,47 балла.
Итальянцы получили 76,57 балла и все-таки обошли Боброву и Соловьева. Теперь россияне — шестые. Десятка лучших пар выглядит таким образом:
Итальянский дуэт прокатался чисто. Посмотрим, обойдут ли ни россиян в таблице.
Выступает последняя пара — итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.
Сильно порезали баллы нашим...за компоненты, в принципе, понятно, но вот технику жаль. Оценка только 75,47, и это промежуточное пятое место.
Ух...молодцы! Очень собранно катались ребята. Может, немножко не хватило артистизма, но видно было, что все направлено на правильное исполнение элементов. Фанаты очень громко кричат: «Браво! Молодцы!». Ни у каких других пар такой явной поддержки не было.
На льду — наши претенденты на медаль Олимпиады Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Удачи! На трибунах кричат «Россия! Россия!».
Оценка американцев — 77,75 балла. Это промежуточное третье место.
Кажется, что Донохью допустил полную остановку во время твиззлов. Произошел довольно сильный для пары такого уровня рассинхрон. Посмотрим, что скажут судьи. Под конец выступления американцы немножко расклеились.
Эта пара менее звездная, чем французы и канадцы, так что, наверное, хорошо, что перед россиянами выступают именно они — давление меньше.
На льду — американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.
Оценка французов — 81,93. Второе место после канадцев Вирчу и Моира.
Рискованная поддержка, впрочем, как всегда на высоте.
Были проблемы у французов: у Габриэллы возникли проблемы с костюмом — лопнули застежки на шее, что помешало ей четко исполнить твиззлы. Обидно...
Очень несладко сейчас будет выступать Пападакис и Сизерону, но они должны справиться.
83,67 балла — это новый мировой рекорд! Вот это Вирчу и Моир.
Прекрасное катание — страстное, красивое. Были совсем маленькие осечки на румбе и на твиззлах Тесса немного отстала от Скотта.
Итак, на льду Тесса Вирчу и Скотт Моир.
Первыми в этой разминке выступят великолепные канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, вторыми — мировые рекордсмены из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, третьими — американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, четвертыми — россияне Боброва и Соловьев, а закрывают короткую программу — итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.
Лучшие пары мира вышли на разминку! В том числе и наши Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
И снова к фигурному катанию: наши главные надежды в турнире одиночниц Евгения Медведева и Алина Загитова вернулись в Южную Корею из Японии, где проводили короткие сборы.
Сегодня, 19 февраля, девушки провели первую тренировку в Канныне после перерыва.
Также с Алиной и Евгенией занималась третья представительница России на турнире — Мария Сотскова.
Напомним, короткую программу девушки представят 21 февраля, а произвольную — 23 февраля.
Также Моисеева объяснила, почему со своей командой все еще не попыталась поддержать Крушельницкого и его супругу Анастасию Брызгалову.
«Узнали новость вчера вечером и были шокированы. Мы очень надеемся, что это какая-то ошибка. Ребята хорошо играли весь сезон, ничего этого не нужно. Это была первая игра, когда я не могла убрать мысли.
Это конечно катастрофа. Если нас лишат флага и на других Олимпиадах, нам даже страшно думать об этом. Мы думали написать ребятам, но не знаем, как говорить с ними, как утешить.
Мы решили что не будем трогать ребят. Постараемся поддержать их в любом случае. Гордимся их результатом и верим в них».
Скип женской сборной по керлингу Виктория Моисеева поделилась мнением о подозрениях Крушельницкого в допинге.
«В керлинге допинг не нужен, мы еще до Олимпиады радовались, что керлинг лишен скандалов. Наш спорт не про допинг – у нас не «быстрее, выше, сильнее», нам нужно быть точнее.
Я вообще не могу предположить, какие препараты и для чего можно использовать в керлинге. Мы не верим, что подсыпали свои. Это просто невероятно.
Мы знаем ребят, обещаемся друг с другом, знаем, как все относятся к результатам и к успехам ребят.
Не верю, что кто-то может сделать такое, и потом спать по ночам, испортив жизнь не только одному человеку, но и огромному количеству людей.
