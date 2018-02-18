Онлайн-трансляция десятого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Томас Дрессен
2
Аксель Лунд Свиндаль
3
Маттиас Майер
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Аюми Хирано
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пинтюро
3
Виктор Мюффа-Жанде
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Криста Пярмякоски
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Закончен
1
Ристоматти Хакола
2
Йоханнес Хесфлот Клебо
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Фань Кэсинь
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Семен Елистратов
3
Кейта Ватанабэ
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Татьяна Хюфнер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Хейди Венг
3
Сэйди Бьорнсен
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Кьелд Нёйс
2
Патрик Руст
3
Мин Сок Ким
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Арианна Фонтана
3
Софья Просвирнова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:31
Закончен
1
Александр Большунов
2
Ристоматти Хакола
3
Ийво Нисканен
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Закончен
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
США
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:01
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Джессика Диггинс
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Закончен
1
Арианна Фонтана
2
Яра ван Керкхоф
3
Ким Бутен
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:12
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Юлия Белорукова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:38
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 10:3
10:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 4:1
4:1
закончен
15:10
США Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Словакия Россия
3:2
закончен
закончен
США Словения
2:3 (ОТ)
закончен
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Суй/Цун
2
Тарасова/Морозов
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Чейз Джоси
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:30
Закончен
1
Франц-Йозеф Рерль
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Акито Ватабе
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 12:00
Закончен
1
Эрик Френцель
2
Акито Ватабе
3
Лукас Клапфер
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Йорин Тер Морс
2
Нао Кодайра
3
Михо Такаги
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:9
5:9
закончен
03:05
Канада Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:3
5:3
закончен
03:05
Южная Корея США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 7:11
7:11
закончен
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 10:5
10:5
закончен
08:05
Россия Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:9
3:9
закончен
08:05
Швейцария Китай
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Южная Корея Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
14:05
Швейцария Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:7
4:7
закончен
14:05
Норвегия Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:6
4:6
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:4
1:4
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Финляндия Германия
5:2
закончен
закончен
Норвегия Швеция
0:4
закончен
закончен
Чехия Южная Корея
2:1
закончен
закончен
Швейцария Канада
1:5
закончен
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Мануэла Мельгг
2
Микаэла Шиффрин
3
Федерика Бриньоне
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Аксель Юнг
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Закончен
1
Савченко/Массо
2
Суй/Цун
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Омар Визинтин
3
Рехино Эрнандес
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Аксель Лунд Свиндаль
2
Кьетил Янсруд
3
Бит Фойц
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Мишель Годино
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Микаэла Шиффрин
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Федерика Бриньоне
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Кэмерон Болтон
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Закончен
1
Алекс Пуллин
2
Джаррид Хьюз
3
Пьер Вольтье
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Джаррид Хьюз
3
Рехино Эрнандес
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Закончен
1
Рагниль Хага
2
Шарлотт Калла
3
Марит Бьорген
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 11:15
Закончен
1
Ханна Эберг
2
Анастасия Кузьмина
3
Лаура Дальмайер
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Александра Орлова
2
Анна Гуськова
3
Мэнтао Сюй
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Тед-Ян Блумен
2
Йоррит Бергсма
3
Никола Тумолеро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:20
Закончен
1
Йоханнес Бё
2
Яков Фак
3
Доминик Ландертингер
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Алла Цупер
2
Фаньюй Кун
3
Лора Пил
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Закончен
1
Германия
2
Канада
3
Австрия
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:8
6:8
закончен
03:05
Дания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:8
5:8
закончен
03:05
Китай Россия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Великобритания США
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 9:10
9:10
закончен
08:05
Норвегия Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:5
6:5
закончен
08:05
Дания Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:9
7:9
закончен
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Канада Швеция
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Россия Финляндия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:5
1:5
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
2:1
закончен
закончен
Россия Словения
8:2
закончен
закончен
Финляндия Норвегия
5:1
закончен
закончен
Швеция Германия
1:0
закончен
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Венди Холденер
2
Фрида Хансдоттер
3
Анна Свенн-Ларссон
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Хавьер Фернандес
3
Сома Уно
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Зои Бергерманн
2
Кристина Пауль
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Маттиас Майер
2
Бит Фойц
3
Кьетил Янсруд
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:15
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Хлоэ Треспёш
2
Кристина Пауль
3
Раффаэлла Брутто
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Хлоэ Треспёш
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Жулия Перейра де Соуза Мабило
3
Ева Самкова
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Закончен
1
Фрида Хансдоттер
2
Венди Холденер
3
Катарина Галльхубер
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Закончен
1
Дарио Колонья
2
Симен Хегстад Крюгер
3
Денис Спицов
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Мэнтао Сюй
3
Алла Цупер
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Эсме Виссер
2
Мартина Сабликова
3
Наталья Воронина
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Янина Флок
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Фаньюй Кун
2
Синь Чжан
3
Лора Пил
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:52
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Синь Чжан
3
Фаньюй Кун
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Жаклин Леллинг
2
Янина Флок
3
Элизабет Ярнолд
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Роберт Юханссон
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Рею Кобаяси
