Ивлеева рассказала, как посетила Донбасс в свой день рождения

Блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что съездила в Донбасс на свое 33-летие, чтобы познакомиться с регионами и людьми, которые в них живут. Этим знаменитость поделилась в YouTube-беседе с каналом «Лука Ебков».

«Я не стала это афишировать. Согласна с выражением о том, что Донбасс не прачечная. Я говорила про этап переосмысления. Для меня это довольно интимный момент. Поскольку я ответственно и так тонко к этому подходила, то мне было важно поехать туда без освещения СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее» — поделилась знаменитость.

Ивлеева добавила, что проехала несколько городов региона, в том числе Мариуполь. От последнего города, призналась блогерша, она осталась «под большим впечатлением». Она также заявила, что стояла около 15 минут на линии соприкосновения.

«Просто молчали и слушали… Мы понимали, что на расстоянии около километра оттуда гуляют дети, ходят люди по своим делам — в магазин, на свидания. Люди на фоне этих действий живут жизнь. И ценность жизни, свободы, воли, выбора — она увеличивается в разы», — поделилась Ивлеева.

В той же беседе блогерша раскрыла свое отношение к Владимиру Путину. Она заявила, что всегда с большой симпатией и уважением относилась к лидеру России. Ивлеева также процитировала Константина Хабенского, когда ей задали вопрос, что бы она спросила, оказавшись перед президентом страны. «Чем помочь?» — сказала бы Ивлеева Путину.

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