Завистники, наверное, есть всегда – это люди, которые тебе никогда это не скажут в лицо», — приводит слова Моисеевой «СЭ».
Началась заливка льда перед последней разминкой, в которой выступят все лучшие пары мира! А пока турнирная таблица выглядит вот так:
Возвращаясь к фигуристам: Бейтс допустил ошибки на твиззлах. Оценка — 75,45, это второе место после Шибутани.
Немного отвлечемся на срочные новости о керлингисте Крушельницком, которого подозревают в употреблении мельдония.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что, если проверка запасной пробы B спортсмена не выявит мельдония, то все обвинения с россиянина будут сняты.
«К концу дня могут появиться результаты пробы B. Но успеют или нет, я сказать не могу. Если образец B будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», – приводит слова Адамса «Матч ТВ».
И сразу же на лед выходит еще одна американская пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Оценка брата и сестры Шибутани — 77,73. Промежуточное первое место!
Прекрасное выступление! Сложно сосчитать, сколько поворотов было у американцев в твиззлах. Пластика, артистизм — все на уровне. Техническая оценка перевалила за 41 балл, у ближайших преследователей — 37 с лишним.
На льду — одни из фаворитов Олимпиады американцы Майя и Алекс Шибутани, которых тренирует россиянка Марина Зуева.
Оценка канадцев — 74,33. Румба четвертого уровня, твиззлы — третьего. Ну, пошли у нас топ-пары. И это новые лидеры таблицы.
В фигурном катании подошло к концу выступление еще одних канадцев Кейтлин Уивер и Эндрю Поже, которых тренирует россиянин Николай Морозов.
Кстати, в сноуборде (биг-эйр) завершились квалификационные попытки. К сожалению, россиянка Софья Федорова стала 21-й из 26 и не сумела пробиться в финал. Лучший результат спортсменки — 64 балла.
Оценка Пайпер и Поля — 69,90. Естественно, пара выходит на первое место.
Очень оригинальное выступление — ритмы боса новы, необычная музыка и четкое исполнение элементов.
На льду — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
Возвращаясь к фигуристам: Марко Фаббри не лучшим образом исполнил твиззлы. В итоге оценка — 68,16. Промежуточное второе место.
Тем временем в хафпайпе подошла к концу квалификация, и по итогам двух попыток россиянка Валерия Демидова квалифицировалась в финал, где сможет побороться за медали.
Лучший результат Валерии — 73,60 балла. Финал состоится уже завтра, 20 февраля.
Выступают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Пока фигуристы четвертой разминки разогреваются на льду, посмотрим на таблицу. Россияне Загорски и Гурейро пока держатся на третьем месте.
Загорски заявила, что необходимость катать произвольную программу на следующий день после короткой делает расписание сложным.
«Расписание сложное, но это такие соревнования», — отметила россиянка.
Тем временем россияне Загорски и Гурейро поделились впечатлениями от своего проката в короткой программе. «Мы довольны своим прокатом, получилось, что хотели. Мы правильно настроились. Мы ждали Игр, мечтали о них. Делать ошибки на Олимпиаде было бы глупо.
Обычно после проката короткой хочется прийти и сесть. А сейчас продышались, полны сил», — цитирует Гурейро ТАСС.
Оценка японского дуэта — 63,41. Промежуточное пятое место.
Получилось очень бодро, но не обошлось без помарок на серии твиззлов. Впрочем, сильного снижения баллов ожидать не стоит. Кстати, тренирует японцев российский специалист Марина Зуева.
На льду — последняя пара в третьей разминке — японцы Кана Мурамото и Крис Рид.
Оценка польского дуэта — 66,06 балла.
Два элемента пошли на пересмотр.
Выступают поляки Наталья Калижек и Максим Сподырев.
Оценка хозяев Олимпиады — 61,22. Это лишь четвертое промежуточное место, но Юра Мин плачет, а Гамелин закрывает глаза — должно быть, это их лучшая оценка в карьере. К тому же, скорее всего, теперь они попадут в произвольную программу, которую исполняют под корейскую народную музыку. Остается только порадоваться за ребят.
