Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников

Международный аэропорт Элисты откроется после майских праздников. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии.

«Сегодня рейсов не будет. После майских праздников», — отметили в ведомстве.

В конце апреля пресс-служба правительства России анонсировала начало работы воздушной гавани с 3 мая. По данным Росавиации, аэропорт сможет пропускать 12 взлетно-посадочных операций в час. В сентябре 2023 года на объекте завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 кв. м. Объект оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. Также в здании улучшили навигацию для пассажиров. Отмечается, что пропускная способность обновленного терминала выросла вдвое — до 100 пассажиров в час.

До этого международный аэропорт города Минеральные Воды в Ставропольском крае вновь начал принимать авиарейсы.

Ранее стало известно, что кабмин РФ рассмотрит меры для расширения производства самолетов МС-21.