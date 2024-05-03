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Роза Сябитова рассказала, как снималась в «Давай поженимся» со сломанной ногой

Телеведущая Роза Сябитова снималась в передаче «Давай поженимся» на костылях

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в своем Telegram-канале рассказала, что снималась в шоу «Давай поженимся» со сломанной ногой.

«Несколько лет назад, я сломала ногу на проекте «Без страховки» и так же продолжала съемки в гипсе. Как говорят: «Шоу должно продолжаться!» А у вас, дорогие подписчики, были такие ситуации, что вы, несмотря ни на что, шли на работу?» — обратилась к фанатам Сябитова.

Она уточнила, что сейчас «Давай поженимся» снимают без шаговой проходки ведущей Ларисы Гузеевой к сцене, так как артистка хромает после повреждения ноги.

Лариса Гузеева стала ведущей программы «Давай поженимся!» в 2008 году. В каждом выпуске одному жениху или невесте предлагается сделать выбор из трех претендентов на его или ее руку и сердце. Артистка вместе с соведущей Розой Сябитовой помогает людям найти свою любовь в шоу.

Из-за популярности шоу в сети появилось множество мемов, как с участниками программы, так и с самой Гузеевой. Телеведущая призналась, что не тратит время и эмоции на подобную «ерунду».

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