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 4:6
4:6
закончен
03:05
Норвегия Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швеция США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 9:8
9:8
закончен
08:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Швеция Россия
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:4
5:4
закончен
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Швеция Великобритания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 8:6
8:6
закончен
14:05
Дания США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:9
5:9
закончен
14:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:6
7:6
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Канада Чехия
2:3 (Б)
закончен
закончен
Южная Корея Швейцария
0:8
закончен
закончен
Россия США
4:0
закончен
закончен
Словения Словакия
3:2 (Б)
закончен
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Сома Уно
3
Хавьер Фернандес
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Эмма Дальстрём
2
Тириль Шостад Кристиансен
3
Юханне Килли
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Анна Файт
3
Тина Вайратер
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Сара Хеффлин
2
Матильда Гремо
3
Изабель Аткин
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Закончен
1
Норвегия
2
Швеция
3
Россия
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Петра Ясапати
3
Цзинь Юй Ли
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Ким А Лан
2
Ким Бутен
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Цзинь Юй Ли
3
Ким Бутен
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Семён Елистратов
2
Риосукэ Сакадзумэ
3
Джон-Хенри Крюгер
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Лим Хё Джун
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Юрий Конфортола
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Джон-Хенри Крюгер
3
Со И Ра
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Джонатон Лиллис
2
Ци Гуанпу
3
Цзя Цзунъян
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Анастасия Кузьмина
2
Дарья Домрачева
3
Тирил Экхофф
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Янина Флок
2
Элизабет Ярнолд
3
Жаклин Леллинг
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Илья Буров
2
Дэвид Моррис
3
Димитри Ислер
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Лора Дис
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Закончен
1
Камиль Стох
2
Андреас Веллингер
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:8
7:8
закончен
03:05
Россия США
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Япония Китай
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Дания Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 11:5
11:5
закончен
08:05
Швейцария Норвегия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Канада Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 2:5
2:5
закончен
08:05
Япония Италия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:5
6:5
закончен
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 5:10
5:10
закончен
14:05
Китай Дания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 10:7
10:7
закончен
14:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:4
7:4
закончен
14:05
США Канада
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 3:11
3:11
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Россия Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:2
6:2
закончен
10:40
Финляндия Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:2
7:2
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Германия Норвегия
2:1 (Б)
закончен
закончен
Чехия Швейцария
4:1
закончен
закончен
Канада Южная Корея
4:0
закончен
закончен
Швеция Финляндия
3:1
закончен
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Оскар Вестер
2
Андри Рагеттли
3
Николас Гэппер
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пентюро
3
Лейф Кристиан Хауген
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Закончен
1
Эйстейн Бротен
2
Николас Гэппер
3
Алекс Болье-Маршан
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Хенрик Кристофферсен
3
Алексис Пинтюро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Норвегия
2
Россия
3
Франция
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Ци Гуанпу
2
Павел Кротов
3
Александр Абраменко
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Нао Кодайра
2
Ли Сан Хва
3
Каролина Эрбанова
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Нидерланды
3
Норвегия
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Закончен
1
Мелбардис/Стренга
2
Криппс/Копач
3
Вальтер/Позер
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Симон Шемпп
3
Эмиль Хегле Свендсен
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Цзя Цзунян
2
Оливье Рошон
3
Станислав Гладченко
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Закончен
1
Александр Абраменко
2
Цзя Цзунян
3
Илья Буров
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Закончен
1
Вальтер/Позер
2
Криппс/Копач
3
Лохнер/Вебер
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
03:05
США Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:8
2:8
закончен
03:05
Швейцария Канада
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
08:05
Китай Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:12
5:12
закончен
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 11:4
11:4
закончен
14:05
Дания Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 9:8
9:8
закончен
14:05
Италия Великобритания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Норвегия
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:8
5:8
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швейцария Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:0
2:0
закончен
10:40
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 1:2
1:2
закончен
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Анна Гассер
2
Юка Фудзимори
3
Рейра Ивабути
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
Хуббелл/Донохью
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:8
3:8
закончен
03:05
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 2:11
2:11
закончен
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml —:—
—:—
online
08:05
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml —:—
—:—
online
08:05
США Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml —:—
—:—
online
08:05
Великобритания Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml —:—
—:—
online
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
скоро
14:05
Дания Россия
–:–
скоро
14:05
Китай США
–:–
скоро
14:05
Япония Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
07:10
США Финляндия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml —:—
—:—
online
15:10
Канада Россия
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
скоро
10:40
Словения Норвегия
–:–
скоро
15:10
Швейцария Германия
–:–
скоро
15:10
Финляндия Южная Корея
–:–
скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Скоро
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
03:05
Италия Швеция
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
скоро
08:05
США Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Корея
–:–
скоро
10:40
Швейцария Япония
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Чехия WQP4
–:–
скоро
10:40
Россия WQP3
–:–
скоро
15:10
Швеция WQP1
–:–
скоро
15:10
Канада WQP2
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 20:22
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
00:00
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
00:00
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
скоро
Полное расписание