Очень зажигательно выступили южнокорейцы, Юра Мин даже немного прослезилась от горячего приветствия болельщиков. Была, правда, помарка: девушка чуть не упала в середине выступления, но удержалась и не коснулась рукой льда, а то бы судьи непременно засчитали это как падение.
На льду под оглушительные овации публики выступает южнокорейский дуэт Юра Мин и Александр Гамелин.
Важные новости по поводу Крушельницкого: Международный олимпийский комитет заявил, что не собирается отстранять Россию от следующей Олимпиады, даже несмотря на подозрения спортсмена в допинге. «Мы не готовы к таким скоропалительным решениям», — заявил глава пресс-службы МОК Марк Аддамс.
Оценка словаков — 59,75.
В целом неплохо, твиззлы словаки выполнили очень близко друг от друга — это явно повысит оценку, несмотря на некоторый недостаток синхронности.
Выступать вышел словацкий дуэт Лукас Ксоллей и Люси Мысливечкова.
Румбу в итоге поставили четвертый уровень, но где-то углядели серьезную ошибку, за которую много сняли. Есть подозрение, что китайцы передержали поддержку — слишком долго. В итоге оценка только 57,81.
Судьи решили пересмотреть исполнение румбы — впрочем, почти как у всех остальных пар сегодня.
Поддержка оказалась очень интересной.
Фигуристы начали под необычную версию Despacito, перепетую мужским и женским голосом, а затем перешли к зажигательной самбе.
На льду — китайская пара Шиюэ Ван и Синью Лю.
Фигуристы вышли на разминку! Совсем скоро соревнования возобновятся.
Кстати, помните, вчера россиянин Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике и дружески обнялся с украинцем Александром Абраменко, который взял золото?
Руководитель Киевской организации партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской осудил такое поведение.
Об этом он написал на своей странице в фэйсбуке.
«Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином...», — написал Симанской.
Тем временем во фристайле, в соревнованиях по хафпайпу, проходит вторая попытка квалификации. Россиянка Валерия Демидова показала лучший результат, чем в первой попытке, — 73,60 против 71,00.
Вскрытие запасной пробы Б Крушельницкого пройдет сегодня, 19 февраля, в Сеуле, в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатории.
Снова печальные известия из керлинга: обвиненный в приеме мельдония Крушельницкий сдал свою аккредитацию спортсмена, позволяющую находиться на Играх. Об этом сообщил пресс-аташе Олимпийского комитета России Константин Выборнов.
На арене происходит заливка льда, и у нас небольшой перерыв от фигурного катания.
Оценка британцев — 68,36.Теперь именно они лидируют в таблице, сместив испанцев Уртадо и Халявина на второе место, а россиян Загорски и Гурейро — на третье.
Не очень синхронно вышли твиззлы у британцев, а вот поддержка, как всегда, на уровне.
На льду — опытные британцы Пенни Кумс и Николас Бакленд.
Алиса, кстати, тоже бывшая россиянка и сейчас передает всем приветы на русском языке. Жаль, оценка нашу бывшую соотечественницу не порадовала — 59,42 балла.
Турки показали не синхронный прокат и поторопились с окончанием румбы.
Тем временем в женском керлинге завершился матч между Россией и Швейцарией. К сожалению, наша команда потерпела пятое поражение в шести матчах — да еще и со счетом 2:11. Напомним, из 10 сборных только четыре лучших выйдут в полуфинал.
Свою короткую программу показывают турки Алиса Агафонова и Алпер Учар.
Халявин с Уртадо обгоняют россиян и выходят на первое место с 66,93 балла!
Очень красиво выступили ребята. Да и по технике испанцы уже обошли россиян Загорски и Гурейро на балл.
На льду — испанско-российская пара, выступающая за государство с Пиренеев, Сара Уртадо и Кирилл Халявин, которую тренирует отечественный специалист Александр Жулин в Москве.
Возвращаясь к фигурному катанию: румба французам не очень удалась — тянет только на второй уровень. Правда, поддержка порадовала — с очень сложным, необычным входом через колеса. Оценка — 59,97.
