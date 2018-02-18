Онлайн-трансляция десятого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Российский фигурист Дмитрий Соловьев прокомментировал в микст-зоне их с Екатериной Бобровой выступление. Напомним, что после короткой программы лучший российский танцевальный дуэт занимает только шестое место.

«Зажатость вначале была, даже больше контроль и концентрация, чтобы элементы были исполнены чистенько и без шероховатостей. Эмоции иногда дают сбой. Здесь мы не имеем права ни на ошибку, ни на помарочку. Нам было важно чисто кататься. В последней части, где можно было эмоционально подрасслабиться, мы отпустили себя.

Уверен, что помарки найдем и выявим. Сейчас по ощущениям трудно сказать, были они или нет. Мы работали над ошибками, после командных соревнований посмотрели свои прокаты. На наш взгляд, сегодня мы сделали все. Это на то и Олимпиада, человеческий фактор играет важную роль.

Будет ли тяжело из-за того, что не попали в сильнейшую разминку? В роли догоняющего всегда ментально легче. Трудно сказать, поймем завтра. Где-то обидно, что не в последней разминке: нам нравится быть вместе с сильнейшими. Однако это спорт, и от третьего до седьмого места отрыв два с небольшим балла. Это не так много и отыгрывается. Завтра выходим на лед и отжигаем. Только с таким настроем, мы ничего не теряем сейчас».