Допинг. Дело Крушельницкого рассмотрит суд. LIVE

Онлайн-трансляция десятого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

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Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли шестое место по итогам короткой программы в танцах на льду на Олимпийских играх, борьба за медали состоится завтра, 20 февраля. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию десятого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
Трансляция
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10:43

Француженка Габриэла Пападакис, у которой во время выступления в коротком танце обнажилась грудь из-за проблем с костюмом, рассказала, что это был ее самый большой кошмар на Играх.

«Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать».

Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция)

10:35

Канадский фигурист Скотт Мойр, вместе с Тессой Вирчу выигравший короткий танец с новым мировым рекордом, остался доволен своим выступлением.

«Мы всегда стараемся концентрироваться на своих прокатах. Это наш посыл самим себе. Мы гордились собой в командном турнире. Мы выступали стабильно, и силы на эти соревнования еще остались. Мы очень хотим выиграть золото в личных соревнованиях. Здесь сильный состав участников, и мы должны показать свой лучший уровень.

Американцы и французы очень сильны, также есть еще одна канадская пара. Нам нужно продолжать в том же духе, ведь соревнования проходят в два дня. Мы гордимся своим результатом. Это цель каждого спортсмена здесь — выступить как можно лучше. Но мы понимаем, что наша работа еще не сделана. Это долгие соревнования. Самое важная часть будет завтра, нам нельзя расслабляться».

10:25

Мужская сборная Швейцарии по керлингу взяла пять камней в девятом энде, и Швеция отказалась от продолжения борьбы. Италия уступает Корее со счетом 5:7, а в матчах США — Канада и Великобритания — Дания одинаковые счета — 5:5.

10:22

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил от МОК запрос на рассмотрение дела Александра Крушельницкого!

«Антидопинговая комиссия CAS на Играх-2018 подтверждает, что получила запрос на рассмотрение нового дела. По требованию МОК комиссия открыла дело, которое касается Александра Крушельницкого (керлинг, микст) из команды «Олимпийские спортсмены из России». Дата слушаний по делу пока не определена», — говорится в пресс-релизе CAS.

Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

10:17

Спортивный директор сборной Норвегии по керлингу Пол Трульсен поделился мнением о ситуации с российской парой дабл-микста Брызгалова / Крушельницкий и отношением к возможности получить в этом виде бронзу, если Россия будет дисквалифицирована.

«Может, мы и получим медаль, но сначала нужно проверить пробу В. А это, знаете, долгий путь. И вообще — это очень грустная ситуация для всего керлинга. Честность — одно из наших правил. Посмотрим, какой результат даст проба. Но вообще это удивительно: все, что вы пережили до Олимпиады… Не знаю, во что и верить, — приводит слова Трульсена «Чемпионат».

— Честно, я не знаю, какое преимущество может дать мельдоний. Считаю, что российская команда очень хороша и без этого. Именно такую пару и хочется видеть на льду. Они играли профессионально. Для всего мира керлинга будет лучше, чтобы они было невиновны. Но для норвежской команды — наоборот. Тогда мы получим эту медаль. Хотя стать призерами таким образом немного грустно. У нашей команды не будет возможности порадоваться и отпраздновать».

10:10

Президент Международной хоккейной федерации (ИИХФ) Рене Фазель рассказал, что на следующих Олимпийских играх в женском турнире выступят уже не восемь, а десять сборных.

«На следующей Олимпиаде сыграют десять команд, оргкомитет Игр в Пекине сделал запрос, чтобы мы добавили две команды. Здесь нет проблем, мы уже начинаем играть чемпионаты мира с десятью командами. У нас есть достаточное количество сильных команд, — цитирует Фазеля «Р-Спорт».

— Хорошим тестом для нас будет чемпионат мира 2019 года. Этот турнир покажет, нужно ли менять регламент женского турнира на Олимпиаде в Пекине, чтобы все сильнейшие не играли в одной группе на первом этапе».

09:56

Российским спортсменам разрешено использовать национальную атрибутику во время тренировочных сборов или на других соревнованиях, сообщает «РИА Новости».

«Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане», — сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета МОК.

09:48

Анна Сидорова поделилась и своим мнением о выступлении женской сборной России по керлингу на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Во-первых, у девушек есть еще несколько игр в запасе, они смогут поправить свое турнирное положение. Не знаю, будут ли шансы на попадание в плей-офф. Если все сложится и нам повезет, то можно будет зацепиться, — цитирует опытного скипа «Чемпионат».

— Девчонки стараются по максимуму, знают, что за ними вся страна наблюдает, тем более что последние четыре года Россия была в призах на международной арене. На них было большое давление, понимают, что нельзя никак подвести. С другой стороны, команда впервые выступает на Олимпийских играх, у них за спиной не было даже ни одного чемпионата мира, приехали сюда с дебютом. Пока получается как получается. В любом случае это полезный опыт для всех девушек. Они довольно молодые, уверена, что они продолжат играть в кёрлинг».

Капитан сборной России по керлингу Анна Сидорова

09:42

Дания выигрывает со счетом 4:2 у Великобритании в керлинге. Но играть еще прилично.

09:39

Норвежский телеканал TV2 сообщил, что Тарьей Бё не попал в состав команды на смешанную эстафету! За Норвегию в ней побежит такая четверка: Тириль Экхофф, Марте Олсбю, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.

09:33

Очень упорная борьба между мужскими сборными США и Канады в керлинге. В начале шестого энда американцы впереди со счетом 4:3.

09:25

Женская сборная США по хоккею стала первым финалистом Олимпиады! В конце второго периода Камеранези забросила свою вторую шайбу в ворота сборной Финляндии, а третий отрезок матча прошел без голов — 5:0. Второй финалист определится в противостоянии России и Канады, которое начнется в 15.10 мск.

09:19

Кстати, в МОК опровергли информацию, что Крушельницкий уже сдал свою олимпийскую аккредитацию. Он лишь покинул олимпийскую деревню, но для того, чтобы присутствовать в Сеуле на вскрытии пробы В.