К сожалению, продолжают прибывать тревожные новости о Крушельницком, на которые мы не можем не отвлечься. Портал Inside the Games сообщает, что россиянин покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане после того, как получил уведомление о положительном допинг-тесте.
Это не внушает оптимизма.
Подошло время выступления французской пары Мари-Джейд Лорио и Роман Ле Гака — мужа и жены.
Оценка россиян — 66,47! И они выходят на промежуточное первое место!
Совсем другой уровень! Кажется, что каждый взмах руки был в такт. Последняя поддержка выглядела не очень элегантно — партнерша будто прокатилась спиной по льду, однако так и было задумано, помарки тут нет. Румба на уровне!
Россияне Загорски и Гурейро на льду! Ждем четвертого уровня румбы!
Немного о печальном: вчера, как вы помните, появилась информация о мельдонии в пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Пхенчхана-2018 в дисциплине дабл-микст.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что запрещенный препарат могли подмешать. » Могли ли спортсмену незаметно подмешать препарат? Я в этом не только не сомневаюсь, есть большая уверенность в том. Это очень странно, потому что никто мельдоний перед стартом не ест.
И во время соревнований – тоже. Тем более, когда про него уже все всё знают. Если бы у него нашли какой-то другой препарат, он, наверное, не воздействовал бы на западные умы так, как это название «мельдоний», которое ассоциируется исключительно с Россией.
Самих спортсменов от одного только названия накрывает ужас. Я уже не говорю о том, чтобы это съесть», — цитирует Журову НСН.
Пока пары разминаются, переместимся на турнир по дисциплине сноуборда биг-эйр — там выступает россиянка Софья Федорова. В первой попытке спортсменка показала результат в 64 балла — это промежуточное 16-е место.
46,66 — баллы израильтян. На этом — конец первой разминки! Уже в следующей разминке выступят россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Да и поддержка получилась неуверенно. Что ж, эта пара и на чемпионате Европы стала 28-й, не пробившись в произвольную программу.
К сожалению, техника у израильтян хромает, по сравнению с другими парами. Почти все обороты выполнены абсолютно не синхронно, как и остальные элементы.
Выступают израильтяне — Адель Танкова и Рональд Зильберберг. Это последняя пара в первой разминке. Напомним, что уровень дуэтов повышается от разминки к разминке, так что будет становиться все интереснее и интереснее!
59,99 балла — оценка немцев. Да, за поддержку не дали четвертого уровня сложности.
Пока немцы ждут оценок, переместимся ненадолго на соревнования по фристайлу — хафпайпу. В данный момент идет первая попытка квалификации, и россиянка Валерия Демидова получила 71 балла. На данный момент это восьмой результат.
Была небольшая помарка на поддержке и на твиззлах.
Выступает немецкий дуэт — Кавита Лоренц и Панайотис Полицоакис.
Оценка Назаровой и Никитиной — 57,97.
А вот такую интересную поддержку мы увидели в исполнении украинцев.
Не совсем синхронно были исполнены некоторые элементы, и судьям будем, в чем сомневаться. Однако украинцы тоже произвели очень хорошее впечатление бодростью и зажигательностью.
На льду — украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин.
Оценка чехов — 53,53 балла. Что ж, не очень сложная была у них программа, хотя и выполнена чисто.
Немного отвлечемся от фигурного катания: в это время проходит матч женского турнира по керлингу между сборной России и Швейцарии. К сожалению, все идет к очередному поражению наших девушек — счет уже 5:1 в пользу соперниц.
Прекрасное начало турнира! Чехи не допустили серьезных ошибок, с блеском выполнили последнюю поддержку. Правда, в румбе судьи углядели не совсем четкое исполнение. Подождем оценок.
На льду первая пара — Михал Чешка и Кортни Мансурова из Чехии!
Ждем ритмов самбы, румбы и ча-ча-ча. Выступления обещают быть очень интересными.
Совсем скоро начнутся соревнования среди фигуристов в танцах на льду — спортсмены продемонстрируют короткую программу! Дуэты уже на разминке.
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