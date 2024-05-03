Врачи Петербурга удалили опухоль ребенку, который находился в утробе матери

Врачи Петербурга спасли еще не родившегося ребенка с серьезным диагнозом. Об этом сообщает Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет в официальном Telegram-канале.

Во время обследования у плода обнаружили образование в брюшной полости, диаметр опухоли составлял около восьми сантиметров. Это привело к развитию у еще не родившегося ребенка признаков сердечной недостаточности.

Как сообщает Gazeta.spb, врачи успешно провели операцию. Мать на данный момент находится под надзором медиков.

До этого в Уфе мужчине удалили опухоль весом более 20 килограммов. По подсчетам врачей, новообразование развивалось пять-семь лет, у него уже появились признаки нагноения. Сам 200-киллограмовый пациент не замечал проблему из-за ожирения. Он принял решение обратиться к специалистам только после того, как появились существенные проблемы с одеждой, стало сложно ходить.

Ранее в ЯНАО спасли пенсионерку с шестикилограммовой опухолью.