09:15

Екатерина Боброва тоже поделилась впечатлениями от их с Соловьевым проката.

«Мы не видели и не знаем, что у нас могло быть 79 баллов. Не смотрели уровни, первый раз слышим, что судьи что-то сняли. Прокат был достойным. Может быть, менее раскрепощенный, чем в командных соревнованиях, но здесь ответственность больше. После чистого командного проката на индивидуальных хотелось чисто откатать. Тем не менее оценка выше, чем в командных. Этому надо радоваться в любом случае.

Зажатость вначале была, даже больше контроль и концентрация, но потом мы дали жару. Главное — завтра кататься чуть-чуть лучше. Одному одиночнику с 17-го места не помешало занять первое место в произвольной программе. Танцы — это другое, конечно, но надо делать свое дело и делать его хорошо».

Напомним, что у мужчин-фигуристов американец Нэйтан Чен, провалив короткую программу, затем стал лучшим в произвольной. Что, правда, не помогло ему занять места на пьедестале.

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев после проката короткой программы в личном турнире танцев на льду на Олимпийских играх -- 2018

09:07

Российский фигурист Дмитрий Соловьев прокомментировал в микст-зоне их с Екатериной Бобровой выступление. Напомним, что после короткой программы лучший российский танцевальный дуэт занимает только шестое место.

«Зажатость вначале была, даже больше контроль и концентрация, чтобы элементы были исполнены чистенько и без шероховатостей. Эмоции иногда дают сбой. Здесь мы не имеем права ни на ошибку, ни на помарочку. Нам было важно чисто кататься. В последней части, где можно было эмоционально подрасслабиться, мы отпустили себя.

Уверен, что помарки найдем и выявим. Сейчас по ощущениям трудно сказать, были они или нет. Мы работали над ошибками, после командных соревнований посмотрели свои прокаты. На наш взгляд, сегодня мы сделали все. Это на то и Олимпиада, человеческий фактор играет важную роль.

Будет ли тяжело из-за того, что не попали в сильнейшую разминку? В роли догоняющего всегда ментально легче. Трудно сказать, поймем завтра. Где-то обидно, что не в последней разминке: нам нравится быть вместе с сильнейшими. Однако это спорт, и от третьего до седьмого места отрыв два с небольшим балла. Это не так много и отыгрывается. Завтра выходим на лед и отжигаем. Только с таким настроем, мы ничего не теряем сейчас».

09:03

Дания ведет у Великобритании со счетом 2:1. Там тоже сыграно три энда.

09:01

Очень упореная борьба идет между сборными США и Канады в мужском керлинге. Третий энд завершился только за почти час игры. Причем уже дважды циркуль использовался в конце энда, чтобы определить, чей камень ближе к дому. Сейчас это помогло взять американцам два, а не один камень. 3:2 — США впереди.

08:57

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выигравший в Пхенчхане серебряную медаль, разговорился. Он активно призывает к переносу из Тюмени последнего этапа Кубка мира и даже говорит о бойкоте этапа биатлонистами.

«Думаю, если у страны нет функционирующей антидопинговой организации и она не получила от ВАДА разрешения проводить тесты, то там не следует проводить крупные турниры. Надеюсь, большее число спортсменов открыто выразит готовность не ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, призывавших отнять у России соревнования, и прежде было высоко, но к ним не прислушались. Очень жаль. Они не слушают нас, атлетов», — приводит слова молодого атлета Reuters.

Себастьян Самуэльссон

08:50

Не попавшая на Олимпиаду российский скип Анна Сидорова считает, что подсыпать допинг Крушельницкому не мог никто из его партнеров по сборной России, даже будь то конкуренты.

«Я абсолютно уверена, что всё раздуто. Не может ничего быть такого, потому что, мешая кому-то из соперников, даже внутри команды, ты должен понимать, что все находятся на проверках. Тем более что к нам было повышенное внимание, — рассказала спортсменка «Чемпионату».

— Перед Олимпиадой мы сдавали очень много тестов. Могли две недели не трогать, а потом три дня подряд приезжать. Вот в таком ключе у многих больше 50 проверок с сентября до конца декабря. Даже в январе приезжали. Мы до сих пор находимся в пуле и обязаны вести дневник, указывая там каждый час слот, в котором мы находимся или должны быть.

Приятно, что есть такие иностранцы, которые нас поддерживают, потому что много разных сторон. Нас проверяют намного больше, общалась с командой Швеции — последние полтора года их вообще не проверяли. По крайней мере, есть один человек в мужской сборной, которого точно не проверяли. Ни разу, нигде, ни на одних соревнованиях».

Капитан женской сборной России по керлингу Анна Сидорова

08:37

Трехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева поддержала не приглашенного в Пхенчхан Антона Шипулина. «Думаю, мы с Уле Эйнаром [Бьорндаленом] не единственные, кто поддержал Шипулина. Многие спортсмены, с кем я общалась, не понимают, почему он сейчас не выступает здесь.

Я знаю Антона с детства, мы тренировались с ним еще в юношеской команде, совсем детьми, можно сказать, что он мне как брат. Конечно, та новость, которую все получили в преддверии Олимпиады, без всяких объяснений была очень странной», — приводит Sports.ru слова биатлонистки со ссылкой на белорусское ТВ.

