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Мужчина выиграл в лотерею $837 тысяч после вещего сна сестры

В США вещий сон женщины предсказал выигрыш $837 тысяч в лотерею

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Shutterstock

В США вещий сон женщины предсказал ее брату выигрыш $837 тысяч в лотерею. Об этом сообщает сайт North Carolina Education Lottery.

Сообщается, что мужчина из города Каннаполис в штате Северная Каролина приобрел в магазине неподалеку от места жительства лотерейный билет. В результате он угадал все пять номеров и выиграл $837 тысяч.

Победитель лотереи отметил, что перед произошедшим его сестре приснилось, что брат нашел гору золота. Американец рассказал, что родственники всегда называли его самым удачливым в семье.

«Сначала я увидел, что джекпот упал до 100 тысяч, и понял, что кто-то его сорвал. Но я понятия не имел, что это я», — рассказал победитель.

Мужчина отметил, что оказался шокирован произошедшим. Он планирует пожертвовать часть денег на нужды церкви, а остальными средствами оплатить долги.

Ранее россиянин купил лотерейный билет за 3,7 тысячи рублей и выиграл 1,2 млн рублей.

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