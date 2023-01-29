29 января 2023, 09:01
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца января. Военная операция на Украине, теракт в Иерусалиме, Неделя высокой моды в Париже и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Во время акции протеста после гибели чернокожего американца Тира Николса от рук полицейских в Мемфисе, 27 января 2023 года
Последствия военных действий в Константиновке Донецкой области, 28 января 2023 года
Палестинец во время столкновений с израильскими войсками в Эль-Раме, 27 января 2023 года
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц за ужином после празднования 60-й годовщины подписания Елисейского договора в Париже, 22 января 2023 года
Вид на замерзший пролив Босфор Восточный и вантовый мост в акватории Владивостока, 26 января 2023 года
Израилитяне собираются на месте массовой стрельбы возле синагоги в Восточном Иерусалиме, 28 января 2023 года
Показ коллекции Valentino на Неделе высокой моды в Париже, 25 января 2023 года
Представление в честь празднования Лунного Нового года в храме Сам По Конг, Индонезия, 22 января 2023 года
Участница антиправительственной акции протеста с требованием отставки президента Дины Болуарте в Лиме, 21 января 2023 года
Последствия засухи у берега реки Саладо, Аргентина, 22 января 2023 года
Исследовательское судно проплывает через турбины морской ветроэлектростанции Burbo Bank около Нью-Брайтона, 23 января 2023 года
Приют для животных на окраине Каира, 22 января 2023 года