Дарья Домрачева выиграла женский спринт

08:27

Борьба в хоккейном полуфинале женского турнира между США и Финляндией по сути закончена. Американки Ламоро и Найт забросили две шайбы в течение одной, 33-й минуты, сняв все вопросы о победителе встречи — 4:0. Кстати, в обоих случаях в роли ассистенток выступили Койн и Морин.

08:22

При этом сам Червоткин терзается из-за того, что именно на его этапе Россия фактически проиграла гонку норвежцам, которых после первых двух этапов уверенно опережала.

«Я провалил свой этап, но ребята поддержали. Команда на то и команда. Разумеется, понимаю, что в этом серебре огромная заслуга Андрея, Сани и Дениса. Я им благодарен.

Самому мне тяжело. Не привык проигрывать. Внутри сидит обида, хочется все исправить, доказать, что могу. Мне кажется, эта гонка будет меня терзать очень долго. Золото было вполне реально. Будь я в другой форме».

Алексей Червоткин, завоевавший второе место на дистанции эстафеты 4x10 км среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх

08:17

Наш лыжник Алексей Червоткин, выигравший в составе команды серебряную медаль эстафеты, рассказал в «Спорт-Экспрессу» о том, каково было выступать сразу после бронхита.

«Болел долго, не тренировался почти три недели. Мне прокололи курс антибиотиков. 15 уколов. Это тяжело. Организму было непросто переварить нагрузку, все сказывалось на сердце. На сбор я прилетел только 29 января. Получается, у меня было две недели, чтобы подготовиться к этой эстафете, — поведал спортсмен.

— Ладно бы просто температура. Такая вялость была. Я на второй этаж с трудом поднимался. Не мог спокойно спать – меня бросало то в жар, то в холод. Некоторые ночи вообще проводил без сна. Конечно, в тот момент я думал не об Играх, а просто мечтал выздороветь. Хотелось спокойно спать, нормально жить. Кашель был настолько сильный, что у меня от него болела шея…»

08:10

В эти минуты проходит первый полуфинал в женском хоккейном турнире. По ходу второго периода Сборная США выигрывает у Финляндии со счетом 2:0 благодаря шайбам Марвин и Камеранези. Ничего удивительного, в общем.

08:00

Немного отойдем от фигурного катания. Новости из стана Международного олимпийского комитета (МОК).

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заверил, что организация внимательно следит за отсутствием провокаций по отношению ко всем спортсменам, включая российских.

«В олимпийских деревнях придирчиво следят за всем. Если такие случаи произойдут, то мы будем разбираться», — приводит слова Адамса «Р-Спорт».

07:55

Произвольные программы будут показаны завтра, 20 февраля, в 04:00 мск.

07:50

Что ж, не будем опускать руки — впереди произвольная программа, которая у Бобровой и Соловьева очень чувственная. Здесь уже не снизят столько за компоненты, а в технике наших ребят не стоит сомневаться. Надо навязать борьбу за бронзу!

07:47

Еще один российский дуэт Загорски и Гурейро оказался по итогам короткой программы на 13 месте с 66,47 балла.

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро в короткой программе танцев на льду на Олимпийских играх -- 2018

07:45

Итальянцы получили 76,57 балла и все-таки обошли Боброву и Соловьева. Теперь россияне — шестые. Десятка лучших пар выглядит таким образом:

07:43

Итальянский дуэт прокатался чисто. Посмотрим, обойдут ли ни россиян в таблице.

07:40

Выступает последняя пара — итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.

07:38

Сильно порезали баллы нашим...за компоненты, в принципе, понятно, но вот технику жаль. Оценка только 75,47, и это промежуточное пятое место.

07:36

Ух...молодцы! Очень собранно катались ребята. Может, немножко не хватило артистизма, но видно было, что все направлено на правильное исполнение элементов. Фанаты очень громко кричат: «Браво! Молодцы!». Ни у каких других пар такой явной поддержки не было.

07:33

На льду — наши претенденты на медаль Олимпиады Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Удачи! На трибунах кричат «Россия! Россия!».

07:32

Оценка американцев — 77,75 балла. Это промежуточное третье место.

07:30

Кажется, что Донохью допустил полную остановку во время твиззлов. Произошел довольно сильный для пары такого уровня рассинхрон. Посмотрим, что скажут судьи. Под конец выступления американцы немножко расклеились.

07:28

Эта пара менее звездная, чем французы и канадцы, так что, наверное, хорошо, что перед россиянами выступают именно они — давление меньше.

07:27

На льду — американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

07:25

Оценка французов — 81,93. Второе место после канадцев Вирчу и Моира.

07:24

Рискованная поддержка, впрочем, как всегда на высоте.

07:23

Были проблемы у французов: у Габриэллы возникли проблемы с костюмом — лопнули застежки на шее, что помешало ей четко исполнить твиззлы. Обидно...

07:20

Очень несладко сейчас будет выступать Пападакис и Сизерону, но они должны справиться.

07:19

83,67 балла — это новый мировой рекорд! Вот это Вирчу и Моир.

07:16

Прекрасное катание — страстное, красивое. Были совсем маленькие осечки на румбе и на твиззлах Тесса немного отстала от Скотта.

07:13

Итак, на льду Тесса Вирчу и Скотт Моир.

