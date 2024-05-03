Звезда «Курсантов» рассказал, как «ломают» студентов в театральном училище

Актер Иван Стебунов признался, что учился в петербургском театральном училище, которое отличалось своей жесткостью в сравнении с московским. Его слова передает aif.ru.

«Ломали, да. Через боль, порой через оскорбления. <...> При этом не секрет, что там у Льва Додина с курсами происходит — они все в один день лысые приходят. У него через невероятную ломку молодых людей все идет. Не знаю, где правда. Пока не берусь судить», — поделился артист.

Стебунов добавил, что у него сердце разрывается, когда видит студентов, намеревающихся поступить в театральный. Актер заявил, что старается избегать мест скоплений студентов в период поступлений.

До этого Стебунов, известный по роли в «Курсантах», рассказал о том, как мечтал в детстве стать военным.

«Eсли бы не перелом, не травма, то на 95% уверен, что пошел бы в Суворовское училище», — рассказал знаменитость.

В 14 лет Стебунов получил серьезную травму позвоночника во время занятий борьбой. Затем ему пришлось носить корсет от пояса до шеи на протяжении года, а также соблюдать постельный режим.

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