07:10

Первыми в этой разминке выступят великолепные канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, вторыми — мировые рекордсмены из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, третьими — американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, четвертыми — россияне Боброва и Соловьев, а закрывают короткую программу — итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.

07:07

Лучшие пары мира вышли на разминку! В том числе и наши Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

07:05

И снова к фигурному катанию: наши главные надежды в турнире одиночниц Евгения Медведева и Алина Загитова вернулись в Южную Корею из Японии, где проводили короткие сборы.

Сегодня, 19 февраля, девушки провели первую тренировку в Канныне после перерыва.

Также с Алиной и Евгенией занималась третья представительница России на турнире — Мария Сотскова.

Напомним, короткую программу девушки представят 21 февраля, а произвольную — 23 февраля.

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева

07:00

Также Моисеева объяснила, почему со своей командой все еще не попыталась поддержать Крушельницкого и его супругу Анастасию Брызгалову.

«Узнали новость вчера вечером и были шокированы. Мы очень надеемся, что это какая-то ошибка. Ребята хорошо играли весь сезон, ничего этого не нужно. Это была первая игра, когда я не могла убрать мысли.

Это конечно катастрофа. Если нас лишат флага и на других Олимпиадах, нам даже страшно думать об этом. Мы думали написать ребятам, но не знаем, как говорить с ними, как утешить.

Мы решили что не будем трогать ребят. Постараемся поддержать их в любом случае. Гордимся их результатом и верим в них».

06:55

Скип женской сборной по керлингу Виктория Моисеева поделилась мнением о подозрениях Крушельницкого в допинге.

«В керлинге допинг не нужен, мы еще до Олимпиады радовались, что керлинг лишен скандалов. Наш спорт не про допинг – у нас не «быстрее, выше, сильнее», нам нужно быть точнее.

Я вообще не могу предположить, какие препараты и для чего можно использовать в керлинге. Мы не верим, что подсыпали свои. Это просто невероятно.

Мы знаем ребят, обещаемся друг с другом, знаем, как все относятся к результатам и к успехам ребят.

Не верю, что кто-то может сделать такое, и потом спать по ночам, испортив жизнь не только одному человеку, но и огромному количеству людей.

Завистники, наверное, есть всегда – это люди, которые тебе никогда это не скажут в лицо», — приводит слова Моисеевой «СЭ».

Команда Виктории Моисеевой

06:50

Началась заливка льда перед последней разминкой, в которой выступят все лучшие пары мира! А пока турнирная таблица выглядит вот так:

06:47

Возвращаясь к фигуристам: Бейтс допустил ошибки на твиззлах. Оценка — 75,45, это второе место после Шибутани.

06:45

Немного отвлечемся на срочные новости о керлингисте Крушельницком, которого подозревают в употреблении мельдония.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что, если проверка запасной пробы B спортсмена не выявит мельдония, то все обвинения с россиянина будут сняты.

«К концу дня могут появиться результаты пробы B. Но успеют или нет, я сказать не могу. Если образец B будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», – приводит слова Адамса «Матч ТВ».

Российские спортсмены Анастасия Брызгалова, Александр Крушельницкий и их тренер Василий Гудин после победы в матче за третье место турнира по керлингу Россия – Норвегия на соревнованиях в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх в Пхенчане, 13 февраля 2018 года

06:44

И сразу же на лед выходит еще одна американская пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

06:42

Оценка брата и сестры Шибутани — 77,73. Промежуточное первое место!

06:40

Прекрасное выступление! Сложно сосчитать, сколько поворотов было у американцев в твиззлах. Пластика, артистизм — все на уровне. Техническая оценка перевалила за 41 балл, у ближайших преследователей — 37 с лишним.

06:38

На льду — одни из фаворитов Олимпиады американцы Майя и Алекс Шибутани, которых тренирует россиянка Марина Зуева.

06:35

Оценка канадцев — 74,33. Румба четвертого уровня, твиззлы — третьего. Ну, пошли у нас топ-пары. И это новые лидеры таблицы.

06:33

В фигурном катании подошло к концу выступление еще одних канадцев Кейтлин Уивер и Эндрю Поже, которых тренирует россиянин Николай Морозов.

06:31

Кстати, в сноуборде (биг-эйр) завершились квалификационные попытки. К сожалению, россиянка Софья Федорова стала 21-й из 26 и не сумела пробиться в финал. Лучший результат спортсменки — 64 балла.

Российская сноубордистка Софья Федорова в квалификации соревнований по биг-эйру на Олимпийских играх -- 2018

06:29

Оценка Пайпер и Поля — 69,90. Естественно, пара выходит на первое место.

06:26

Очень оригинальное выступление — ритмы боса новы, необычная музыка и четкое исполнение элементов.

06:24

На льду — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

06:22

Возвращаясь к фигуристам: Марко Фаббри не лучшим образом исполнил твиззлы. В итоге оценка — 68,16. Промежуточное второе место.

06:19

Тем временем в хафпайпе подошла к концу квалификация, и по итогам двух попыток россиянка Валерия Демидова квалифицировалась в финал, где сможет побороться за медали.

Лучший результат Валерии — 73,60 балла. Финал состоится уже завтра, 20 февраля.

06:17

Выступают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

06:15

Пока фигуристы четвертой разминки разогреваются на льду, посмотрим на таблицу. Россияне Загорски и Гурейро пока держатся на третьем месте.

06:12

Загорски заявила, что необходимость катать произвольную программу на следующий день после короткой делает расписание сложным.

«Расписание сложное, но это такие соревнования», — отметила россиянка.

06:10

Тем временем россияне Загорски и Гурейро поделились впечатлениями от своего проката в короткой программе. «Мы довольны своим прокатом, получилось, что хотели. Мы правильно настроились. Мы ждали Игр, мечтали о них. Делать ошибки на Олимпиаде было бы глупо.

Обычно после проката короткой хочется прийти и сесть. А сейчас продышались, полны сил», — цитирует Гурейро ТАСС.

06:08

Оценка японского дуэта — 63,41. Промежуточное пятое место.

06:06

Получилось очень бодро, но не обошлось без помарок на серии твиззлов. Впрочем, сильного снижения баллов ожидать не стоит. Кстати, тренирует японцев российский специалист Марина Зуева.

06:04

На льду — последняя пара в третьей разминке — японцы Кана Мурамото и Крис Рид.

06:03

Оценка польского дуэта — 66,06 балла.

06:01

Два элемента пошли на пересмотр.

05:59

Выступают поляки Наталья Калижек и Максим Сподырев.

05:57

Оценка хозяев Олимпиады — 61,22. Это лишь четвертое промежуточное место, но Юра Мин плачет, а Гамелин закрывает глаза — должно быть, это их лучшая оценка в карьере. К тому же, скорее всего, теперь они попадут в произвольную программу, которую исполняют под корейскую народную музыку. Остается только порадоваться за ребят.

05:54

Очень зажигательно выступили южнокорейцы, Юра Мин даже немного прослезилась от горячего приветствия болельщиков. Была, правда, помарка: девушка чуть не упала в середине выступления, но удержалась и не коснулась рукой льда, а то бы судьи непременно засчитали это как падение.

05:52

На льду под оглушительные овации публики выступает южнокорейский дуэт Юра Мин и Александр Гамелин.

05:51

Важные новости по поводу Крушельницкого: Международный олимпийский комитет заявил, что не собирается отстранять Россию от следующей Олимпиады, даже несмотря на подозрения спортсмена в допинге. «Мы не готовы к таким скоропалительным решениям», — заявил глава пресс-службы МОК Марк Аддамс.

Российские спортсмены Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий после победы в матче за третье место турнира по керлингу Россия – Норвегия на соревнованиях в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх в Пхенчане, 13 февраля 2018 года

05:49

Оценка словаков — 59,75.

05:47

В целом неплохо, твиззлы словаки выполнили очень близко друг от друга — это явно повысит оценку, несмотря на некоторый недостаток синхронности.

05:45

Выступать вышел словацкий дуэт Лукас Ксоллей и Люси Мысливечкова.

05:43

Румбу в итоге поставили четвертый уровень, но где-то углядели серьезную ошибку, за которую много сняли. Есть подозрение, что китайцы передержали поддержку — слишком долго. В итоге оценка только 57,81.

05:41

Судьи решили пересмотреть исполнение румбы — впрочем, почти как у всех остальных пар сегодня.

05:39

Поддержка оказалась очень интересной.

05:37

Фигуристы начали под необычную версию Despacito, перепетую мужским и женским голосом, а затем перешли к зажигательной самбе.

05:35

На льду — китайская пара Шиюэ Ван и Синью Лю.

05:30

Фигуристы вышли на разминку! Совсем скоро соревнования возобновятся.

05:27

Кстати, помните, вчера россиянин Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике и дружески обнялся с украинцем Александром Абраменко, который взял золото?

Руководитель Киевской организации партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской осудил такое поведение.

Об этом он написал на своей странице в фэйсбуке.

«Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином...», — написал Симанской.

05:22

Тем временем во фристайле, в соревнованиях по хафпайпу, проходит вторая попытка квалификации. Россиянка Валерия Демидова показала лучший результат, чем в первой попытке, — 73,60 против 71,00.

05:20

Вскрытие запасной пробы Б Крушельницкого пройдет сегодня, 19 февраля, в Сеуле, в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатории.

05:18

Снова печальные известия из керлинга: обвиненный в приеме мельдония Крушельницкий сдал свою аккредитацию спортсмена, позволяющую находиться на Играх. Об этом сообщил пресс-аташе Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Российские спортсмены Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий во время матча за третье место турнира по керлингу Россия – Норвегия на соревнованиях в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх в Пхенчане, 13 февраля 2018 года

05:16

На арене происходит заливка льда, и у нас небольшой перерыв от фигурного катания.

05:14

Оценка британцев — 68,36.Теперь именно они лидируют в таблице, сместив испанцев Уртадо и Халявина на второе место, а россиян Загорски и Гурейро — на третье.

05:12

Не очень синхронно вышли твиззлы у британцев, а вот поддержка, как всегда, на уровне.

05:10

На льду — опытные британцы Пенни Кумс и Николас Бакленд.

05:08

Алиса, кстати, тоже бывшая россиянка и сейчас передает всем приветы на русском языке. Жаль, оценка нашу бывшую соотечественницу не порадовала — 59,42 балла.

05:06

Турки показали не синхронный прокат и поторопились с окончанием румбы.

05:04

Тем временем в женском керлинге завершился матч между Россией и Швейцарией. К сожалению, наша команда потерпела пятое поражение в шести матчах — да еще и со счетом 2:11. Напомним, из 10 сборных только четыре лучших выйдут в полуфинал.

Команда Моисеевой. Керлинг. Олимпиада

05:02

Свою короткую программу показывают турки Алиса Агафонова и Алпер Учар.

05:01

Халявин с Уртадо обгоняют россиян и выходят на первое место с 66,93 балла!

04:57

Очень красиво выступили ребята. Да и по технике испанцы уже обошли россиян Загорски и Гурейро на балл.

04:55

На льду — испанско-российская пара, выступающая за государство с Пиренеев, Сара Уртадо и Кирилл Халявин, которую тренирует отечественный специалист Александр Жулин в Москве.

04:53

Возвращаясь к фигурному катанию: румба французам не очень удалась — тянет только на второй уровень. Правда, поддержка порадовала — с очень сложным, необычным входом через колеса. Оценка — 59,97.

04:51

К сожалению, продолжают прибывать тревожные новости о Крушельницком, на которые мы не можем не отвлечься. Портал Inside the Games сообщает, что россиянин покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане после того, как получил уведомление о положительном допинг-тесте.

Это не внушает оптимизма.

Российский спортсмен Александр Крушельницкий

04:49

Подошло время выступления французской пары Мари-Джейд Лорио и Роман Ле Гака — мужа и жены.

04:47

Оценка россиян — 66,47! И они выходят на промежуточное первое место!

04:44

Совсем другой уровень! Кажется, что каждый взмах руки был в такт. Последняя поддержка выглядела не очень элегантно — партнерша будто прокатилась спиной по льду, однако так и было задумано, помарки тут нет. Румба на уровне!

04:42

Россияне Загорски и Гурейро на льду! Ждем четвертого уровня румбы!

04:38

Немного о печальном: вчера, как вы помните, появилась информация о мельдонии в пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Пхенчхана-2018 в дисциплине дабл-микст.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что запрещенный препарат могли подмешать. » Могли ли спортсмену незаметно подмешать препарат? Я в этом не только не сомневаюсь, есть большая уверенность в том. Это очень странно, потому что никто мельдоний перед стартом не ест.

И во время соревнований – тоже. Тем более, когда про него уже все всё знают. Если бы у него нашли какой-то другой препарат, он, наверное, не воздействовал бы на западные умы так, как это название «мельдоний», которое ассоциируется исключительно с Россией.

Самих спортсменов от одного только названия накрывает ужас. Я уже не говорю о том, чтобы это съесть», — цитирует Журову НСН.

Российский керлингист Александр Крушельницкий

04:36

Пока пары разминаются, переместимся на турнир по дисциплине сноуборда биг-эйр — там выступает россиянка Софья Федорова. В первой попытке спортсменка показала результат в 64 балла — это промежуточное 16-е место.

04:34

46,66 — баллы израильтян. На этом — конец первой разминки! Уже в следующей разминке выступят россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

04:33

Да и поддержка получилась неуверенно. Что ж, эта пара и на чемпионате Европы стала 28-й, не пробившись в произвольную программу.

04:31

К сожалению, техника у израильтян хромает, по сравнению с другими парами. Почти все обороты выполнены абсолютно не синхронно, как и остальные элементы.

04:29

Выступают израильтяне — Адель Танкова и Рональд Зильберберг. Это последняя пара в первой разминке. Напомним, что уровень дуэтов повышается от разминки к разминке, так что будет становиться все интереснее и интереснее!

04:27

59,99 балла — оценка немцев. Да, за поддержку не дали четвертого уровня сложности.

04:25

Пока немцы ждут оценок, переместимся ненадолго на соревнования по фристайлу — хафпайпу. В данный момент идет первая попытка квалификации, и россиянка Валерия Демидова получила 71 балла. На данный момент это восьмой результат.

04:24

Была небольшая помарка на поддержке и на твиззлах.

04:22

Выступает немецкий дуэт — Кавита Лоренц и Панайотис Полицоакис.

04:21

Оценка Назаровой и Никитиной — 57,97.

04:19

А вот такую интересную поддержку мы увидели в исполнении украинцев.

04:17

Не совсем синхронно были исполнены некоторые элементы, и судьям будем, в чем сомневаться. Однако украинцы тоже произвели очень хорошее впечатление бодростью и зажигательностью.

04:15

На льду — украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин.

04:14

Оценка чехов — 53,53 балла. Что ж, не очень сложная была у них программа, хотя и выполнена чисто.

04:12

Немного отвлечемся от фигурного катания: в это время проходит матч женского турнира по керлингу между сборной России и Швейцарии. К сожалению, все идет к очередному поражению наших девушек — счет уже 5:1 в пользу соперниц.

04:11

Прекрасное начало турнира! Чехи не допустили серьезных ошибок, с блеском выполнили последнюю поддержку. Правда, в румбе судьи углядели не совсем четкое исполнение. Подождем оценок.

04:08

На льду первая пара — Михал Чешка и Кортни Мансурова из Чехии!

04:16

Ждем ритмов самбы, румбы и ча-ча-ча. Выступления обещают быть очень интересными.

04:00

Совсем скоро начнутся соревнования среди фигуристов в танцах на льду — спортсмены продемонстрируют короткую программу! Дуэты уже на разминке.

04:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции десятого медального дня Олимпийских игр — 2018.

Санкции против России
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